Design-ketju Mujin pääjohtaja haluaa luoda Suomessa tulevaisuutta robottibussista lähtien: "Unelmoin kaupasta revontulien keskellä"

Muji kertoi avaavansa ensi vuonna Helsinkiin myymälän, joka on yhtiön suurin Euroopassa.

Mujin pääjohtaja Masaaki Kanai on huumorimiehiä. Helsingissä keskiviikkona järjestetyn tiedotustilaisuuden aluksi hän esittelee kuvia ensimmäiseltä Suomen reissultaan viime syksyltä.

Kuvissa näkyy kuinka hän pääsi nauttimaan suomalaisesta saaristosta ja sen luonnosta. Sen jälkeen hän tokaisee, että hän melkein kuoli suomalaisen saunan kuumiin höyryihin ja kuinka suomalainen viina on hyvää. Hän näyttää kuvan tuntemattomasta sammahtaneesta japanilaisesta ja yleisö nauraa.

Vitsailun jälkeen hän kertoo, että Muji tulee pysyvästi Suomeen. Designketjulla on ollut Helsingissä kolme pop up -kauppaa, jotka ovat olleet erittäin suosittuja. Niistä rohkaistuneena Muji avaa vuoden päästä Helsingin Kampin keskukseen myymälän, joka on Euroopan suurin.

– Suunnitelmiimme on kuulunut avata isoja liikkeitä Eurooppaan. Olemme neuvotelleet suomalaisten kanssa ja teidän kanssanne pystymme luomaan tulevaisuuden Mujin.

Mujilla on ollut Suomessa pop up -kauppa kolme kertaa. Viimeisin niistä avattiin maanantaina Helsingin Kampissa. Jaani Lampinen / Yle

Lähiruokaa ja robottibussi

Helsinkiin tulevassa Mujin myymälässä yhdistyy monta asiaa. Yritys on tunnettu designista ja muodista, mutta se laajentaa valikoimaansa koko ajan.

Suomen kauppaan tulee ensimmäisenä Euroopassa oma ruokaosasto, jossa myydään lähiruokaa suoraan tuottajilta.

– Ajoin eilen parin tunnin ajan Helsingin lähiseudulla tapaamassa alkutuottajia, pääjohtaja Kanai kertoo.

Masaaki Kanai tarttuu usein hanakasti uusiin ideoihin. Japanissa Muji on jo toteuttanut pientaloprojekteja.

Suomessa yritys aikoo lanseerata maailman ensimmäisen itseajavan bussin. Muji kehittelee sitä suomalaisen Sensible 4 -yrityksen kanssa. Robottibussi on tarkoitus esitellä yleisölle maaliskuussa.

Pääjohtaja Kanai kantaa huolta siitä, että väestön lisääntyessä ja teknologian kehittyessä itseohjautuvia autoja tulee vain lisää. Bussit eivät kuormittaisi maailmaa liikaa.

MUJI ja Sensible 4 ovat yhdistäneet osaamisensa kehittääkseen maailman ensimmäisen kaikissa sääolosuhteissa toimivan, tyylikkään robottibussin. MUJI

Japanilaisjohtajan mukaan enää ei voi ummistaa silmiä ympäristöongelmilta tai väestön ikääntymiseltä. Hän penää yrityksiltä enemmän yhteiskunnallista vastuuta.

– Se aikakausi on päättynyt, että yritykset hakevat vain tuottoa. Yhteistyö hallinnon, teollisuuden, koulutuksen ja ihmisten välillä on nykyisin erittäin tärkeää. Teillä Suomessa sitä jo on.

Unelmien myymälä Suomeen

Helsingissä järjestetyn tiedotustilaisuuden yhteydessä järjestettiin paneelikeskustelu. Kesken kaiken Mujin pääjohtaja ilmoittaa, että hänen täytyy päästä vessaan.

Tuntuu melko poikkeukselliselta toiminnalta japanilaiselta yritysjohtajalta. Ehkä näin voi tehdä, kun on tarpeeksi iso pomo.

Tai sitten Masaaki Kanai tuntee vain olonsa vapautuneeksi ihailemassaan Suomessa. Kokeillaanhan täällä tehdä ruokaa hyönteisistä, mikä tuntuu japanilaisista oudolle.

– Jos kerromme, että sirkkatuotteet ovat suosittuja Suomessa, niin silloin japanilaisetkin innostuvat.

Japanilaiset arvostavat monessa asiassa Suomea. Kovassa huudossa ovat Muumien ja Joulupukin lisäksi design kuten Marimekko ja Iittala sekä luonto.

Muji on tunnettu vähäeleisestä muotoilustaan. Jaani Lampinen / Yle

Mujin pääjohtaja mainitsee monta kertaa kuinka samanlaisia japanilaiset ja suomalaiset ovat monessa asiassa. Erityisesti siihen liittyy läheinen suhde luontoon. Hän haluaa vahvistaa maiden välistä kulttuuriyhteistyötä.

– Helsingin lippulaivakauppa on vasta alkua sille, mitä Muji aikoo Suomessa tehdä. Unelmani on perustaa kaunein Muji-myymälä keskelle suomalaista luontoa. Siellä voisi olla perusliikkeen lisäksi esimerkiksi hotelli ja ravintola. Ja tietenkin siellä voisi nauttia myös revontulista.

Kanai arvostaa myös suomalaista ruokaa, josta hän nostaa esille esimerkiksi porosta ja hirvestä tehdyt herkut. Japanilainen kertoo ihailevansa myös suomalaisia naisia.

– Suomalaiset naiset ovat hyvin aktiivisia, voimakkaita ja fiksuja. Miehet täällä taitavat kärsiä siitä, Kanai nauraa.