Navettavaatteiden alta paljastui upeita naisia – emännät tekivät pin up -kalenterin

Eteläpohjalaisemäntien pin up -kuvista tehtiin kalenteri, jonka tuotto menee hyväntekeväisyyteen. Kuvaus ja editointi: Pasi Takkunen/Yle

Joukko maitotilojen emäntiä on koolla Jalasjärvellä Etelä-Pohjanmaalla. Ilmassa väreilee hienoinen jännitys ja huone hiljenee hetkeksi, kun kalenterihankkeen äiti Sabine Holma availee pahvilaatikkoja ja laittaa kalentereita jakoon. Siinä ne ovat, juuri painosta tulleet seinäkalenterit – joissa he itse poseeraavat.

Kun emännät saavat kalenterit käteensä huone täyttyy innokkaasta puheensorinasta. Ensimmäisenä pitää katsoa, miten oma kuva istuu kalenteriin, sitten voi selailla kokonaisuutta.

– Kyllä minä juuri ja juuri itseni kuvasta tunnen, mutta kukaan muu ei sitten oikeastaan olekaan tunnistanut, Katri Anttila tunnustaa nauraen.

– Olemmehan me näissä aivan erinäköisiä kuin miltä normaalisti näytämme. Kyllä meistä siis komeita saa, ei siitä mihinkään pääse. Lannanroiskeetkin puuttuvat naamasta, lohkaisee Sabine Holma vieressä.

Nimipäivät pitää olla

Kuvien lisäksi naiset kehuvat kalenterin laatua. Heille oli myös tärkeää, että kalenterissa on nimi- ja juhlapäivät.

Markkinointipäällikkö Päivi Pietarinen Ifolorilta vahvistaa, että suomalaisille on leimallista, että kalenterissa pitää olla nimipäivät. Ifolorin pääkonttori on Sveitsissä ja Pietarinen huomauttaa, että esimerkiksi keskieurooppalaisissa kalentereissa niitä ei ole.

– Suomessa taas kalenteri on hyödytön, jos siinä ei ole nimi- ja juhlapäiviä. Nimipäivällinen seinäkalenteri on suomalaisten juttu.

Kirsi Mäenpään ja Heini Peuran mielestä kuvauksissa oli hauskaa ja lopputulos oli onnistunut. Pauliina Jaakkola /Yle

Emäntien virkistyspäivä poiki kalenterin

Ajatus kalenterin tekemisestä syntyi, kun emäntien Facebook-ryhmässä virisi ajatus pin up -kuvauksesta.

– Alun perin ajateltiin, että vähän repäistään: pidetään hauskaa, otetaan hyvät kuvat itsestä ja heittäydytään pois arjesta, Sabine Holma sanoo.

Kun kuvaukseen ilmoittautui parisenkymmentä maitotilan emäntää, Holma laittoi tuulemaan.

Syyskuun puolivälissä Teuvalla, Holman tilan ladossa, kuvattiin 17 naista, jotka olivat kokeneet melkoisen muodonmuutoksen. Heille oli tehty ehostukset ja kampaukset 50-luvun malliin ja kellohelmaiset mekot henkivät samaa tyyliä.

Kuvauksissa emännät ihastelivat toisiaan ja pohtivat, että voisiko kuvista olla muutakin kuin omaksi iloksi. Syntyi ajatus kalenterista ja yksissä tuumin naiset päättivät, että sellainen tehdään ja laitetaan hyvä kiertämään.

– Haluttiin tehdä jotain hyvää. Kun on kerran hyvät kuvat otettu, niin miksi niitä piilotella. Siitä se ajatus kalenterista lähti, Sabine Holma kertaa.

Osa kalenterin tuotista päätettiin lahjoittaa Seinäjoen keskussairaalan lastenosastolle ja osalla mahdollistetaan virkistyspäivä maatilojen lapsille.

”Ei mikään K18 -kalenteri”

Maitotilojen emäntien arkeen pin up -kuvaus toi raikkaan tuulahduksen.

Sabine Holma sanoo, että yhteinen hauskanpito hitsasi naisia yhteen, saatiin uusia ystäviä ja mikä parasta, hauskanpito tuotti vielä hyvää muillekin.

– Olin heti valmis, oli kiva heittäytyä ja riisua ne navettavaatteet ja saappaat, sanoo Marjo Muhonen.

