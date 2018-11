Naisilla ei ole tarpeeksi rohkeutta yrittää, sanoo rikkaimpien nuorten naisten joukkoon noussut Noora Fagerström, 32 – kertoo kolme vinkkiä menestykseen

Anita Viitanen elvytti suomenhevosten jo melkein unholaan vaipuneet värit: "Ne eivät olisi ikinä palanneet"

Tiesitkö, että on olemassa suomenhevonen, jolla on siniset silmät ja lähes valkea karva? Keuruulainen Anita Viitanen tekee työtä harvinaisten suomenhevosen värien säilyttämiseksi. Suomenhevosten määrä on laskenut viimeisten vuosikymmenten aikana tuntuvasti.