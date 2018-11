Kymmenettuhannet ihmiset ovat kadonneet tai kuolleet maailman siirtolaisuusvirtoihin – tarkempaa laskentaa tehdään vain Eurooppaan pyrkivistä

Sota. Nälkä. Työttömyys.

Maailmanlaajuinen siirtolaisuus on noussut ennätyslukuihin. Maailmalla oli 258 miljoonaa siirtolaista vuonna 2017. YK:n mukaan luku on 49 prosenttia enemmän kuin vuosituhannen vaihteessa.

Siirtolaisista kymmenettuhannet kuolevat tai yksinkertaisesti katoavat matkansa aikana eikä heitä koskaan enää nähdä.

Heitä hukkuu meriin, nääntyy autiomaihin ja kokee lopun ihmissalakuljettajien kynsissä jättäen jälkeensä perheitä ja omaisia ihmettelemään, mitä tapahtui.

Yhtä näkymätöntä kuin heidän kohtalonsa on myös heitä koskeva tilastointi. Ainoaa virallista tilastointi yrittää pitää yllä Maailman siirtolaisuusjärjestö IOM. Sen mukaan kuolleita tai kadoksissa olevia siirtolaisia oli lokuun 1. päivänä 28 500.

Uutistoimisto AP on löytänyt laajassa tutkimuksessaan 28 300 ihmistä lisää IOM:n lukujen jatkoksi. AP:n dokumentoitu, yhteenlaskettu luku on 58 800.

AP:n maailmanlaajuinen toimittajaverkosto on kerännyt tiedot muilta järjestöiltä, kuolemantutkintapöytäkirjoista, kuolintilastoista, katoamisilmoituksista ja tuhansien siirtolaisten kanssa tehdyistä haastatteluista.

AP uskoo, että heidänkin lukunsa on liian alhainen. Ruumiita on merten pohjissa ja hiekkaan hautautneena. Omaiset eivät tee katoamisilmoituksia etenkään laittomasti siirtolaisiksi lähteneistä.

Veneet, jotka eivät koskaan saavu Eurooppaan

Haaksirikot. Eloton kurdipienokainen rantahiekalla. Jäätyneet telttaleirit Balkanilla.

Euroopassa siirtolaisuuskriisi on ollut näkyvintä. YK:n järjestöt keskittyvät seurannassaan etenkin Eurooppaan, mutta täälläkin tapauksia jää tuntemattomaksi. Pelkästään tänä vuonna IOM:n tilastoihin on kertynyt tiedot yli 1 700 kuolleesta Välimerellä

3-vuotiaan Aylan Kurdin kuolema Turkin rannikolla kesällä 2015 järkytti maailmaa. Dogan News Agency / EPA

Esimerkiksi vuonna 2015 Italian rannikolla haaksirikkoutui siirtolaislaiva, joka vei mukanaan syvyyksiin yli 800 ihmistä. Italian viranomaiset lupasivat tunnistaa uhrit ja etsiä heidän omaisensa. Työ on edelleen kesken ja Italian populistihallitus on vetänyt tunnistamistyöltä rahoituksen pois.

Tunisialaisessa Ras Jebelissa vuodesta 2011 saakka Safi Al Bahri on odottanut tietoa pojastaan Mahri Barhoumista. Poika ja toistakymmentä muuta lähti silloin toukokuussa ylittämään Välimerta. Vene upposi eikä Barhoumista ole kuultu sen jälkeen.

– Odotan häntä. Kuvittelen hänet taakseni kotona, torilla, kaikkialla. Kun kuulen äänen yössä, kuvittelen hänen palanneen. Kun kuulen moottoripyörän äänen, kuvittelen hänen palanneen, Safi Al Bahrin sanoo.

Tunisiassa, Kreikassa, Italiassa ja Turkissa on omat hautausmaansa nimettömille siirtolaisuhreille.

Afrikkaan kadotaan jälkiä jättämättä

Yksi kerrallaan. Viisi per hauta. Punaista multaa päälle.

Etelä-Afrikan suurimman kaupungin, Johannesburgin, etelälaidalla on Olifantsvlein hautausmaa. "Tuntematon mies" kirjoitettuna puisiin plakaatteihin merkitsevät hautoja.

Tuntemattomia miehiä oli vetänyt Johannesburgiin afrikkalaisen talousveturin harmaan talouden houkutus. Vauraustumisen sijasta moni kohtasi kuoleman. Johannesburgia ympäröivässä Gautengin maakunnassa haudattiin nimettöminä ja tunnistamattomina yli 4 300 ihmistä vuosien 2014 ja 2017 välillä.

Johannesburgin harmaa talous houkuttaa Afrikan sisäisiä siirtolaisia. Pixabay

Euroopassa katse suuntautuu Afrikasta tänne tuleviin siirtolaisiin. Yhtä lailla ihmisiä on isosti liikkeellä maaosan sisällä tai sieltä matkalla kohti Aasiaa ja Latinalaista Amerikkaa.

