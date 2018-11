HESY vaatii koira-ajokorttia – koirahyökkäysten määrä lisääntynyt hurjasti

Helsingin eläinsuojeluyhdistys ehdottaa, että koirien omistajien tulisi suorittaa koira-ajokortti. Hesyn tiedottaja Erja Veivo kertoi, millainen kortti olisi ja millaisia esimerkkejä maailmalla on koira-ajokorteista.

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY haluaa, että käyttöön otetaan koira-ajokortti vähintään 20–25-kiloisille koirille.

Eläinsuojeluyhdistyksen mukaan koiranomistajille säädetty pätevöitymistesti ehkäisisi koirahyökkäyksiä ja edistäisi vastuullista koiranpitoa.

Tiedottaja Erja Veivo sanoi aamu-tv:n haastattelussa, että HESY haluaa suojella koiria ja estää niitä päätymästä vääriin käsiin.

– Koira-ajokortti varmistaisi sen, että omistajalla on perustiedot koiranpitoon liittyvästä lainsäädännöstä, koiran tarpeista ja käyttäytymisestä, rodun tai rotusekoituksen ominaisuuksista ja koiran elekielestä eli koiran omistaja osaisi tulkita eleitä oikein.

Veivon mukaan koira-ajokortti varmistaisi lisäksi sen, että omistaja osaisi käsitellä koiraansa oikein ja koira olisi sosiaalistettu eli totutettu muihin koiriin. Ajatuksena siis on, että omistaja tuntisi koiransa.

Yli 700 tänä vuonna

Poliisin tilastojen mukaan vuonna 2015 koirahyökkäyksiä oli yli 500 ja vuonna 2017 määrä oli jo lähes 800. Tämän vuoden lokakuun puoliväliin mennessä koirahyökkäyksiä on sattunut yli 700 kertaa.

Koirat ovat hyökänneet joko ihmisten tai toisten koirien kimppuun. Jotkut hyökkäykset ovat jopa johtaneet uhrina olleen koiran kuolemaan. HESY pitää tilannetta hälyttävänä.

– Syy on se, että vääränlaisia koiria on väärillä ihmisillä. Jotkut ihmiset saattavat hankkia tietyntyyppisiä koiria statussymboleiksi, ja jos he eivät tutustu rotuun ja kohtele koiria kuin niitä pitäisi kohdella, niin koirahyökkäyksiä saattaa tapahtua, Veivo sanoo.

Hänen mukaansa toinen syy hyökkäyksiin on epäjohdonmukainen kouluttaminen; stressaantunut koira voi käyttäytyä arvaamattomasti. Osaamattomalla ja pakottavalla kasvatuksella mistä tahansa koirasta tulee hermoraunio ja itseään puolustava purija.

HESY ei halua määritellä ajokorttia tietyille roduille, vaikka tietyt rodut ovat saattaneet nousta toisia useammin esille hyökkäystapauksissa.

– Koiran käytökseen liittyvät häiriöt eivät johdu rodusta tai rotusekoituksesta. Meidän mielestä on relevantimpaa rajata painon mukaan.

Yhdistyksen mukaan koira-ajokortista on olemassa hyviä kokemuksia esimerkiksi Itävallan Wienistä, jossa se on pakollinen 11 koirarodulle. Kolmen vuoden vertailuajankohtana kyseisten koirien purematapaukset vähentyivät yli 60 prosentilla.

Eläinlääkärit mukaan?

Käytännössä Veivon mukaan koira-ajokortti voisi koostua kirjallisesta teoriaosuudesta, jossa testattaisiin esimerkiksi koiran tarpeita, tapaa oppia, lainsäädäntöä sekä rotuominaisuuksia.

– Sen lisäksi voisi olla käytännön osio, jossa esimerkiksi simuloitaisiin koiran ulkoilutustilannetta kaupunkiympäristössä ja siinä voitaisiin tarkastella koiran hihnakäyttäytymistä, ohitustilanteita, sitä miten koira on totutettu toisiin koiriin, voitaisiin myös tarkastella, miten koira osaa tietyt peruskäskyt ja myös sitä, miten koira antaa laittaa pannan tai valjaat itselleen ja miten korvien ja tassujen tarkastus sujuu.

Veivon mukaan HESY on ajatellut, että Suomessa käytännön kokeesta voisivat vastata tietyt eläinlääkärit.

Koko koira-ajokortista voisivat vastata esimerkiksi koirankouluttajat, jotka käyttävät positiiviseen vahvistamiseen pohjautuvia koulutusmetodeja. Kortille voisi tulla hintaa noin 100 euroa.