Viidessä valtiossa yli 70 prosenttia maapallon koskemattomasta maasta, kertoo tutkimus

Suuri osa maapallon koskemattomista ekosysteemeistä sijaitsee vain viiden valtion alueella, kertoo The Guardian (siirryt toiseen palveluun). The Nature-lehdessä (siirryt toiseen palveluun) julkaistussa kartassa kuvataan, miten ihminen on toiminnallaan vaikuttanut ekosysteemeihin joka puolella maapalloa.

Viisi valtiota, joiden alueella koskemattomat maat sijaitsevat, ovat Venäjä, Kanada, Brasilia, Yhdysvallat ja Australia. Kartalle ei ole laskettu mukaan etelämannerta.

Tutkijat Queenslandin yliopistosta ja Wildlife Conservation Society (WCS) järjestöstä rakensivat kartan, jonka avulla voi nähdä, mitkä maat ovat vastuussa maaperästä, jolla ei ole runsasta teollista toimintaa.

Kartta tehtiin lisäämällä maiden rajat pari vuotta sitten tehtyyn karttaan. Tutkijoiden mukaan viimeiset koskemattomat maat voidaan pelastaa vain jos päättäjät tiedostavat tilanteen.

Ihmisen toiminta on muokannut yli 77 prosenttia maaperästä ja 87 prosenttia meristä.

Erämaat ovat avainasemassa, jotta maapallon ekosysteemit säilyisivät jatkossa. Koskemattoman luonnon säilyttäminen vaatii kuitenkin toimia kaikilta maailman mailta, sanovat tutkijat raportissaan.

Aikaisemmin kesällä julkaistun tutkimuksen mukaan vain 13 prosenttia maailman meristä (siirryt toiseen palveluun) on pysynyt koskemattomana.

Ensi kuussa Egyptissä Biodiversiteettisopimuksen allekirjoittaneet valtiot kokoontuvat keskustelemaan, miten suojella maapallon ekosysteemejä.

Sopimuksen on vahvistanut 196 maata (siirryt toiseen palveluun). Yhdysvallat ei ole ratifioinut sopimusta.

