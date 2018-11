Perun oppositiojohtaja Fujimori pidätetty kolmeksi vuodeksi korruptiotutkinnassa

Kotimaahansa paluuta pelännyt prinssi saapui Saudi-Arabiaan – sai turvatakuut Yhdysvalloilta ja Britannialta?

The New York Timesin mukaan Saudi-Arabian kuninkaan veli on pelännyt paluuta kotimaahansa sen jälkeen, kun hän viime kuussa vaikutti arvostelevan kuningasta ja kruununprinssiä Jemenin sodasta.