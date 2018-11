KRP:n päällikkö Lardot kuultavana virkarikoskäräjillä – Tuomari: "Mitä juttua täällä käydään läpi? Olen menettänyt punaisen langan"

Helsingin käräjäoikeus kuuli tänään poliisijohdon virkarikosoikeudenkäynnissä keskusrikospoliisin hyllytettyä päällikköä Robin Lardotia.

Syyttäjä Harri Tiesmaa tenttasi Lardotia muun muassa siitä, milloin hänelle selvisi, että Helsingin poliisilaitos ei noudata lakia ja määräyksiä tietolähdetoiminnassa.

Syyttäjän mukaan Lardot tiesi asiasta viimeistään joulukuussa 2012. Lardot toimi tuolloin Poliisihallituksessa poliisijohtajana ja rikostorjuntayksikön päällikkönä.

Lardot vakuutti, että Helsingin poliisilaitoksen menettely tuli hänen tietoonsa vasta marraskuussa 2013. Tuolloin silloinen sisäministeri Päivi Räsänen (kd.) otti yhteyttä Lardotiin ja kertoi asiasta.

Lardot soitti ministerin virkahuoneesta kaiutinpuhelimella Poliisihallituksen laillisuusvalvontaan ja sai vastaukseksi, että ministerin saama tieto pitää paikkansa.

– Tuo oli se ilta, jolloin siitä itse kuulin. Tietenkin olin hämmästynyt ja huolissaan siitä, miten tämä on mahdollista ja mitä tämä aiheuttaa laajemminkin vakavan rikollisuuden torjunnalle. Esitin, että kannattaa olla yhteydessä Valtakunnansyyttäjänvirastoon.

Lardot ei muista käytäväpuheita

Poliisihallituksen laillisuusvalvontayksikössä selvitettiin KRP:n kautta tulleita epäilyjä siitä, että Helsingissä ei rekisteröitäisi keskeisiä tietolähteitä. Poliisilaitoksella tehtiin tarkastus lokakuussa 2012. Tiedossa olivat myös KRP:n ja Helsingin poliisilaitoksen väliset vaikeudet tietojen vaihdossa.

Syyttäjä tivasi, muistiko Lardot, että laillisuusvalvonnasta vastannut ylitarkastaja olisi kertonut hänelle asiasta käytäväkeskustelussa. Ylitarkastaja kertoi käydystä keskustelusta esitutkinnassa. Lardot sanoi, että hän ei muista keskustelua.

– Varmaan pitääkin paikkansa, että hän on käytävällä kysynyt, että tarvitaanko rekisteröintiin suostumus ja olen ilmoittanut, että tarvitaan. Korkeintaan on puhuttu ohimennen siitä.

On hirvittävästi kysymyksiä. Syyttäjä Harri Tiesmaa

Lardot korosti, että laillisuusvalvonta hoiti tuolloin asiaa eikä sitä siirretty hänen yksikköönsä, joten asiaan olisi ollut vaikeaa reagoida. Muissakaan yhteyksissä asia ei Lardotin mukaan noussut esiin.

Ylitarkastajaa vastaan nostettiin syyte jutussa, mutta häntä ei saatu haastettua ajoissa ja syyte vanheni.

Oikeuden puheenjohtaja käräjätuomari Marjatta Berg puuttui kuulemiseen ja kyseenalaisti sen "hedelmällisyyden" koska Lardot ei muistanut keskustelua. Ennen ruokataukoa tuomari kysyi syyttäjältä, onko tällä vielä paljon kysymyksiä.

– On hirvittävästi kysymyksiä.

Lardot: Puutuin asioihin

Syyttäjä tivasi, tiesikö Lardot siitä, että Helsingin poliisilaitoksella naureskeltiin määräyksille kirjata tietolähteet, eikä haluttu noudattaa niitä.

– Minulle ei kukaan naureskellut Helsingin suunnasta. Poliisi on puolisotilaallinen organisaatio. Kun säännökset tehdään ja määräykset annetaan, niitä noudatetaan.

Lardot sanoi, että kesällä 2012 tuli tietoon, että osaa tietolähteistä Helsingissä ei rekisteröity satunnaisuuden perusteella. Suostumuksen saaminen tietolähteeltä rekisteröimistä varten sen sijaan ei Lardotin mukaan ollut esillä vasta kun vuoden 2012 lopulla.

