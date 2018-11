Haluanko kertoa perheestäni tai pikku tyttärestäni? Pop-kanteletar Ida Elina joutuu suosion myötä miettimään yksityisyyden rajoja

Billie Jean, Skyfall, Africa - muun muassa kaikkia näitä pop-kantelettareksi kutsuttu Ida Elina on versioinut konserttikanteleella soitettavaksi. Ida Elinan kantele on varta vasten hänelle suunniteltu: 40-kielinen, erikoismikrofoneilla varustettu, lyöntilevyt molemmin puolin rummutusta varten.

Klassiset pop-kappaleet ovat tuoneet hänet viime aikoina tunnetuksi, ja lisäksi tietysti juuri julkaistu oma levy. Menestys on kuljettanut Ida Elinaa haastattelusta toiseen. Puoli seitsemän -studiossa hän miettii omia rajojaan nyt uudessa tilanteessa, pienen tyttövauvan äitinä.

– Jos on julkisessa ammatissa, missä on se raja, mitä asioita ei halua julkisesti kertoa? Muusikon ammatissahan julkisuudesta on yleensä hyötyä. Mutta paljonko on aiheellista kertoa esimerkiksi oman perheen kuulumisia?

Ida Elina on tehnyt kantelemuusikkona töitä jo useita vuosia, eikä tyttären syntymä 7 kuukautta sitten ole tilannetta muuttanut. Viimeistään nyt on aika vauvaloman jälkeen taas takoa, kun rauta on kuumaa. Perhe vilahtelee silti Ida Elinan puheissa.

Kurkunpala kanteletta kiinnostavampi

– Elle on oppinut nyt syömään syöttötuolissa ja vaikka hänellä ei ole yhtään hammasta, hän osaa järsiä kurkunpalasta. Kanteleensoittoni ei tosin häntä kauheasti innosta. Pikkasen Elle kuuntelee, mutta se kestää vain hetken ja sitten soitto ei taas enää kiinnosta.

Perhe-elämä tuo Ida Elinalle tervettä vaihtelua kiireiseen kiertue-elämään. Konsertit ja lentely milloin minnekin puolelle maailmaa tuo kyllä "säpinää elämään", mutta:

– Säpinän jälkeen osaa taas arvostaa niitä pieniä arkisia hetkiä, kun ollaan ruokapöydän ääressä ja Elle järsii sitä kurkkua.

Elle Ida Suometar

Tyttären nimessä – Elle Ida Suometar – yhdistyvät suomalaisuus ja kansainvälisyys. Mutta vähältä piti ettei nimi ollut vielä raflaavampi.

– Jos isi olisi saanut päättää, hän olisi Elle Vogue. Mutta äiti päätti.

Keikkaelämän ja perheen voi Ida Elinan mielestä myös yhdistää. Ensin on vuorossa kotimaan keikkoja, mutta myöhemmin syksyllä keikoille Kiinaan on lähdössä mukaan myös perhe.

Kiertueella kaikissa tavaroissa on roudaamista - konserttikantele on iso ja painava, ja lisäksi mukaan tarvitaan kanteleelle oma pöytä sekä tietysti piuhat ja muut tekniset härpäkkeet. Se ei kuitenkaan haittaa.

– Joskus nuorena kirjoitin paperille, että haluaisin soittaa poppia kanteleella ja keikkailla sekä Suomessa että maailmalla. Se haave on toteutunut.

Katso koko Puoli seitsemän -ohjelma tästä: