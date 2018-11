Tunnettu dekkarikirjailija sekoittaa lukijan pään faktalla ja fiktiolla – Nyt TV-sarjaksi päätynyt filmatisointi saattaa pilata syntyneet mielikuvat

Taavi Soininvaara on kirjoittanut dekkareita 18 vuotta. Kirjojen päähenkilö Arto Ratamo on päässyt televisiosarjaan, joka on matkalla levitykseen muun muassa Ranskaan.