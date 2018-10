Syyttäjä: Suomalaiset hyväuskoisia taulukaupoissaan – "Liikaa luotetaan pelkkään sanaan"

Helsingin käräjäoikeus on tuominnut kymmenen henkilöä Suomen rikoshistorian suurimmassa taideväärennösjutussa vankeusrangaistuksiin. Päätekijät, helsinkiläisen gallerian omistaja ja hänen avomiehensä, saivat neljän ja viiden vuoden mittaiset tuomiot.

Vaikka syyttäjä Perttu Könösen ajama vaade seitsemän vuoden vankeusrangaistuksesta toiselle päätekijöistä ei mennyt oikeudessa läpi, on syyttäjä tyytyväinen tuomioihin.

Tämä on tärkeä tuomio tulevaisuudenkin kannalta. Perttu Könönen

Vankeustuomiot lähettävät Könösen mukaan Suomen taidekentille viestiä siitä, että villille menolle, huijauksille ja petoksille on tultava nyt loppu.

– Suomalaisia pidetään hieman liian hyväuskoisina. Liikaa luotetaan pelkkään sanaan. Tämä varmasti saattaa herättää ihmisiä.

Tavat siistiytyvät tuomion myötä

Oikeus linjasi myyjän vastuuta taidekaupassa. Myyjän vastuulla on kertoa taulun luotettava historia. Könönen arvelee, että tavat taidekaupassa siistiytyvät.

– Tämä on tärkeä tuomio tulevaisuudenkin kannalta. Tuomio vaikuttaa – ja koko oikeudenkäynti on varmasti jo nyt vaikuttanut – siihen, miten taidemaailmassa ostajat ja myyjät vastedes käyttäytyvät.

Poliisi haluaa huijareiden teokset pois myynnistä, koska ne ovat satojen tuhansien arvoisia "rikoksentekovälineitä".

On turhauttavaa, jos samoja väärennettyjä tauluja päätyy uudelleen kaupankäynnin kohteeksi. Perttu Könönen

– Tämä on vaikea oikeudellinen kysymys. Oikeus määräsi nyt suuren määrän tauluja menetettäväksi valtiolle. Osittain on taas joitakin takavarikoituja tauluja määrätty palautettavaksi omistajilleen.

– Ymmärrän poliisin huolen. On todella turhauttavaa, jos näitä samoja väärennettyjä tauluja päätyy yhä uudelleen kaupankäynnin kohteeksi.

Jutulle jatkoa hovioikeudessa?

Käräjäoikeus ennakoi päätöksessään, että tuomioon haetaan muutosta. Syyttäjät pohtivat viikon verran valitusluvan hakemista – ainakin osin.

– Tässä on suuret rahat kyseessä. On vähän makuasia, että ovatko ankarimmat tuomiot riittäviä vai eivät.

– Nyt on viikko on aikaa harkita, ilmoitetaanko tyytymättömyyttä tuomioon. Sen jälkeen harkitaan, valitetaanko. On mahdollista että, me valitamme joiltakin osin, arvioi Könönen.

