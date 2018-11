Raha on nykyisin jopa suurempi tabu kuin seksi – asiantuntija selittää, mistä se johtuu

"Mikä on sinun palkkasi" on kysymys, jota harvemmin kuulee. Jos joku kehtaa sitä kysyä, vastaus on usein vaivaantunut ja ympäripyöreä. Palkkojen avoimuus voisi kuitenkin lisätä viihtyvyyttä työyhteisössä.

Verotiedot ovat kaikkien tiedossa, mutta silti omasta palkasta on vaikeaa puhua ääneen.

Yle kysyi kaduilla vastaantulevilta, voisivatko he kertoa, paljonko saavat palkkaa. Vastaukset vaihtelivat totaalisesta kieltäytymisestä ympäripyöreisiin vastauksiin.

Palkoista puhutaan paljon, kunhan keskustelu pysyy yleisellä tasolla. Turun yliopistonlehtori Anniina Kaittila huomauttaa, että keskustelu vaimenee silloin, kun siirrytään henkilökohtaiseen palkkaan.

Sillä on suuri vaikutus omaan itsetuntoon, millaisen korvauksen ja arvostuksen saa työstään. Anniina Kaittila

– Kansainvälisesti tarkasteltuna raha on edelleen tabu. Jopa seksistä puhutaan useammin, rahaa tutkinut Kaittila sanoo.

Myös Kaittila itse menee vaikeaksi, kun häneltä kysytään, miten paljon hän saa palkkaa. Hän miettii jopa pitäisikö hänen ensin kysyä esimieheltään, saako hän kertoa palkkansa. Kaittila kuitenkin kohauttaa olkapäitään, eihän esimies voi sitä kieltää.

Sata vuotta sitten työtä tehtiin palkan vuoksi. Nykyisin työ on itsensä toteuttamista ja palkka kertoo, miten paljon työpanosta arvostetaan. Siksi omasta henkilökohtaisesta palkasta helposti vaietaan.

– Sillä on suuri vaikutus omaan itsetuntoon, millaisen korvauksen ja arvostuksen saa työstään, Kaittila selventää.

Naapurikateutta on olemassa edelleen

Eri mediat listasivat torstaina Suomen eniten tienaavia henkilöitä. Anniina Kaittila on huomannut, että keskustelupalstoilla julkisuuden henkilöt joutuvat usein piikittelyn kohteeksi.

Koemme, että kuluttaminen omalla työllä tienatulla rahalla on ansaittua. Sen sijaan perinnöllä tai arpavoitolla ei ole. Anniina Kaittila

Sama ilmiö voi käydä lähipiirin kesken, jos palkat lyödään pöytään illanvietossa.

– Voi olla hyvin musertavaa, jos huomaa jääneensä jälkeen muiden palkoista. Sekin voi kaihertaa, jos tuttu alkaa tienaamaan enemmän kuin ennen, Kaittila kuvailee.

Myös sillä on väliä, mistä raha on tullut. Rahan lähde ei ole neutraali, vaan se on arvolatautunutta. Voi olla, että naapurin lottovoittorahoilla hankittu upea urheiluauto kismittää.

– Koemme, että kuluttaminen omalla työllä tienatulla rahalla on ansaittua. Sen sijaan perinnöllä tai arpavoitolla ei ole, Kaittila vertaa.

Avoimuus työpaikoilla lisäisi työviihtyvyyttä

Palkka heijastuu siihen, kuinka hyvin kokee onnistuvansa työssä.

– Jos ihminee ajattelee tekevänsä työnsä hyvin, mutta huomaakin työkaverin tienaavan enemmän, se voi alkaa kaihertaa. Vielä pahemman asiasta tekee, jos kokee tekevänsä enemmän työtä kuin kollega.

Anniina Kaittila kysyykin, olisiko järkevämpää tehdä palkka-asioista avoimempia työpaikoilla ja organisaatioissa. Palkkojen henkilökohtaiset lisät ja organisaatiokultturi tekevät palkoista salamyhkäisiä, joista puhutaan vain suljettujen ovien sisällä.

– Jos työpaikka nostaisi palkat reilusti esille, kaikille olisi selvää, miksi kukin tienaa mitäkin palkkaa. Työntekijät tietäisivät, mikä on seuraava askel ja miten voi saavuttaa sen.

Avoimuus lisäisi myös työviihtyvyyttä, yhteishenkeä ja työhön sitoutumista.

Raha voi tuoda kitkaa parisuhteeseen

Anniina Kaittila on tutkinut sitä, miten raha vaikuttaa parisuhteessa. Hänen tutkimuksissaan on selvinnyt, että kaikki pariskunnat eivät ole edes tietoisia puolisoidensa tuloista. Jos rahat ovat osittain tai kokonaan erillään, yllätyksiä voi tulla.

Raha-asioista harvoin puhutaan suhteen alkuvaiheessa ja ne tulevat haastavina vastaan myöhemmin. Anniina Kaittila

Esimerkiksi puolison rahattomuus on saattanut selvitä vasta erovaiheessa. Kaittila on huomannut, että raha on usein syy erolle.

– Pariskunta puhuu aika varhain lapsista, missä haluaa asua ja millaiset arvot elämässä on. Raha-asioista harvoin puhutaan suhteen alkuvaiheessa ja ne tulevat haastavina vastaan myöhemmin, Kaittila toteaa.

Myös suuret tuloerot saattavat aiheuttaa kitkaa pariskunnan välille. Etenkin silloin, jos nainen tienaa enemmän.

– Jos pari on sopinut siitä, että toinen käy töissä ja toinen hoitaa kotona lapsia, suuret palkkaerot eivät välttämättä hierrä.