Lardot sanoi, että hän puuttui tulkinnanvaraisuuksiin ja uusi määräys, jossa ei ollut tulkinnanvaraisuuuksia, tuli voimaan helmikuun 2013 alussa.

Minulle ei kukaan naureskellut Helsingin suunnasta. Keskusrikospoliisin päällikkö Robin Lardot

Syyttäjä kävi läpi tapahtumia ja viestejä pikkutarkasti. Osa syyttäjän esittelemästä aineistosta ei miellyttänyt oikeuden puheenjohtajaa.

– On pakko kysyä, kysytäänkö asioita asiakirjasta, jota me emme ole saaneet. Jos käräjäoikeudelle ei ole toimitettu asiakirjaa, miten te voitte kysyä sen sisällöstä? On ensimmäinen kerta minun urallani, että salissa kysytään asiakirjasta, jota oikeus ei ole nähnyt.

– Tämän te olette nähneet. Kysymys on siitä, kenelle tällainen asiakirja kuuluisi rikostorjuntayksikössä luettavaksi, vastasi Tiesmaa.

Tuomari: Olen punaisten lankojen ystävä

Useita tunteja kestänyt kuuleminen sai tuomarin myös muutoinkin puuttumaan syyttäjän työhön.

– Nyt minun täytyy kysyä syyttäjältä, että mitä juttua täällä käydään läpi? Olen menettänyt punaisen langan. Mennään siihen, olen punaisten lankojen ystävä, puuskahti oikeuden puheenjohtaja Marjatta Berg myöhään iltapäivällä.

– Menetätte punaisen langan, jos en saa pohjustaa asiaa, huomautti Harri Tiesmaa.

– Väsytystaktiikka on tosi hyvä taktiikka kuulusteluissa. Täällä pitäisi hieman kunnioitusta olla, sivalsi tuomari takaisin.

Menetätte punaisen langan, jos en saa pohjustaa asiaa. Syyttäjä Harri Tiesmaa

Syyttäjän mukaan ydinkysymys on, oliko Lardotilla ollut mahdollisuus toimia muutenkin kuin, miten hän toimi eli päivitti asetusta vai oliko hänellä mahdollisuudet puuttua konkreettisesti toimintamalliin, joka Helsingissä oli.

– Puutuin tulkinnanvaraisuuksiin ohjeistuksissa ja myöhemmin kehotin esimiestäni tekemään tutkintapyynnön. Olisiko pitänyt tehdä tutkintapyyntö aiemmin? Varmaan olisin tehnyt, jos olisin tiennyt sen, mitä tiesin muutamaa kuukautta myöhemmin.

Lardotia syytetään virkavelvollisuuden rikkomisesta vuodesta 2010 syksyyn 2013.

Lardot vaati aiemmin käräjäoikeutta hylkäämään häntä koskevan syytteen ennen näytön vastaanottamista. Käräjäoikeus kuitenkin katsoi, että Lardotin syyte ei ole ilmeisen perusteeton eikä suostunut vaatimukseen.

Lue lisää:

Käräjäoikeus: KRP:n Lardotin syyte poliisijohdon virkarikosoikeudenkäynnissä ei ole perusteeton – syytettä ei hylätä

Yllätysvaatimus poliisipomoilta käräjien keskeyttämisestä – "Jos tietolähdeohjeet olivat sekavat, pohja putoaa kaikkien syytteiltä"

Keskusrikospoliisin päällikön kujanjuoksu: Rohkaisi sisäministeriä tekemään tutkintapyynnön Helsingin poliisin tietolähteiden käytöstä, joutui itse viime metreillä epäillyksi ja vastaa nyt virkarikossyytteisiin oikeudessa

Kohukäräjien ensimmäinen päivä päättyi tuomarin kysymykseen: "Lardot, miten teidän nimenne lausutaan?" – Poliisijohtajat kiistivät virkarikossyytteet, Yle seurasi hetki hetkeltä oikeudenkäyntiä

Historian suurin poliisirikosoikeudenkäynti alkaa – Katso tästä, mistä poliisipäälliköitä syytetään

KRP:n päällikölle Robin Lardotille vaaditaan jopa ehdollista vankeutta tietolähdejutussa

KRP:n päällikkö Robin Lardot arvostelee kovin sanoin valtakunnansyyttäjää – "Jää käsitys, että syyte haluttiin nostaa esitutkinnasta riippumatta"