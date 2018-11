Alexander Stubb kantaa mainoksia lätkäkassissa ympäri Eurooppaa, mutta auttaako sekään? Seurasimme kulisseissa, miten Stubb pyrkii vakuuttamaan 368 aatetoveriaan

BRYSSEL/STRASBOURG Kello on 8.50, mutta ovi on lukossa.

Satapäinen joukko parveilee jalkakäytävällä ravintola Grand Centralin kulmalla Brysselin persoonattomien EU-korttelien keskellä.

Lukitun oven edessä seisoo Alexander Stubb. Oveen on teipattu juliste, jossa on jättimäinen Stubbin kasvokuva.

– Belgialainen tilanne, Stubb sanoo ja alkaa jakaa vaaliohjelmaansa sisäänpääsyä odottelevalle väkijoukolle. Tilaisuuden on määrä alkaa yhdeksältä, mutta ravintolan väki ei halua avata ovia ennen tasaa.

On lokakuun puoliväli. Kolmen viikon päästä Euroopan kansanpuolueen EPP:n jäsenet kokoontuvat Helsinkiin valitsemaan puolueen ehdokasta EU-komission seuraavaksi puheenjohtajaksi.

Stubb on kutsunut toimittajia ja muuta väkeä Grand Centraliin vaaliohjelmansa julkistamistilaisuuteen.

Lopulta ovet aukeavat, ja väki kipuaa ravintolan toiseen kerrokseen.

– Etkö sopisi imagosi ja ohjelmasi puolesta paremmin liberaaliryhmään kuin konservatiivisen EPP:n riveihin, belgialaisen Le Soir -lehden toimittaja Jurek Kuczkiewicz kysyy rentoon mustaan takkiin pukeutuneelta Stubbilta.

– Mitä imagoon tulee, tällainen olen aina ollut, Stubb vastaa.

– Poliitikot pitää laskea alas jalustoilta. Olemme tavallisia ihmisiä, hän sanoo.

Stubbin ohjelmassa on kuusi kohtaa ja kannessa iso profiilikuva ehdokkaan kasvoista.

Tilaisuuden jälkeen väki purkautuu ravintolasta omille teilleen. Toimittajilla on kiire, koska samana päivänä kaupungissa alkaa EU-huippukokous. Brexit-neuvottelut ovat jumissa, taas.

Viimeisten joukossa ovesta tulee Alexander Stubb vetäen perässään isoa lätkäkassillista esitteitä.

Grand Central -kahvilan ovet pysyivät kiinni ennen Alexander Stubbin kampanjatilaisuutta. Petri Raivio / Yle

Jotta Stubbin käymää kampanjaa voi ymmärtää, on oltava selvillä kolmesta asiasta.

Ensinnäkin EPP:n kärkiehdokkaan rooli on iso. Hän on puolueen ehdokas EU:n vaikutusvaltaisimpaan tehtävään, komission puheenjohtajaksi. Lisäksi hän vetää puolueen eurovaalikampanjaa koko Euroopassa.

Toiseksi EPP eli Euroopan laajuinen keskustaoikeistolainen liittouma on koko unionin valtakeskittymä. Komission, parlamentin ja Eurooppa-neuvoston johtajat ovat kaikki EPP:läisiä miehiä. EPP on myös pitkään ollut Euroopan parlamentin isoin poliittinen ryhmä.

Kolmanneksi EPP:n kärkiehdokkaan valinta muistuttaa poliittisen puolueen puheenjohtajavaalia. Helsinkiin kokoontuu 7.–8. marraskuuta 734 kokousedustajaa, jotka valitsevat kärkiehdokkaan salaisessa äänestyksessä.

Helsinkiin saapuu edustajia jokaisesta EPP:n jäsenpuolueesta.

Puolueita on 49, ja sekä koko- että ideologiset erot ovat isoja: mukana ovat niin Unkarin äärikansallismielinen Fidesz kuin Suomen kokoomuskin.

Voitto irtoaa 368 ihmisen äänellä.

"Nuoren" määritelmä on nostettu 35-vuotiaasta 40-vuotiaaseen.

Viikkoa myöhemmin Stubb astuu Euroopan parlamentin ravintolaan Strasbourgissa kello 7.55 aamulla. Koolla on EPP:n nuorten europarlamentaarikoiden ryhmä.

