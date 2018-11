Suomi eväsi venäläiseltä ihmisoikeusasiantuntijalta viisumin vedoten tartuntatautipykälään – “Minulla on vain allergia, mutta en usko sen tarttuvan”

Venäläinen ihmisoikeuksien asiantuntija Aleksei Tsykarevin mukaan hänen saamansa kielteisen viisumipäätöksen taustalla on Schengen-sopimuksen kohta kansanterveyteen kohdistuvista uhkista.

Yhdistyneiden kansakuntien alainen alkuperäiskansojen oikeuksien asiantuntijamekanismin (Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples, EMRIP (siirryt toiseen palveluun)) venäläinen jäsen Aleksei Tsykarev ei pääse enää matkustamaan Suomeen. Suomen edustustossa Venäjän Petroskoissa annettiin lokakuussa kielteinen viisumipäätös kahden vuoden viisumihakemukseen.

– Viisumihakemuksen hylkäämisen perusteeksi ilmoitettiin, että yksi tai useampi Schengen-maa pitää minua uhkana yleiselle ja sisäiselle turvallisuudelle tai maiden välisille yhteyksille, kertoo Tsykarev.

Tsykarev toimii tutkijana Venäjän tiedeakatemian Karjalan tiedekeskuksen kielen, kirjallisuuden ja historian instituutissa. Hän on myös Nuori Karjala -kansalaisjärjestön johtaja. Muutama vuosi sitten Venäjä syytti kansalaisjärjestöä ulkomaalaiseksi agentiksi.

Tsykarev kertoo, että viisumin hylkäämistä perustellaan kuitenkin Schengen-maita koskevan sopimuksen toisen artikkelin 19. pykälällä. Sopimuksen toisessa artikkelissa (siirryt toiseen palveluun) määritellään Schengenin alueella olemista ja liikkumista ja sitä, millä perustein maahantulon Schengen-maahan voi estää. Suomen lisäksi Schengen-maihin kuuluu suuri osa EU-maista sekä Norja, Islanti ja Sveitsi.

Toisen artikkelin 19. pykälä koskee kansanterveydellisiä uhkia, kuten tauteja, jotka voivat aiheuttaa epidemioita, sekä muita infektio- tai tartuntatauteja.

Tsykarev: Minulla ei ole tarttuvia tauteja

Aleksei Tsykarev ihmettelee, miksi hänet on luokiteltu turvallisuus- ja terveysuhkaksi Schengen-maille. Häntä ei omien sanojensa mukaan ole tuomittu rikoksista Venäjällä eikä yhdessäkään Schengen-maassa. Hänellä ei myöskään ole tarttuvia tauteja.

– Minulla ei ole minkäänlaisia tarttuvia tauteja. Allergia on, mutta en usko sen tarttuvan, toteaa Aleksei Tsykarev.

Tsykarev aikoo valittaa viisumipäätöksestä Suomen Petroskoin konsulaattiin. Hän on myös kirjoittanut asiasta YK:n ihmisoikeusneuvoston puheenjohtaja Vojislav Šucille sekä ylikomissaari Michelle Bacheletille.

EMRIP-asiantuntijamekanismin muut jäsenet ovat myös ottaneet kantaa Tsykarevin viisumiasiaan. EMRIP:n Norjan edustaja Laila Susanne Vars kertoo, että jäsenet ovat edellisellä viikolla kysyneet tarkempia hylkäyspäätöksiä Suomen suurlähetystöstä.

Tsykarev ja muut EMRIP-asiantuntijalautakunnan jäsenet eivät kuitenkaan ole vielä saanet Suomen viranomaisilta lisätietoja siitä, miksi Tsykarevin viisumihakemus on hylätty.

Suomen viranomaiset eivät kommentoi

Aleksei Tsykarev itse epäilee joutuneensa Supon mustalle listalle. Supon viestintäasiantuntija Anni Lehtonen toteaa, että Supo ei kommentoi asiaa.

Myös Suomen viisumiviranomaiset ovat vaitonaisia Tsykarevin viisumikysymyksestä. Konsulipäällikkö Pasi Tuominen ulkoministeriön konsulipalveluista toteaa, että ulkoministeriö ei voi kommentoida yksittäisiä viisumipäätöksiä.

