Trumpin hallinto haluaa rajoittaa turvapaikkahakemusten tekemistä Yhdysvaltojen rajalla

Yhdysvaltain hallinto suunnittelee rajoittavansa turvapaikkahakemusten tekemistä, kertoi presidentti Donald Trump torstaina. Hän puhui lehdistölle torstaina Valkoisessa talossa.

Trumpin mukaan turvapaikkaa voisi suunnitelman mukaan hakea rajan ylityksen yhteydessä vain tietyissä paikoissa. Tällöin ihmiset, jotka ovat tulleet muuta kautta maahan, eivät enää voisi hakea turvapaikkaa.

Trumpin mukaan hän aikoo antaa määräyksen asiasta ensi viikolla eikä suunnitelma ole Yhdysvaltain lainvastainen.

Yhdysvaltain siirtolaislakien mukaan turvapaikkaa voi hakea huolimatta tavasta, jolla on tullut maahan.

Suunnitelmassa laittomasti maahan saapuvien perheiden lapsia ja vanhempia ei erotettaisi, mutta heille aiotaan rakentaa telttakyliä rajan läheisyyteen.

Trump kuvaili Yhdysvaltoja lähestyviä siirtolaisjoukkoja uhkaaviksi ja "laittomiksi turvapaikanhakijoiksi".

Trump on ottanut siirtolaiskaravaanin keskeiseksi vaaliteemakseen ensi viikon kongressivaaleihin. Keskiviikkona hän kuvaili siirtolaisjoukkoa "vaaralliseksi ihmisryhmäksi, jota ei päästetä maahan".

Kohuttu siirtolaiskaravaani saapui Meksikoon Guatemalasta viime kuun puolivälissä. Karavaanissa on noin 4 000 ihmistä, ja enemmistö on hondurasilaisia. He taivaltavat kohti Yhdysvaltojen rajaa toiveenaan päästä maahan.

Yhden karavaanissa olleen ryhmän kerrotaan ottaneen yhteen Meksikon poliisin kanssa ja heitelleen kiviä Guatemalan rajalla.

Lähteet: Reuters, AP