EPP:n "nuoren" määritelmä on kuulemma nostettu 35-vuotiaasta 40-vuotiaaseen. Kymmenkunnasta paikallaolijasta kaikki eivät mahdu edes tähän väljennettyyn määritelmään.

Stubb, 50, alustaa, ja mepit kyselevät. Toimittaja on päästetty huoneeseen seuraamaan tapaamista sillä ehdolla, että siellä sanottua ei siteerata.

Helsingin-äänestykseen on kaksi viikkoa aikaa. Ennen Strasbourgia Stubb on tehnyt kampanjatyötä ainakin Helsingissä ja Prahassa.

– Alexilla on mahdollisuutensa. Hän voisi antaa kasvot uudenlaiselle EU:lle ja nuoremmalle ja dynaamisemmalle Euroopan komissiolle, sanoo meppi Christophe Hansen tapaamisen jälkeen.

Hansen, 36, edustaa komission nykyisen puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin kotipuoluetta, Luxemburgin kristillissosiaalista CSV:tä. Hän saa äänestää Helsingissä kuten kaikki EPP:n mepit, mutta ei kuitenkaan lupaa ääntään Stubbille.

– Katsotaan ensin, mitä Manfred Weberillä on esittää, Hansen sanoo.

Alexander Stubb. Petri Raivio / Yle

Saksalainen toisen kauden euroedustaja Weber, 46, ilmoittautui kisaan ensimmäisenä, muutamaa viikkoa ennen Stubbia. Hän on kärkiehdokaskisan ehdoton ennakkosuosikki.

Weber on myös monin tavoin Stubbin vastakohta.

Siinä, missä Stubb tuli politiikkaan suoraan eurovaalien kautta ja virkamiestaustalta, Weberin tausta on kotimaan politiikassa Baijerissa.

Weber on korostetun hillitty ja asiallinen, Stubb taas on värikkäämpi persoona. Weberiä on vaikea kuvitella Duudsonien tikkatauluun pyörimään lasten vaahtomuovitikkojen maalitauluksi.

Mutta Stubb on ennenkin noussut haastajan asemasta voittajaksi.

Hän lähti kilpailemaan kokoomuksen puheenjohtajuudesta keväällä 2014 sen jälkeen kun Jyrki Katainen oli ilmoittanut siirtyvänsä pääministerin paikalta komissaariksi Brysseliin.

Kampanja perustui pitkälti sille, että Stubb soitti äänestäviä edustajia läpi yksi kerrallaan.

– Lähestyin puoluekokousedustajia suoraan ja henkilökohtaisesti. En luvannut kenellekään mitään, en tehnyt diilejä. Se sekoitti perinteisen pakan, Stubb kertoo Karo Hämäläisen kanssa kirjoittamassaan Alex-kirjassa.

Lahden puoluekokouksessa Stubbin taktiikka toi voiton. EPP:n kohdalla hän yrittää nyt samaa: kampanjan tarkoitus on yrittää tavoittaa mahdollisimman moni äänestävä EPP:läinen ennen Helsingin kokousta.

Alexander Stubb julkaisi kampanajohjelmansa lokakuun puolivälissä. Petri Raivio / Yle

Strasbourgissa Stubb on ehtinyt jo rientää täysistuntosalin kupeeseen Portugalin television haastatteluun.

Portugalilaisilla on Helsingin kokouksessa 22 ääntä. Portugalissa kiinnostaa etenkin Stubbin tausta Suomen hallituksessa eurokriisin kuumina vuosina, kun Suomi veti tiukkaa talouskurilinjaa.

– Sain vaikutelman, että Stubb oli valmistautunut haastatteluuni varsin hyvin, EU-kirjeenvaihtaja Susana Freixes sanoo myöhemmin.

– Hän näyttää johtajalta, mutta on liian varhaista sanoa, onko hän todella sellainen johtaja, jota Eurooppa tarvitsee. Hänen itseluottamuksensa on mielenkiintoista.

Freixesin mukaan Weberillä näyttäisi olevan EPP:n koneisto takanaan, ja Stubbin mahdollisuudet ovat hyvin ohuet.

– Pyrkiikö Stubb tosissaan siihen tehtävään? Ehkä hän tietää jo, että hänellä ei ole mahdollisuuksia. Tämä voi olla hänen tilaisuutensa sanoa 'hei, täällä ollaan, olen käytettävissä kansainvälisiin tehtäviin', Freixes pohtii.