AP:n ja IOM:n dokumentoimien tiejen perusteella ainakin 18 400 ihmistä on kuollut Afrikan sisäisessä liikkeessä. IOM arvioi, että Saharaan on kuollut yhtä paljon siirtolaisia kuin Välimereen.

Kohti amerikkalaista unelmaa

Guatemala. Honduras. El Salvador. Meksiko.

Näistä maista kohti amerikkalaista unelmaa pyrkivillä siirtolaisilla on usein edessään yhtä vaarallinen taival kuin Välimeri afrikkalaisilla kohtalotovereilla. Vuodesta 2010 lähtien Yhdysvaltain ja Meksikon rajalla on ollut käynnissä erityisprojekti, jossa on tunnistettu rajan molemmin puolin nimettöminä kuolleiden siirtolaisten ruumiita.

Projekti on onnistunut tunnistamaan kuitenkin vain murto-osan, reilut 180 ruumista. AP ja IOM arvioivat, että Yhdysvaltain ja Meksikoon välisellä reitillä on kuollut tai kadoksissa 3 861 siirtolaista.

Siirtolaisia avolava-kuorma-autojen kyydissä matkalla Yhdysvaltoihin lokakuussa 2018. Luis Villalobos / EPA

Yksi vuosia kadonneena olleista on lähtiessään 27-vuotias Juan Lorenzo Luna. Hän lähti pyrkimään laittomasti Meksikosta Yhdysvaltoihin lankonsa kanssa vuonna 2014. Kummastakaan ei ole kuultu sen jälkeen.

Kesällä 2017 vapaaehtoistutkijoiden ryhmä löysi Arizonan autiomaasta kahdeksan kuolleen siirtolaisen ruumiit ja julkaisi kuvat Facebookissa löytääkseen kuolleiden omaisia. Juanin sisko näki kuvat ja tunnisti jotain tuttua.

– Veljeni nukkuu juuri tuollaisessa asennossa, Maria Elena Luna ajatteli.

Perheenjäsenet antoivat DNA-näytteitään yli vuosi sitten tunnistamiseksi. He odottavat tuloksia edelleen.

Kuolleiden tunnistaminen käy hitaasti virallisten tutkinta-asiakirjojen, resurssien, valtioiden ja osavaltion keskinäisen yhteistyön puutteiden takia.

Etelä-Amerikka kieltää ongelman

Taloudellinen, poliittinen ja sosiaalinen luhistuminen.

Yksi suurimmista siirtolaisvirroista maailmalla suuntautuu parhaillaan Venezuelasta naapurimaihin. Lähes 2 miljoonaa ihmistä on paennusta kotimaansa kaaosta. Pakomatkalla satoja on kadonnut tai kuollut huumekartellien, nälän ja sairauksien kourissa. Heidän tarkkaa määräänsä kukaan ei tiedä.

Lapsiperheille tarkoitetussa Veljeys ilman rajoja -järjestön hätäsuojassa asuu parhaillaan 284 venezuelalaista. Erkka Mikkonen / Yle

– Ihmiset eivät yksinkertaisesti selviä pitkästä ja raskaasta matkasta, sanoo kolumbialainen kuolinsyytutkija Carlos Valdes venezuelalaisten matkasta kylmillä vuoristoteillä ja kuumilla valtateillä.

Ainakin 3 410 venezuelalaista on ilmoitettu kadonneeksi tai kuolleeksi Latinalaisen Amerikan maihin suuntautuvan siirtolaiskriisin aikana.

Aasia – suuri tuntematon

Siirtolaisten liikkeestä suurin osa tapahtuu Aasiassa. Koko maailman siirtolaisista 40 prosenttia on aasialaisia.

Alueella on myös vähiten luotettavaa tietoa saatavilla kadonneiden siirtolaisten kohtalosta. Hallitukset ovat joko haluttomia tai kyvyttömiä pitämään kirjaa siirtolaisiksi lähtevistä Lähi-idässä tai muualla Aasiassa.

AP pystyi dokumentoimaan yli 8 200 siirtolaista, jotka ovat kadonneet tai kuolleet kotoa lähdettyään. Aasian sisäiset virrat liikkuvat muun muassa Intiasta Arabiemiraatteihin, Bangladeshista Intiaan ja Afganistanista naapurimaihin.

Afganistanilainen Almass lähetettiin neljä vuotta sitten 14-vuotiaana pikkuveljensä kanssa matkaan kohti Saksaa. Leskeksi jäänyt äiti halusi pojat pois talibanien jaloista ihmissalakuljetusketjun välityksellä.

Almassista tuli yksi niistä 2 773:sta alaikäisestä, joista Punainen risti on saanut katoamisilmoituksia matkalla Eurooppaan. Pikkuveli katosi Iranin ja Turkin rajaseudulle. Almass pääsi Turkkiin, missä hän edelleen 18-vuotiaana asuu.

Veljekset matkaan lähettäneelle äidille Almass on soittanut vain kerran – pikkuveljen kohtalosta hän ei hiiskunut sanaakaan.

Lähteet: AP