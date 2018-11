Varkaat ajoivat päin kyläkauppaa, seinästä paljastui odottamatonta historiaa

Kaakkois-Englannissa Essexissä vajaa vuosi sitten pankkiautomaattia tavoitelleet varkaat runtelivat pahoin kaupparakennuksen seinän, mutta tulivat epähuomiossa paljastaneeksi, että talo yli poikkeuksellisen hieno muisto yli viiden vuosisadan takaa.

Tällä viikolla onnellisen lopun saaneet tapahtumat alkoivat viime vuoden joulukuun pimeillä, kun ryöstäjät ajoivat lava-autolla päin Dedhamin kyläkaupan seinää. Vorot sieppasivat mukaansa pankkiautomaatin ja häipyivät omille teilleen.

Viranomaiset kutsuivat arkeologit tutkimaan, miten romahtamisvaaraan joutunut rakennus saataisiin taas seisomaan vakaasti. Menneisyyden asiantuntijoita tarvittiin, sillä talon hirsirakenteet tiedettiin lähes 500 vuoden ikäisiksi. Etuseinä oli 1950-luvulta.

Ikäarviota enempää talosta ei juuri tiedettykään, arveltiinpa vain, että se oli alkujaankin ollut puoti ja myös kauppiaan perheasunto.

Hirsien liitokset lumosivat historioitsijan

Paljastuneet hirret saivat arkkitehtuuriin erikoistuneen historioitsijan huokaisemaan hämmästyksestä: hän ei ollut koskaan nähnyt yhtä hienoja keskiaikaisia hirsiliitoksia ja -orsia.

Kuningas Henrik VIII:n aikaisen talon rakennuttajan täytyi olla hyvin vauras kauppias, tutkijat päättelevät. Mahtirakennuksesta todistaa myös paikka: pikkumökkejä ei pystytelty vastapäätä kirkkoa.

Tutkijat eivät epäröi kutsua rakennusta arkkitehtoniseksi helmeksi.

Kaupan etuseinän isot vauriot aiheuttivat romahdusvaaran. Dedhamin kunta

Piilotettu rautapata lienee turvannut pahalta

Arkeologit ryhtyivät myös tekemään kaivauksia talon lattian alla ja löysivät lisää yllätyksiä, kertoo Colchesterin kunta verkkosivullaan (siirryt toiseen palveluun).

Talon alla on tulisija ja jälkiä kuistista, jotka ovat vanhempia kuin 1520-luvun hirret. Kuisti oli tyyppiä, joka oli yleinen 1400-luvun Hollannissa, mutta Englannista vastaavia ei juuri tunneta ennen kuningatar Elisabet I:n valtakautta.

Elisabet hallitsi vuosina 1558–1603, hänen isänsä Henrik 1509–1547.

Kaivauksissa löytyi myös ehjä kolmijalkainen rautapata, jossa on kaksi kahvaa. Sellaiset olivat käytössä 1500-luvun lopulta 1700-luvun alkupuolelle.

Pata oli haudattu talon alkuperäisen uloskäynnin viereen. Siten luultavasti torjuttiin pahoja henkiä, arvelevat tutkijat. Tapa oli yleinen. Suomestakin on löytynyt oven lähelle tai nurkkiin kuopattuja rautaesineitä, sillä rauta oli muinaisessa ajattelussa väkevä aine.

Kauppa muutti ryöstöyrityksen jälkeen varastorakennukseen, mutta pääsi tällä viikolla takaisin taloonsa. Uusien ryöstöyritysten varalta etuseinään on piilotettu teräsvahvisteet ja vartiointiakin on lisätty, kertoo The Independent (siirryt toiseen palveluun) -lehti.