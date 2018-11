"Öisin tulee itku eikä edes tiedä, miksi" – Pohjois-Koreasta paenneet naiset kertovat avuttomuudesta seksuaalisen väkivallan kourissa

Pohjoiskorealaisia naisia #Metoo-kampanja ei ole tavoittanut. Suljetusta maasta paenneet naiset sanovat, että seksuaalinen väkivalta naisia kohtaan on jokapäiväistä heidän kotimaassaan.

– He kohtelevat meitä seksileluina. Olemme miesten armoilla, sanoo Oh Jung Hee.

Yhdysvaltalainen Human Rights Watch -järjestö haastatteli yli 100 Pohjois-Koreasta paennutta naista (siirryt toiseen palveluun) raporttiinsa, Oh on yksi heistä. Haastatelluista 54 on jättänyt kotimaansa vuoden 2011 jälkeen, jolloin Kim Jong-un nousi valtaan.

Naisten tarinat piirtävät kuvan raiskauksista ja muusta seksuaalisesta väkivallasta turvallisuus- ja siviiliviranomaisten armoilla.

Nyt 40-vuotias Oh pakeni Ryangganin maakunnasta vuonna 2014. Hän kertoo torikauppiaana joutuneensa kotimaassaan toistuvasti seksuaalisen väkivallan kohteeksi.

– Torin vartijat tai poliisiupseerit saattoivat milloin vain vaatia minua seuraamaan heitä tyhjään huoneeseen torin ulkopuolella tai jonnekin muualle, minne halusivat viedä, Oh kertoo.

Oh sanoo, että väkivalta on niin tavallista, että naiset ovat alistuneet vain hyväksymään sen.

– Joskus yllättäen öisin tulee itku eikä edes tiedä, miksi, Oh kuvailee Human Rights Watchin raportoijille.

Osa haastatelluista sanoo, että kaikki naiset eivät edes tunnista joutuvansa seksuaalisen väkivallan uhriksi.

Seksuaalinen väkivalta täysin avointa

Raportissa naiset kertovat, että raiskausten uhrien kärsimykset usein moninkertaistuvat. Jos asia tulee julki, heitä erotetaan yliopistoista ja joutuvat puolisonsa tai perheensä hylkäämäksi häpeän tunteen vuoksi.

– Seksuaalinen väkivalta on Pohjois-Koreassa avointa ja laajalti hyväksytty salaisuus, johon ei puututa, sanoo Human Rights Watch -järjestön johtaja Kenneth Roth.

Rothin mukaan naisten äänet on vaiennettu Kim Jong-unin aikana. Pelko kostotoimista ja häpeästä pitävät uhrit hiljaisina.

Myös YK on aiemmissa raporteissaan (siirryt toiseen palveluun) todennut raiskausten, pakkoaborttien ja muun seksuaalisen väkivallan kuuluvan pohjoiskorealaisten viranomaisten valikoimaan ihmisoikeusloukkauksissa.

– Kim Jong-unin ja hänen hallintonsa tulisi tunnustaa ongelma ja ryhtyä nopeasti tekoihin naisten suojelemiseksi ja seksuaalisen väkivallan uhrien oikeuksien turvaamiseksi, Kenneth Roth toteaa.

"Klik, klik, klik oli kauhein ääni, jonka tiesin"

Pohjois-Korea tulee todennäköisesti ärsyyntymään raportista. Raportin julkaisu osuu aikaan, jolloin Yhdysvaltain johtamat diplomaattiset ponnistelut keskittyvät Pohjois-Korean ydinohjelman suitsimiseen.

Kimin hallinto valittaa usein siitä, että se joutuu suotta vihamielisyyden kohteeksi eikä siedä olojen arvostelua maassaan, josta se haluaa antaa kuvan "sosialistisena paratiisina".

Kolmikymppinen Joon Mi Hwa joutui pidätetyksi vuonna 2009 sen jälkeen, kun oli yrittänyt paeta Kiinaan.

– Joka yö joku naisista pakotettiin vartijan mukaan ja hänet raiskattiin, Yoon kuvailee.

Yoon oli vangittuna tunnetulla työleirillä Chongjinissa, missä pidetään poliittisia vankeja ja valtion vihollisiksi katsottuja ihmisiä.

– Klik, klik, klik oli kauhein ääni, jonka tiesin. Se oli ääni, joka kuului avaimen kääntyessä sellin ovessa, Yoon kuvailee.

Raportissa haastateltujen naisten mukaan seksuaaliseen hyväksikäyttöön syyllistyvät ovat korkea-arvoisia puoluevirkailijoita, vanginvartijoita, kuulustelijoita, poliiseja, syyttäjiä ja sotilaita – siis miehiä valta-asemassa.

Lue Human Rights Watchin englanninkielinen raportti kokonaisuudessaan tästä (siirryt toiseen palveluun)

Lähteet: AFP, AP