Saudi-Arabia keskitti kymmeniätuhansia sotilaita Hodeidan tienoille Jemenissä

Saudi-Arabia on koonnut noin 30 000 sotilasta satamakaupunki Hodeidan lähistölle Jemenissä.

Joukkojen keskittäminen eristetyn ja köyhän Jemenin satamakaupunkiin nähdään yrityksenä pakottaa huthikapinalliset neuvottelupöytään.

Yhdysvallat ja Britannia ovat viime päivinä vaatineet taistelevia osapuolia tulitaukoon, jotta rauhanneuvotteluihin saataisiin mahdollisuus.

Ruotsi vahvisti keskiviikkona, että YK on pyytänyt sitä isännöimään rauhaneuvotteluita. Neuvottelut olisi tarkoitus järjestää kuukauden sisään.

YK on pitkään varoittanut, että hyökkäys Hodeidahiin voisi pahentaa jo valmiiksi sen katastrofaalista humanitääristä tilannetta. Kaupunki on Jemenin tärkein yhteys ulkomaille, sillä maan kaikki suurimmat lentokentät on pommitettu hajalle.

Koleraan sairastunutta hoidettiin sairaalassa Hodeidassa 6. lokakuuta. Abdo Hyder / AFP

Paikalliset lähteet kertovat, että myös huthikapinalliset valmistautuvat yhteenottoon, ja että ne kokoavat joukkojaan kaupungin keskustassa, satamassa ja eteläisissä osissa.

Arabian niemimaan lounaiskärjessä sijaitsevassa Jemenissä on käyty veristä sisällissotaa jo kolme ja puoli vuotta. Saudi-Arabian liitouma aloitti maaliskuussa 2015 sotilasoperaation Jemenin shiiataustaisia huthikapinallisia ja heidän liittolaisiaan vastaan.

Lue myös:

Yhdysvaltain puolustusministeri vaatii Jemeniin tulitaukoa

YK varoittaa, Jemeniä uhkaa maailman pahin nälänhätä vuosisataan – "Ei pitänyt olla mahdollista"

Avustustyö Jemenissä käy entistä vaarallisemmaksi – Suomalaissairaanhoitajan asuinrakennus joutui kohteeksi

Lähteet: Reuters