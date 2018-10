Pohjoisen noidat taikoivat itselleen tietokirjojen Kanava-palkinnon – Mirkka Lappalaisen teos kertoo, kuinka huhupuheet käynnistivät noitahysterian 1600-luvulla Pohjoismaissa

Mirkka Lappalainen on tunnettu mukaansa tempaavasta kirjoitustyylistään. Kanava-palkintoraadin mukaan Pohjoisen noidat on poikkeuksellisen elävästi kirjoitettu tietokirja, jossa historian suuret linjat limittyvät onnistuneesti ruohonjuuritason kuvaukseen.

Lappalainen kertoo itse katsovansa tämän päivä somekohuja eri silmin tutkittuaan 1600-luvun noitavainoja ja huhuyhteiskuntaa.

– Huhujen ja tuulesta temmattujen väitteiden voimasta todistava teos tuo uuden näkökulman myös ajankohtaiseen valeuutisia koskevaan keskusteluun”,luonnehtii raadin puheenjohtaja Tuomo Lappalainen palkittua kirjaa.

Raadin puheenjohtaja ja kirjailija eivät ole sukua toisilleen.

Yliopistonlehtori, dosentti Mirkka Lappalainen on keskittynyt tutkimaan 1600-luvun Pohjolaa. Hän on saanut muun muassa Tieto Finlandia -palkinnon teoksestaan Pohjolan leijona, joka käsitteli Ruotsin Kustaa II Aadolfia ja hänen suhdettaan Suomeen. Lappalainen on saanut myös tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon ja kaksi kertaa Vuoden tiedekirja-palkinnon.

Kanava-palkinto jaettiin tänään seitsemännen kerran. Tänä vuonna kaikkiaan 21 kustantajaa lähetti raadille 163 teosta, joista palkintoraadin jäsenet, Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtaja ja Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsberg sekä Turun yliopiston työelämäprofessori, kirjailija Tiina Raevaara valitsivat viisi ehdokaskirjaa. Näistä Lappalaisen Pohjoisen noidat, Oikeus ja totuus 1600-luvun Ruotsissa ja Suomessa valittiin voittajaksi.

