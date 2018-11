Yrittäjä Tommi Saarnin firmoilla oli pahimmillaan kymmenen miljoonan euron velat – nyt miehellä on 9 yritystä ja miljoonatulot

Pirkanmaalla asuva Tommi Saarni on kokenut yrittäjänä monet tiukat paikat. Viime vuonna Saarni sai yritystoiminnastaan palkkion, joka nosti hänet torstaina julkistetulla verolistalla korkealle.

– Olen ollut yrittäjänä yli 30 vuotta. Yrityskauppa on se palkka, mitä tästä saadaan, Saarni sanoo.

Saarni ansaitsi viime vuonna yhteensä lähes 4,5 miljoonaa euroa. Pääomatuloja oli tästä suurin osa, sillä ansiotuloja Saarni sai 42 275 euroa eli keskituloisen verran.

Tommi Saarni on Normi-yritysryhmän toimitusjohtaja. Yritys on tunnettu etenkin liikennemerkkien valmistuksesta, mutta konsernissa tehdään paljon muutakin. Yritys tekee esimerkiksi suurimman osan Tampereen ratikkatyömaan louhinnasta.

Saarni myi viime vuonna muiden osakkaiden kanssa 60 prosentin siivun yritysryppäästä pääomasijoittaja Korona Investille. Kauppa nosti hänet Pirkanmaan neljänneksi eniten ansaitsevaksi.

Yrityskauppa ei näy yrittäjän mukaan vapaa-ajassa tai elintavoissa.

– Ei näy kyllä mitenkään, Saarni naurahtaa.

Tälläkin hetkellä hän on menossa Helsinkiin ja pysäyttää autonsa tien varteen haastattelua varten. Saarni on jo käynyt Oitissa, Hausjärvellä, missä yrityksellä on toimintaa.

– Se mitä on saatu yrityskaupasta, on jo sijoitettu uusiin yrityksiin. Olemme tainneet jo ottaa muutaman miljoonan euroa lisää velkaa. Eipä kauppa tässä normaalielämässä hirveästi näy.

Huimaavat lainamäärät

Tommi Saarni aloitti yrittämisen vuonna 1987. Pian sen jälkeen tuli 1990-luvun lama. Myös vuoden 2008 taantumassa teki tiukkaa.

– Kyllä tuossa välillä on huimannut lainamäärät, mitä olen pyöritellyt. Kyllä tässä haasteellisia aikoja on ollut. Parhaimmillaan tässä on pyörinyt 10 miljoonan euron lainamäärä. Siitäkin on selvitty. Aletaan olla voiton puolella.

53-vuotias yrittäjä kertoo yhä tekevänsä 10–12 tunnin työpäiviä. Nuorempana päivät venyivät vielä paljon enemmän.

– Laman aikana tuloista tingittiin mutta nuorempana kovin hyvästä ei edes tiennyt. Silloin keskittyi siihen, että teki töitä ja sai töitä.

Yhdeksän yritystä

Saarni kertoo olevansa perusluonteeltaan yrittäjä ja sijoittavansa saadut rahat takaisin yrityselämään.

Tällä hetkellä hänellä on yhteensä yhdeksän yritystä, joissa on yhteensä satakunta työntekijää. Konsernin lisäksi hänellä on kuusi omaa yritystä.

– Pyrimme jatkuvasti kasvattamaan kaikkia yrityksiä. Nyt harjoittelemme myös vientikauppaa. Meillä on kolme yritystä, jotka tekevät poravaunuja ja -vasaroita. Teemme kauppaa Norjaan ja Ruotsiin ja se kasvaa voimakkaasti. Olen siihen hyvin tyytyväinen.

Normiopaste Oy

Vuonna 2008 Saarnin yritys alkoi valmistaa toisena maailmassa liikennemerkkejä tulostimella. Tulostimen oston ansiosta alkoi kova kasvu.

Saarnin suurin tavoite ja haave on kasvattaa yrityksiä eteenpäin ja tukea omia lapsia.

– Minulla on kolme lasta ja ainakin vanhin alkaa olla samoilla poluilla, vaikka ei liikennemerkkeihin liittyen ehkä. Tuntuu, että lapsikin kääntyy yrittäjyyden puolelle. On mielenkiintoista opettaa lapsukaisia ja mennä siinä rinnalla mukana.

"En näe, että olisi sijaa kateellisuudelle"

Yrittäjyydestä ei kannata Saarnin mukaan olla kateellinen. Kateus on suomalaisten huono puoli, vaikka verotulot avittavat Saarnin mukaan kaikkia.

– Tunnen itse paljon yrittäjiä. Suurin osa tekee pitkiä päiviä ja on ottanut suuria riskejä. En näe, että olisi sijaa kateellisuudelle.

Pia Latonen

Yrittäjän mukaan yrittämistä pitäisi helpottaa ja esimerkiksi velkavankeuksista päästä eroon. Sen sijaan Tommi Saarni kertoo maksavansa mielellään veroja.

– Yhteiskunnan pyörittäminen perustuu verojen maksamiseen. Tällä hetkellä verot ovat kohtuullisella tasolla, eivät ne ainakaan hullulla tasolla ole.

Saarnin mukaan mielekkäintä on maksaa veroja, jotka menevät lasten ja vanhusten hyväksi.

– Varmaan menee lasten ja vanhusten puolelle. Ne, jotka ovat heikoimmilla, niitä yritetään auttaa.

Miten yrittäjä hemmottelee itseään?

Saarni muistelee olleensa parikymmentä vuotta sitten Pirkkalan verolistalla esillä.

– Silloin ei ollut kuin yksi yritys. Silloin kierrettiin ympäri maata ja kaikki tulot tulivat käytännössä ansiotuloiksi. Näytti, että oli kovat tulot.

Miltä verolistojen julkisuus tuntuu?

– En näe pahana. Hyvä että kauppoja tehdään ja verotuloja kertyy.

Kai yrittäjä jotenkin hemmottelee itseään yrityskaupan jälkeen?

– Olen aina painottunut moottoreihin. Ehkä se autoissa ja moottoripyörissä näkyy, pieni palkinto on saatu sitä kautta.