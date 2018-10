XXL vetää 15 700 kiväärinpatruunaa takaisin – käyttö lopetettava välittömästi mahdollisen valmistusvirheen vuoksi

Kyseessä on muun muassa hirvenmetsästäjien yleisesti käyttämiin .30-06 -kaliiperin kivääreihin käyvä, lähinnä rataharjoitteluun sopiva patruuna.

Urheiluvälineketju XXL vetää takaisin kaupan pitämiään kiväärinpatruunoita. Syynä on patruunoissa ilmennyt laatuvirhe.

Takaisinvedettävät ampumatarvikkeet ovat italialaisen valmistajan Fiocchi:n 30-06 Springfield FMJ 147 grs –patruunoita. Takaisinveto koskee eränumeroita 5801001, 5803003, 5804004 sekä 5807006.

- Kyseistä tuotetta on myyty kuluneen vuoden aikana 15 700 kappaletta eli 785 kappaletta 20 patruunan rasioita, kertoo XXL:n Suomen toimitusjohtaja Pasi Lämpsä.

Virheellisiin eriin kuuluvia patruunoita on ollut myynnissä kaikissa Suomen XXL-tavarataloissa.

Ei käytetä suurriistajahdissa

Takaisinvedettävissä patruunoissa on täysvaippaluodit, joten esimerkiksi hirvenmetsästyksessä kyseisiä tuotteita ei käytetä.

Jotta tuotteesta ei aiheutuisi vaaraa käyttäjälle, XXL pyytää turvallisuustiedotteessaan varotoimenpiteenä lopettamaan niiden käyttämisen välittömästi. Yrityksen mukaan Suomessa kyseisistä patruunoista ei ole aiheutunut vaaratilanteita.

– Ei Suomessa, mutta Ruotsissa on dokumentoitu tapaus vaaratilanteesta, kertoo Lämpsä.

Yritys pyytää toimittamaan virheelliset patruunat tavarataloihinsa, ja se korvaa ostohinnan. Palautus korvataan, vaikka kuittia ei olisikaan tallella.

– Asiakas saa rahansa takaisin koko erästä, lupaa toimitusjohtaja Lämpsä.

Yritys on kertonut asiasta myös suomenkielisillä nettisivuillaan (siirryt toiseen palveluun). Takaisinvedosta on jo aiemmin uutisoinut Ruotsin metsästäjäliiton lehti SvenskJakt. (siirryt toiseen palveluun)

Takaisinvedot Suomessa harvinaisia

Poliisin asehallinnon mukaan patruunoiden takaisinvedot ovat varsin harvinaisia.

– Esimerkiksi meidän kautta on takaisinvetoja noin kerran kahteen vuoteen, sanoo ylitarkastaja Jussi Kytösaari Poliisihallituksen asehallinnosta.

Koska ampuma-aseet ovat erittäin korkealla paineella toimivia laitteita, on erittäin tärkeää, että patruunat ovat täsmälleen vaatimusten mukaisia ja käytettävään aseeseen sopivia.

– Se on äärimmäisen tärkeää, koska siinä vahingon mahdollisuus on aika iso. Jos patruuna on epäkuranttia, pahimmillaan se aiheuttaa aseräjähdyksen, Kytösaari muistuttaa.

