Kuluttajariitalautakunta: Rengastestien manipulointi moitittavaa – pettyneet ostajat eivät silti saa hyvitystä, koska renkaat olivat virheettömiä

Kuluttajariitalautakunta pitää auton renkaiden markkinoinnissa käytettävien testitulosten manipulointia kuluttajien kannalta erittäin moitittavana.

Lautakunta korostaa, että kuluttaja arvioi renkaiden ominaisuuksia ja vertaa niitä toisiinsa etenkin testitulosten perusteella. Moitittavuutta korostaa lautakunnan mielestä se, että renkaat ovat merkittävä liikenneturvallisuuteen vaikuttava seikka.

Nokian Renkaiden renkaita ostaneet eivät kuitenkaan lautakunnan ratkaisemissa tapauksissa olleet osoittaneet, että renkaat olisivat olleet testimanipulaation vuoksi virheellisiä. Lautakunta ei siksi suosittanut, että ostajille maksettaisiin hyvitystä.

Harhaanjohtavuuden täytyy koskea tätä nimenomaista tuotetta, joka on ostettu. Kuluttajariitalautakunnan puheenjohtaja Pauli Ståhlberg

– Jos joku yritys antaa harhaanjohtavasti tietoja tuotteittensa laadusta, se ei vielä tarkoita, että yksittäisen tuotteen kohdalla harhaanjohtava markkinointi muodostaisi tiedonantovirheen, sanoo kuluttajariitalautakunnan puheenjohtaja Pauli Ståhlberg.

– Harhaanjohtavuuden täytyy koskea tätä nimenomaista tuotetta, joka on ostettu, ja tällä harhaanjohtavalla tiedolla täytyy olla vaikutusta juuri tähän kauppaan.

Ostajat: Renkaat huonompia kuin testatut

Renkaiden ostajat vaativat hyvitystä, koska he olivat ostaneet renkaat testien perusteella. Ostajien mielestään renkaat olivat huonompia kuin testeissä käytetyt.

Kuluttajariitalautakuntaan valittaneet vetosivat Kauppalehden uutiseen (siirryt toiseen palveluun), jonka mukaan Nokian Renkaat oli toimittanut vuosina 2005–2014 rengastesteihin parempia renkaita kuin myyntiin.

Nokian Renkaat oli markkinoinnissaan ilmoittanut renkaiden menestyneen testeissä hyvin. Valittajien mukaan se oli näin houkutellut ostamaan renkaita tosiasioiden vastaisesti.

Nokian Renkaat puolestaan katsoi, että markkinoinnissa ei käytetty vääriä eikä harhaanjohtavia tietoja ja ostetut renkaat olivat virheettömiä.

Yhtiön mielestä valittajat eivät olleet kertoneet, mikä väitetty virhe oli, tai milloin se oli havaittu eivätkä sitä, mihin markkinointiaineistoon ostopäätökset olivat perustuneet.

Lautakunta: Renkaiden laatu ei ollut odotettua huonompi

Kuluttajariitalautakunta pyysi rengastestejä tehneiltä autolehdiltä lausuntoa asiassa. Autolehtien selvitykset eivät lautakunnan mielestä tukeneet manipulointiväitettä.

Lautakunta kuitenkin totesi, että renkaiden ostajien lähettämien lehtitietojen perusteella yhtiö oli myöntänyt testimanipulaation, mutta tilanne oli parantunut.

Lisäksi lautakunnan tiedossa oli, että lehtijutun vuoksi antamassaan tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun) yhtiö oli pahoitellut aiempaa toimintaansa.

Harhaanjohtavalla tiedolla täytyy olla vaikutusta juuri tähän kauppaan. Kuluttajariitalautakunnan puheenjohtaja Pauli Ståhlberg

Lautakunnan mukaan renkaiden valmistaja voi olla vastuussa kuluttajan kärsimästä vahingosta, jos valmistaja on toimittanut testiin renkaita, joiden jokin merkityksellinen ominaisuus on ollut parempi kuin samaan aikaan myynnissä olleiden renkaiden vastaava ominaisuus. Tällöin virheellinen tieto on lähtöisin valmistajalta.

Lautakunta arvioi, että sen käsittelemissä tapauksissa valittajat eivät olleet kertoneet täsmällisesti, mistä ja koska he olivat saaneet virheellisenä pitämäänsä tietoa ennen renkaiden ostoa. Näin he eivät olleet osoittaneet, että Nokian Renkaat olisi vastuussa väärästä tiedosta.

Selvitys ei lautakunnan mielestä myöskään osoittanut, että renkaiden laatu olisi ollut huonompi kuin mitä valittajat saattoivat perustellusti odottaa.

Lue myös:

Analyysi: Muunneltu totuus on kuulunut Nokian Renkaiden yrityskulttuuriin

Aamulehti: Nokian Renkaat kauppasi samoja renkaita kahdella eri hinnalla

Nokian Renkaat viil annut testituloksia (Kauppalehti 26.2.2016) (siirryt toiseen palveluun)