– Viisumipäätöksistä annetaan tieto, mutta tieto annetaan ainoastaan asianomaisille itselleen. Me emme voi kumota tai vahvistaa tietoja, mitä asianomainen viisumipäätöksestään julkisuuteen kertoo, Tuominen sanoo.

Tuominen painottaa, että Schengen-viisumia pitää hakea siitä maasta, johon toiminta pääasiassa painottuu. YK alaisuudessa toimiva alkuperäiskansaoikeuksien asiantuntijaelin EMRIP kokoontuu vuosittain Genevessä Sveitsissä.

– Yleisellä tasolla voin sanoa, että jos joku hakee Suomeen viisumia ja saa kieltopäätöksen, niin hän voi ja hänen pitääkin hakea viisumia siitä maasta, joka on matkustamisen pääkohdemaa. Kyse maahantuloluvissa on matkustamisesta.

Kielteinen viisumipäätös Suomeen ei Tuomisen mukaan tarkoita ennakkopäätöstä siitä, etteikö viisumia voisi hakea uudelleen ja myös saada se. Viisumipäätökseen voi hakea oikaisua käsittelevältä viranomaiselta 30 päivän kuluessa päätöksen saamisesta. Myös oikaisupyyntöön annetusta päätökseen voi hakea muutosta.

Suomeen haetaan vuosittain satoja tuhansia viisumeita. Eniten viisumeita Suomeen haetaan Venäjältä. Vuonna 2017 Suomen suurlähetystöt ja konsulaatit Venäjällä käsittelivät noin 730 000 viisumihakemusta.

– Näistä kielteisiä oli alle yksi prosentti, kertoo Tuominen.

Yhteistyökumppanit ihmettelevät Suomen viranomaisten päätöstä

Tsykarevin työtoverin, Norjan EMRIP-asiantuntijamekanismin edustaja Laila Susanne Varsin, mukaan Suomen viranomaisten kielteinen viisumipäätös vaikuttaa koko EMRIP-asiantuntijalautakunnan työskentelyyn. YK:n alaisen asiantuntijamekanismin tehtävä on syventyä alkuperäiskansojen oikeuksiin ja neuvoa YK:n jäsenmaita alkuperäiskansoja koskevissa oikeuksissa.

– Asiantuntijoiden täytyy voida matkustaa paljon. Me osallistumme monenlaisiin yhteistyökonferensseihin ja kokouksiin ympäri maailmaa, toteaa Vars.

EMRIP vieraili Suomessa viimeksi helmikuussa saamelaiskäräjälain muutostyön yhteydessä. Silloin myös Aleksei Tsykarev vieraili Suomessa ja saamelaisalueella.

– Asiantuntijalautakunta aikoo seurata uuden saamelaiskäräjälakityön kehitystä Suomessa. Jos yhdeltä lautakunnan jäseneltä evätään pääsy Suomeen, on päivänselvää, että se vaikuttaa meidän kaikkien työhön, painottaa Vars.

Myös Suomen Saamelaiskäräjät on ihmetellyt Suomen viranomaisten päätöstä viisumiasiassa. Saamelaiskäräjien toisen varapuheenjohtajan, Tuomas Aslak Juuson, mielestä päätös ei ole hyväksyttävä.

– Me olemme vasta hiljattain pyytäneet EMRIP asiantuntijoilta neuvoa saamelaiskäräjälain uudistamistyöhön. Kuitenkin valtio on samaan aikaan pyrkinyt jollain tapaa häiritsemään EMRIP:in työtä, eli juuri sitä työtä, jossa Alekseikin on ollut mukana.

Juuso kertoo, että on tuntenut Aleksei Tsykareviin vuodesta 2008 ja he ovat tutustuneet alkuperäiskansa politiikan parissa. Juuson mukaan Tsykarev on koko tämän ajan tehnyt paljon töitä kielen, kulttuurin ja ihmisoikeusasioiden eteen ja ollut Suomen ystävä.

– Tsykarev on YK:n alkuperäiskansojen oikeuksien asiantuntijalautakunnan jäsen. Tällaista toimintaa pitäisi Euroopassa tukea, ei suinkaan häiritä. Euroopan pitäisi olla ihmisoikeuksien suunnannäyttäjä, painottaa Juuso.