– Meillä oli hauskaa ja mahtava päivä. Pääsi hetkeksi irti tavallisen arjen rutiineista ja rytmistä. Lähtisin koska vaan uudestaan, Heini Peura komppaa.

Jos nykyaikana vieroksutaan ajatusta tyttökalenterin pitämistä toimiston tai työtilan seinällä, saa maitotilojen emäntien kalenterin seinälläpito Sabine Holmalta siunauksen.

– Kyllä tätä voi seinällä pitää. Ei niissä ole liikaa paljasta pintaa. Ei tämä mikään K18 -kalenteri ole, Holma naurahtaa.

Sitä hän ei kiellä, etteikö kuvat vähän seksikkäitäkin olisi.

– Kun nainen on kauniisti puettu ja meikattu sekä näyttää iloiselta, niin ainahan siinä on silloin tietynlaista seksikkyyttä. Jos se jonkun mielestä menee yli, sille me emme voi mitään. Meidän mielestämme ne ovat hyviä kuvia ja hyvän maun mukaisia.

Sabine Holma on maitotilan emäntä Teuvalta. Pasi Takkunen/Yle

Seinäkalenterit yhä suosittuja

Eteläpohjalaisemännät kertovat, että kalenteri päätyy heidän kodeissaan paraatipaikalle. Ylipäätään vaikuttaa siltä, että perinteinen seinäkalenteri on pitänyt pintansa digitalisaation pyörteissä. Sille on yhä tilaa suomalaiskotien seinillä.

Satoja tuhansia kalentereita vuosittain valmistavasta Anno Fennica Oy:stä vahvistetaan, että seinäkalenterille kuuluu hyvää. Toisin kuin voisi kuvitella, esimerkiksi puhelimen kalenteriominaisuus ei ole syrjäyttänyt paperista kalenteria, etenkään seinäkalenteria.

Yrityksen markkinoinnista vastaava Petro Silvennoinen kertoo, että koska ilmaiskalentereita ei tule enää lehtien välissä entiseen malliin, on kalenterin arvo kasvanut ja se mielletään premium-tuotteeksi.

– Meillä pieniä, laadukkaita muutaman kymmeneen kappaleen sarjoja tehdään enemmän kuin koskaan. Kun nykyään pystytään tarjoamaan, niin ihmiset myös osaavat odottaa kalenteriltaan laadukkuutta.

Paperi on vanha keksintö, mutta kyllä se vielä edelleen hakkaa ohuimmankin digitaalisen näytön. Petro Silvennoinen

Painoalalla tekniikka on kehittynyt 2000-luvulla huimasti ja mahdollistanut muun muassa sen, että myös pieniä määriä voidaan tehdä laadukkaasti. Petro Silvennoinen onkin luottavainen, että perinteinen paperipohjainen kalenteri pitää pintansa vielä pitkään.

– Paperi on vanha keksintö, mutta kyllä se vielä edelleen hakkaa ohuimmankin digitaalisen näytön, Silvennoinen sanoo.

Päivi Pietarinen Ifolorista on samoilla linjoilla. Hän muistuttaa, että tärkeiden ajankohtien merkitseminen paperiseen kalenteriin on monille mukava rutiini.

– Olen monelta kuullut, että aina ensimmäisenä pitää merkiltä kalenteriin loma-ajat ja lomamatkat.

Ensi vuoden kalenterit tehdään nyt

Kalenteribisneksessä on meneillään vuoden kiireisin aika. Marraskuun kolme viimeistä viikko ovat kiireisimmät kalentereita valmistavassa Anno Fennicassa.

Myös Ifolorissa kalenterien suosio näkyy erityisesti jouluna.

– Joulukaupassa suosituin tuote ovat kalenterit, sanoo Päivi Pietarinen.

Kalenterit ovat etenkin lapsiperheiden suosiossa ja kun ne tehdään omista kuvista, ovat lapset ylivoimaisesti suosituin aihe. Perässä tulevat lemmikit ja maisemat.

Kovin erikoisia kalentereita Pietarinen ei muista tulleen vastaan, mutta kiittelee eteläpohjalaisemäntien pin up-kalenteria kekseliääksi ideaksi.

– Siinähän voisi olla trendin aineksia: kerätä juuri hyväntekeväisyyteen tai jonkin yhdistyksen toimintaan varoja hauskan kalenterin avulla.