Mathieu Cugnot / EU

Stubbin kausi Euroopan investointipankin varapääjohtajana nimittäin päättyy syksyllä 2019. Samoihin aikoihin tulee jakoon nippu EU:n johtotehtäviä: komissaarinpaikat, Eurooppa-neuvoston puheenjohtajuus ja Euroopan parlamentin puhemiehen tehtävä sekä Euroopan keskuspankin pääjohtajan virka.

Stubb itse kiistää pyrkivänsä mihinkään muualle kuin komission puheenjohtajaksi. Vaikka sanookin, että EPP:n kärkiehdokas on vahvoilla myös muihin huippuvirkoihin.

Ehkä kiusallisin tuenosoitus tuli Suomesta.

Lokakuun puolivälin jälkeen Stubbin mahdollisuudet kisan voittamiseen ovat alkaneet näyttää entistäkin heikommilta.

EU:n kaikki kahdeksan EPP:läistä pääministeriä ovat ilmoittaneet tukevansa Weberiä.

Myös Unkarin Viktor Orbán, vaikka Weber äänesti parlamentissa Unkarin rangaistusmenettelyn puolesta maan oikeusvaltio-ongelmien takia.

Weber julkaisee Twitterissä päivästä toiseen videoita, joissa erimaalaiset EPP:läiset mepit ja ryhmät julistavat tukevansa saksalaisehdokasta kisassa. Stubbia tukevia julkisia viestejä näkyy vähemmän.

Stubbin kannalta ehkä kiusallisin tuenosoitus tuli Suomesta.

EPP:hen kuuluvat kristillisdemokraatit ilmoittivat tukevansa Weberiä "arvosyistä". Puolue kokee, että kristillissosiaalista CSU:ta edustava Weber on arvomaailmaltaan sitä lähempänä kuin Stubb.

Parlamentin käytävällä tulee vastaan toisen pienpuolueen, Ruotsalaisen kansanpuoleen europarlamentaarikko Nils Torvalds.

– Mun mielestä heillä lähti siinä joku muumi laaksosta, Torvalds arvioi kristillisdemokraattien ratkaisua.

Hän huomauttaa, että Saksan roomalaiskatolisella CSU:lla on varsin erilainen käsitys kristinuskosta kuin Suomen protestanttisilla kristillisdemokraateilla.

Torvalds toivottaa Stubbille onnea ja menestystä, "Stubbin kaikista henkilökohtaisista ominaisuuksista huolimatta".

Pian kristillisdemokraattien ulostulon jälkeen kokoomus julkaisi tiedotteen, jossa Ruotsin, Norjan, Viron ja Latvian EPP-puolueiden johtajat ilmaisivat tukensa Stubbille. Jos ryhmäkuri pitää, pohjoisesta irtoaa yhteensä 43 ääntä.

Siitä on matkaa 368:aan.

Henna Virkkunen, Stubb ja Emma Hannonen mahtuvat juuri ja juuri Virkkusen työhuoneeseen. Petri Raivio / Yle

Portugalilaistoimittajan tv-haastattelun jälkeen Stubb harppoo meppi Henna Virkkusen (kok.) työhuoneeseen. On muutama minuutti aikaa valmistautua seuraavaan tapaamiseen EPP:läisen ranskalaismepin kanssa.

– Normaalisti kaiken tekee hirveä koneisto. Tämä on ihan gonzomeininkiä, Stubb naurahtaa ja istuu lukemaan tapaamista varten kirjoitettua taustamuistiota.

Kampanjan hermokeskus Strasbourgissa on Virkkusen muutaman neliön toimisto, jossa riittää juuri istumapaikkoja Stubbille, Virkkuselle ja tämän parlamenttiavustajalle Emma Hannoselle.

Hannonen päivittää avustajantöidensä ohella Stubbin kalenteria ja huolehtii ainakin Strasbourgissa siitä, että ehdokas on oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

Ranskalaisten suhteen Stubbille antaa toivoa se, että hän puhuu ranskaa, mutta Weber ei.

Kampanjaorganisaatio on käytännössä Whatsapp-ryhmä nimeltä Next generation of Europe, Euroopan seuraava sukupolvi.

Itse kampanjan pyörittäminen perustuu vapaaehtoistyöhön. Matkojen, materiaalin ja mahdollisen some-mainonnan rahoitus, Stubbin arvion mukaan 20 000–40 000 euroa, tulee kokoomukselta.

Stubb lähtee Virkkusen toimiston harjoittelijan Essi Ervastin kanssa etsimään ranskalaismepin toimistoa.

Ranskalaiset ovat tärkeitä, koska heillä on iso delegaatio, 45 ääntä Helsingissä. Haastattelua tehtäessä Les Républicains -puolue ei ollut vielä valinnut ehdokastaan.

Ranskalaisten suhteen Stubbille antaa toivoa se, että hän puhuu ranskaa, mutta Weber ei.

Juliste kutsuu EPP-nuoria tapaamaan Stubbia. Petri Raivio / Yle

Sillä välin kun Stubb keskustelee ranskalaismepin kanssa, toimittaja Jurek Kuczkiewicz ehtii kertoa Stubb-vaikutelmistaan. Hän on haastatellut Stubbia edellisenä päivänä belgialaiseen Le Soiriin.

– Weber on selvästi EPP:n puolue-eliitin ehdokas. Hänellä on niin monen puolueen tuki, että minusta peli on jo selvä, Kuczkiewicz sanoo.

Monen muun Brysselissä työskentelevän toimittajan tavoin hän pohtii, miksi Stubb ylipäätään lähti kisaan mukaan. Myös Kuczkiewicz arvelee, että Stubb voi ehdokkuudellaan ostaa mahdollisuuden päästä EPP:n kautta huipputehtäviin tulevaisuudessa.

Ennakkotapaus on jo olemassa.

Ranskalainen Michel Barnier hävisi Jean-Claude Junckerille EPP:n kärkiehdokaskisan viime eurovaalien alla. Sen jälkeen hän päätyi ensin Junckerin komission neuvonantajaksi ja lopulta korkean profiilin tehtävään EU:n brexit-neuvottelijaksi.

– Vai onko Stubbille tullut aika pitkäksi Euroopan investointipankissa? Varapääjohtajan tehtävä ei ehkä anna hänen tarvitsemaansa adrenaliinipaukkua, Kuczkiewicz sanoo.

Hänen mielestään Stubbista on Weberiin verrattuna vaikeampi sanoa, mikä hänen poliittinen vakaumuksensa pohjimmiltaan on. Stubb edustaa oman sukupolvensa Eurooppa-mielistä porukkaa, johon kuuluu väljästi myönteinen suhtautuminen kansainvälisyyteen. Mutta:

– En oikein näe, mitä aatetta Stubb edustaa, Kuczkiewicz sanoo.

Kampanjapäivään mahtuu kymmeniä kättelyitä. Mathieu Cugnot / EU

Kello tulee 11.15. Stubb kiiruhtaa täysistuntosalin viereiseen kahvilaan päivän kolmanteen tapaamiseen, tällä kertaa Slovenian EPP-valtuuskunnan kanssa.

Meppikuppilassa on käteltävä tuttuja, kuten naapuripöydän Michel Barnieria. Hän oli mukana kärkiehdokasspekulaatioissa myös tällä kertaa, mutta keskittyy nyt brexit-umpisolmuun.

Slovenian kolmelta EPP-puolueelta olisi saatavissa yhteensä 20 ääntä. Hankalalta näyttää silti. Pöydän ympärillä istuvista mepeistä SDS-puolueen Patricija Šulin kertoi muutama päivä aiemmin Twitterin videoviestissään tukevansa Weberiä.

Tämä ei yllätä, sillä SDS:n puheenjohtaja Janez Jansa joutui aikanaan eroamaan pääministerin paikalta Patria-kauppojen aiheuttaman korruptiokohun takia.

Jansan sympatiat eivät välttämättä ole lähtökohtaisesti suomalaisehdokkaan puolella.

Rajat kiinni -teemalla kampanjoineen Jansan ja Stubbin arvomaailmat eivät taida muutenkaan kohdata. Stubb on sanonut olevansa suvaitsevainen, mutta ei suvaitse lainkaan suvaitsemattomuutta "eurooppalaisten arvojen" suhteen.

Parlamentin kuppilasta löytyy kuitenkin yksi, joka uskoo Stubbin mahdollisuuksiin.

