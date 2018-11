Räppi, poppi, sorry ja please ujuttautuvat suomen kieleen - Onko kieli uhattuna?

Suomen kielen lautakunnan mukaan virkamiestasollakin on kyseenalaistettu äidinkielen ylioppilaskoe eikä ole enää itsestään selvää saada suomenkielistä palvelua suomalaisissa yrityksissä.

Maanantaina Elinkeinoelämän keskusliitto julkaisi Mikael Jungnerin ehdotuksia Suomen kilpailukyvyn kohottamiseksi. Yksi ehdotus oli englannin kielen nostaminen palvelukieleksi joissakin Suomen kunnissa.

Viestintätoimisto Kreabin toimitusjohtaja Mikael Jungner perusteli ehdotustaan Yle Radio 1:n Ykkösaamussa sillä, että Suomeen tarvitaan ulkomaisia asiantuntijoita lähivuosina mahdollisesti jopa satoja tuhansia.

– Jotta heitä saadaan houkuteltua Suomeen, edellytyksenä on, että he pärjäävät englannilla arkielämässä.

Itä-Helsingin räpskene kehittää uutta ilmaisua

Jungner pitää hyödyllisempänä opettaa myös Suomeen tuleville maahanmuuttajille englantia kuin suomea.

– Jos jää Suomeen vuosikymmeniksi suomen kielikin tulee opittua. Mutta uskoisin, että aluksi ulkomaalaiselle olisi hyödyllisempi oppia maailmanlaajuinen englannin kieli.

Jungner on kuitenkin sitä mieltä, että suomen kieltä kannattaa vaalia, koska se on suuri osa identiteettiä.

– Olen huomattavasti optimistisempi kuin Suomen kielen lautakunta. Mielestäni kieli elää paremmin esimerkiksi Itä-Helsingin räpskenessä kuin pakollisissa ylioppilastutkinnoissa. Se kehittää suomen kieltä, tuo uutta väriä ilmaisuun ja uusia sanoja, sanoi Jungner Ykkösaamussa.

Suomen kielen tutkija ja opettaja Lari Kotilainen tähdensi Ykkösaamussa, että yhteiskunta toimii edelleen suomeksi ja useimmat ulkomaalaiset haluavat oppia myös suomea.

– Jo monessa eteläsuomalaisessa kaupungissa palvelua saa myös englanniksi. Jos englanti nostetaan palvelukieleksi, riskinä on, että suomi syrjäytyy joistakin yhteiskunnan osa-alueista.

Demokratiakin kielestä kiinni

Suomen kielen lautakunta sanoi kannanotossaan, että Suomi tarvitsee kansallisen kielipoliittisen ohjelman turvaamaan suomen ja ruotsin asemaa tieteen ja opetuksen kielenä.

– Jos emme voi puhua tieteessä uusista ilmiöistä enää suomenkielisin termein, suomen käyttöala kaventuu. Isoin ongelma on, että silloin tieto elitistyy. Meillä on vain se hyvin englantia osaava eliitti, joka pystyy puhumaan uusimmasta tiedosta. Kieli on sivu-uhri ja se vaikuttaa myös demokratiakehitykseen.

Lari Kotilainen ei ole huolissaan lainasanojen käytöstä.

– Please ja sorry ovat perussanoja, jotka toimivat hyvin suomalaisten sanojen rinnalla. Ylioppilastutkintolautakunnan sensorina en toivoisi niitä kuitenkaan lukevani ylioppilasaineissa paitsi, jos niitä olsi käytetty todella ovelasti.

Kotilaisen oma suosikkisanansa on äiti.

– Meillä on tällainen sana, joka on kaiken inhimillisen olemisen ytimessä, vaikka sekin on lainattu sana. Alkuperäisen emo- tai emäsanan tilalle on tullut lainasana läntisiltä naapureilta germaanisesta kantakielestä, naurahtaa Lari Kotilainen.

