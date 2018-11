Herätys: Verotiedot julkaistaan tänään, mysteeriasiakkaat tulevat terveyskeskuksiin, hakkuut lisäävät rehevöitymistä

Verottaja paljastaa kyntensä, mutta jääkö jotain huomaamatta?

Verottaja julkaisee tänään tiedot viime vuoden verotuksesta. Luvassa on tuttuja mutta myös uusia ja yllättäviä nimiä. Muutokset tulokärjessä kertovat myös Suomen muuttumisesta – mitä aloja ja ominaisuuksia palkitaan enemmän, mitä vähemmän. Mutta tietääkö verottaja esimerkiksi sitä, miten raha liikkuu kansainvälisissä digitalouden kanavissa, kuten Uberissa ja Airbnb:ssä?

Mysteeriasiakkaat raportoivat kohta terveyskeskuksista

Terveyskeskuksissa eri puolilla Suomea mietitään nyt, miten palveluita voitaisiin sujuvoittaa. Terveyskeskusjohtoa on istutettu opinpenkkiin ja pohtimaan muun muassa asiakaspalvelun parantamista. Valmennuksen myötä terveyskeskuksiin on odotettavissa myös näkemästään raportoivia mysteeriasiakkaita.

Mårten Lampén / Yle

Järvien pilaajalle löytymässä toinen syntipukki

Tutkijat ovat saamassa vahvistusta sille, että metsähakkuut lisäävät vesien rehevöitymisriskiä. Hakkuilla ja niiden toteuttamistavalla on iso merkitys myös Suomen ilmastopäästöille. Metsätalouden osuuden korostuminen on sen verran uusi ja merkittävä asia, että sen selvittämiseksi on perustettu muun muassa erillinen maa- ja metsätalousministeriön työryhmä.

Roni Rekomaa / Lehtikuva

Kotimaahansa paluuta pelännyt prinssi saapui Saudi-Arabiaan

Lontoossa asunut saudiprinssi Ahmed bin Abdulaziz al-Saud on palannut takaisin Saudi-Arabiaan. The New York Timesin (siirryt toiseen palveluun) mukaan Saudi-Arabian kuninkaan veli on pelännyt paluuta kotimaahansa sen jälkeen, kun hän viime kuussa vaikutti arvostelevan kuningasta ja kruununprinssiä Jemenin sodasta.

Jamal Khashoggi katosi Saudi-Arabian Istanbulin konsulaattiin lokakuun alussa. Tolga Bozoglu / EPA

Marraskuu alkaa lämpimänä mutta sateisena

Aamulla maan keski- ja pohjoisosassa tulee sateita, mutta sää poutaantuu iltapäiväksi lähes koko maassa. Idässä voi paikoin päivälläkin tihutella vettä, lännessä taas pilvisyys on vähäisempää ja aurinkokin voi näyttäytyä. Lapissa räntä- tai vesikuurot ovat mahdollisia. Lämpötila on päivällä etelärannikon +10 ja Pohjois-Lapin nollan välillä.

Yle

Lue lisää Ylen sääsivuilta.