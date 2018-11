Satojen futisjunnujen treenipaikka iskettiin 47 viillolla lyttyyn Turussa – kuplahalli ehti olla käytössä vajaan viikon

Turun Palloseuran Juniorijalkapallon viikon vanha Poropuiston kuplahalli on suljettu ilkivallan takia. Ylipainehallin seiniä on silvottu. TPS:n Juniorijalkapallon väki kertoo, että halliin on isketty yhteensä 47 viiltoa. Teko havaittiin torstaina aamulla.

Yle Turun paikalla käyneen toimittajan arvion mukaan viiltely on todennäköisesti tehty terävällä veitsellä. Valtaosa viilloista on noin puolimetrisiä ja suurimmat yli metrin pituisia. Jälkiä on joka puolella nyt lyhistynyttä hallia.

Poliisi kävi kuplahallilla heti aamulla ja on aloittanut asiasta tutkimukset.

20 000 euron talkootyö pihisee lytyssä

Paikalla on ollut kuplahalli jo pitkään. Nyt viillelty halli oli kuitenkin seuralle uusi ja otettiin käyttöön vain vajaa viikko sitten. Uusi halli nousi Turun Skanssiin talkootyönä tänä syksynä.

TPS:n Poropuiston jalkapallohalli on suljettu ilkivallan vuoksi. Vesa-Matti Ruuska / Yle

Torstai-iltapäivällä paikan päällä kävi myös vakuutusyhtiön väkeä. Vielä menee hetki, ennen kuin kaikki vahingot on tarkastettu. Mahdollisuutta hallin korjaamiseen selvitetään. Korjausaikataulusta ei vielä ole tietoa.

Toistaiseksi halli on käyttökiellossa.