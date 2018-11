Ville Niinistön poisjäänti eduskuntavaaleista on kova takaisku Varsinais-Suomen vihreille – osa Niinistön äänestäjistä saattaa siirtyä Li Anderssonin taakse

Ville Niinistö keräsi viime eduskuntavaaleissa 2015 Varsinais-Suomessa seitsemänneksi eniten ääniä, yhteensä 8 835 kappaletta. Se oli yli kolmasosa kaikista vihreiden saamista äänistä.

Niinpä Niinistön ilmoitus jäädä pois puheenjohtajakisasta ja ensi kevään eduskuntavaaleista on ollut vihreille kova paikka.

– Ei voi kiistää, etteikö istuvan kansanedustajan poisjäänti olisi iso takaisku, sanoo Varsinais-Suomen vihreiden puheenjohtaja Ville Savonlahti.

Ketä Niinistön äänestäjät äänestävät?

Niinistön muhkean äänipotin kohtalo ensi kevään eduskuntavaaleissa pohdituttaa etenkin Varsinais-Suomessa. Ville Savonlahti sanoo olevansa pettynyt, kun Niinistö ei lähde enää ehdokkaaksi. Hän ei kuitenkaan pelkää pahinta.

– Uskon, että Villen äänet saadaan kyllä säilytettyä vihreillä.

Politiikan tutkija on asiasta toista mieltä. Eduskuntatutkimuksen keskuksen erikoistutkija Jenni Karimäki Turun yliopistosta arvioi, että vihreät menettää osan Ville Niinistön saamista äänistä.

– Osa äänestäjistä on äänestänyt häntä sen takia, että hän on Ville Niinistö. Ne äänet ovat sellaisia, jotka on hankala pitää puolueella, Karimäki sanoo.

Olisi vihreiden ajatusmaailman vastaista, että hän ryhtyisi nimeämään itselleen seuraajaehdokasta. Jenni Karimäki

Karimäen mukaan Ville Niinistö on edustanut vihreissä puolueen keskustaa. Tulevissa vaaleissa osa Niinistöä äänestäneistä saattaa siirtyä puolueesta kokonaan pois, vasemmalle.

– Vihreiden kannattajakuntakyselyissä moni on ilmoittanut vasemmistoliiton kakkospuolueeksi.

Periikö Li Villen äänet?

Vihreiden äänestäjäkunnan ydinjoukko on korkeakoulutettuja ja kaupunkilaisia. Suuri osa heistä on naisia.

Jenni Karimäen mukaan Varsinais-Suomen ääniharavana viime eduskuntavaaleissa ollut Li Andersson (vas.) saattaa olla se yksittäinen ehdokas, jonka taakse moni Ville Niinistön äänestäjä siirtyy.

Varsinkin kun vaaliteematkin sopivat yksiin. Myös vasemmistoliitto on pitänyt yllä ilmastopolitiikkaa ja ympäristökysymyksiä.

– Voi olla, että nyt vasemmistoliitto korostaa näitä kysymyksiä vielä enemmän ja yrittää houkutella Niinistön äänestäjiä omiin joukkoihinsa, Jenni Karimäki sanoo.

Totta kai olemme tienneet tämän hetken joskus koittavan. Ville Savonlahti

Tutkija ei usko, että Ville Niinistö lähtisi testamenttaamaan ääniään ja kertomaan äänestäjilleen, keitä kannattaa äänestää.

– Pidän sitä epätodennäköisenä. Olisi vihreiden ajatusmaailman vastaista, että Niinistö ryhtyisi nimeämään itselleen seuraajaehdokasta.

Karimäen mukaan vihreiden ongelmaksi Varsinais-Suomessa voi koitua se, että Niinistön äänisaalis jakautuu usealle eri ehdokkaalle.

– Läpimeno hankaloituu, jos äänet jakautuvat kovin suurelle joukolle ehdokkaita.

Hyötyykö Li Andersson Ville Niinistöltä vapautuvasta äänipotista seuraavissa eduskuntavaaleissa? Berislav Jurišić / Yle

Kaikesta huolimatta kannatus yritetään tuplata

Ville Niinistön poisjäännistä huolimatta vihreillä on edelleen kovat tavoitteet Varsinais-Suomessa. Tarkoituksena on päästä maakunnan kärkipuolueiden joukkoon.

– Tavoite on 17 prosentin kannatus ja kolme kansanedustajaa. Se on täysin saavutettavissa, sanoo Ville Savonlahti.

Päästäkseen tavoitteeseen vihreiden pitäisi kaksinkertaistaa kannatuksensa. Viime eduskuntavaaleissa (siirryt toiseen palveluun) vihreät sai Varsinais-Suomessa 8,7 prosentin kannatuksen ja yhden kansanedustajan, Ville Niinistön.

Ensi kevään eduskuntavaaleihin vihreät aikoo asettaa täyden listan eli 17 ehdokasta. Toistaiseksi on vielä täyttämättä kuusi ehdokaspaikkaa.

– Meillä on ollut varalla useamman nimen joukko. Siellä on kovia nimiä, mutta en voi kertoa niitä vielä.

Savonlahti sanoo, että Ville Niinistön poisjäänti eduskuntavaaleista tuli yllätyksenä, mutta asiaa oli silti ounasteltu.

– Totta kai olemme tienneet tämän hetken joskus koittavan. Olisimme toivoneet, että se ei olisi ollut nyt, mutta olemme vaaleista silti toiveikkaita, Ville Savonlahti sanoo.

