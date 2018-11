Vihreiden johtajakilvan ainoa ehdokas ei saavu itse kokoukseen – Alanko-Kahiluoto: "Olen perheeni kanssa Kiotossa"

Toistaiseksi ainoaa vihreiden johtajakisaan ilmoittautunutta ehdokasta, kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluotoa ei nähdä lauantaina puoluevaltuuskunnan kokouksessa Helsingissä. Siellä valitaan puolueelle uusi puheenjohtaja.

– Olen ollut perheeni kanssa Kiotossa viime sunnuntaista lähtien ja palaan maanantaina. En valitettavasti pääse kokoukseen, Alanko-Kahiluoto kertoo Ylelle.

Hän kertoo seuranneensa lomamatkaltaan jonkin verran myös Suomessa käytävää keskustelua.

– Olen odottanut, että myös muita asettuisi ehdolle. Pidän itse hyvin tärkeänä, että meillä olisi erilaisia henkilöitä ehdolla, jotta puolueessa voitaisiin käydä avointa keskustelua, Alanko-Kahiluoto sanoo.

– Itse ajattelen, että tässä tilanteessa tarvitaan aika kokenutta poliitikkoa, joka pystyisi vetämään paitsi eduskuntavaalikampanjan myös EU-vaalikampanjan ja siinä välissä neuvottelemaan hallitusohjelmasta.

Alanko-Kahiluodon mielestä ensi kesän puheenjohtajavaali on asia erikseen, ja siitä päätökset tehdään lähempänä ajankohtaa.

"Arvostan Pekka Haavistoa hyvin paljon"

Julkisuudessa on spekuloitu sillä, voisiko Pekka Haavisto olla vielä käytettävissä vihreiden puheenjohtajaksi. Hänen nimensä on noussut esiin, kun moni tehtävästä kieltäytynyt on kaivannut "koko kansan tuntemaa vihreää kasvoa" ehdolle.

Myös esimerkiksi tänään puheenjohtajaehdokkuudesta kieltäytynyt Emma Kari toivoi Haavistoa ehdolle.

– Hänellä on pitkä ja monipuolinen kokemus politiikassa. Pekka olisi varmasti erinomainen ehdokas puheenjohtajaksi, sanoo myös Alanko-Kahiluoto.

Hän ymmärtää, ettei ehdokkaaksi ole tunkua. Touko Aallon lähtö puheenjohtajan paikalta tuli yllättäen, eduskuntavaaleihin on lyhyt aika ja pian sen jälkeen tulisi puolue viedä eurovaaleihinkin.

– Kysytään rohkeutta ja myös sitä, että pystyy luotsaamaan puoluetta paitsi vaaleihin myös hallitusneuvotteluihin. Tilanne ei ole helppo kellekään. Siksi ymmärrän, että ihmiset toivovat kokenutta puheenjohtajaa, Alanko-Kahiluoto sanoo.

– Minusta tämä tilanne ei sinänsä kerro mitään vihreistä, vaan tästä tilanteen haastavuudesta.

Alanko-Kahiluoto toivoo, että myös vihreiden rivijäsenillä olisi aikaa pohtia kantaansa puheenjohtajavalintaan. Siksi hänen mielestään olisi reilua kertoa ehdokkuudesta ennen puoluevaltuuskunnan kokousta.

– On toki mahdollista asettua ehdolle vasta kokouksessa.