– Se perustuu juuri siihen, että hän voittaa yhden äänen kerrallaan, niin kuin tuossakin parasta aikaa, sanoo Petri Sarvamaa ja viittilöi kohti slovenialaisten pöydässä istuvaa Stubbia.

Sarvamaa on itse Euroopan parlamentissa sen seurauksena, että Stubb valittiin 2014 kokoomuksen puheenjohtajaksi. Sarvamaa nousi parlamenttiin varasijalta, joka vapautui, koska Stubbin kampanjointi tuotti tulosta Lahden puoluekokouksen alla.

– Jos mietit, että skaalaat samanlaisen operaation koko Eurooppaan, 27 jäsenvaltioon. Onhan se pökerryttävä ajatus, Sarvamaa sanoo.

Aiemmin päivällä Manfred Weber on käynyt vuorostaan tapaamassa suomalaismeppejä. Weberin ryhmässä istuva Sarvamaa arvioi saksalaista kieli keskellä suuta.

– Weber ymmärtää puolueulottuvuuden tosi hyvin. Hänellä on strategista näkemystä koko Euroopan kannalta. Mutta Alexin kokemus voisi olla tosi isoissa kuvioissa tarpeen, Sarvamaa sanoo.

Tapaaminen slovenialaismeppien tapaaminen ikuistetaan ryhmäkuvaan. Petri Raivio / Yle

Aamupäivän urakka on ohi. Stubb tilaa itselleen, Ervastille ja Hannoselle kahvilasta lohisalaatit.

– Käteen jäivät 20 äänestävän delegaatin kohtaaminen ja hyvät, avoimet keskustelut. Ja Portugalin isomman luokan haastattelu, Stubb sanoo.

Lupasiko joku äänensä?

– Minä en koskaan hae mitään lupauksia. Toimin ihan samalla tavalla kuin 2014 kokoomuksen puheenjohtajakisassa. En edes esitä kysymystä, oletko valmis tukemaan, koska se on aika epämukava kysymys.

Stubb sanoo, että hänellä ei ole ollut valittamista kilvan reiluuden suhteen. Paitsi yksi asia.

– Olisin toivonut enemmän yhteisiä, avoimia kohtaamisia.

Politico-lehti yritti järjestää väittelyn, mutta Weber ja EPP kieltäytyivät.

Altavastaaja-Stubbilla on Weberiä vastaan kaksi oljenkortta. Ensimmäinen on se, että vaali on salainen. Yksittäiset edustajat saattavat äänestää ryhmänsä kannan vastaisesti jäämättä siitä myöhemmin kiinni.

Toinen olisi julkinen väittely. Stubbin laskelmissa kaksinkamppailu olisi hänelle itselleen edullinen. Mutta Weber ei ole sellaista halunnut, eikä myöskään EPP-puolue. Esimerkiksi Politico-lehti yritti järjestää väittelyn, mutta Weber ja EPP kieltäytyivät.

Viikkoa ennen Helsingin-kokousta sovitaan lopulta, että ehdokkaat kohtaavat kokouslavalla keskiviikkona, päivää ennen ratkaisevaa äänestystä.

Kun väittelyt jäävät yhteen muodolliseen kohtaamiseen, on kerättävä ääniä ryhmä ja delegaatti kerrallaan. Menetelmää ei voi Stubbin mukaan kuitenkaan viedä Euroopan tasolle sellaisenaan, vaikka henkilökohtainen kontakti onkin tärkeä.

– Puhelinsoittojen mahdollisuus on rajallinen, koska kielimuuri tulee vastaan, Stubb sanoo.

– Tämä on ollut ihan hyvä matka toistaiseksi. Mutta edelleen olen sitä mieltä, että on tämä aika kova ylämäki. En tiedä, miten paljon kulmaa siinä on, mutta kyllä tässä Alppeja kiivetään.

Jos Stubbin jalkatyö tuottaa tulosta vastoin kaikkia todennäköisyyksiä, kampanja jatkuu kevään eurovaaleissa. Siinä tapauksessa Stubb lähtee ehdolle Suomessa ja kampanjoi samaan aikaan Euroopan tasolla EPP:n keulakuvana.

Jos ei, pitää keksiä jotain muuta.

– Sitten mennään takaisin piirustuspöydän ääreen ja palataan oikeisiin töihin.

Lohisalaatit on syöty. Stubb lähtee kohti taksia ja lentokenttää. Seuraava stoppi on Berliinissä.

