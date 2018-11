Hiihtokeskukset kilpailevat nyt ympäristöarvoilla – Ruka tähtää hiilineutraaliksi

Rukakeskuksen toimitusjohtajalla Ville Aholla on syytä hymyyn. Asiakasmäärät sekä kotimaasta että maailmalta ovat hyvässä kasvussa, ja kaudesta on tulossa ennätyspitkä. Viisi rinnettä saatiin auki jo kuukausi sitten, hiihtopäiviä on tulossa yli 200.

– Meillä on kaudessa 400 000 asiakasta rinteessä. Alueella käy lähes miljoona ihmistä. Neljännes asiakkaista on jo kansainvälisiä, mutta ydinasiakas on yhä kotimainen perhe.

Jatkossa paukkuja laitetaan muuhunkin kuin talvisesonkiin. Rukalla on käynnissä perheyrityksen 40-vuotisen taipaleen suurimmat investoinnit. Niillä saadaan muun muassa kaksi uutta hissiä, joiden avulla vaikkapa pyöräileviä asiakkaita palvellaan ympärivuotisesti.

Talvi on kuitenkin se erityinen myyntivaltti. Lumen tulo on iso juttu kotimaisille matkailijoille. Rinteet tulevat mieleen heti, kun maisema alkaa näyttää valkoiselta.

– Meidän iso mainoskampanja alkaa pian, kun lumi tulee Helsinkiin. Silloin alkavat puhelimet soida, nauraa Aho.

Kotimaisilla hiihtokeskuksilla on useita valtteja hihoissaan, toteaa Suomen Hiihtokeskusyhdistyksen toiminnanjohtaja Harri Lindfors.

– Hiihtokeskukset ovat hyvin hoidettuja. Vaikka korkeuseroja ei ole yhtä paljon kuin jossain muualla, niin rinteet ovat valaistuja ja hyvin hoidettuja. Lumen rakennetta kehutaan, ja on mukavaa, kun sitä on paljon.

Suurin osa lumesta ei tosin tule taivaalta, vaan se tehdään itse. Yhä useammin asiakkaita kiinnostaa se, kuinka ekologista puuha on.

Lumi laitetaan kesäksi talteen

Vaikka Ruka on ylängöllä, jonne lumi tulee varhain, toimii hiihtokeskus tykkilumen varassa. Sitä tuotetaan koko ajan energiatehokkaammin, kuvailee Ville Aho.

Tänä syksynä kausi avattiin kolmannen kerran säilölumella, jota tehtiin tammikuun paukkupakkasilla lähes 100 000 kuutiota. Lumi laitettiin kesän ajaksi talteen, sillä lumettaminen on tehokkaampaa, kun on kunnolla kylmää.

Aho huomauttaa, että Rukakeskus on puristanut päästöjään merkittävästi alas kuluneiden kymmenen vuoden aikana.

– Me ollaan laskettu, että koko hiihtokeskuksen koko kauden energiankulutus vastaa noin 300:aa omakotitaloa. Hiilidioksidipäästöjä on vähennetty kymmenessä vuodessa 80 prosenttia.

Ruka on ottanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuoteen 2020 mennessä. Pyhällä siinä ollaan jo pitkällä. Tulos on saatu aikaan muun muassa siirtymällä vihreään sähköön ja säästämällä energiaa.

Tulevissa investoinneissa päästötavoitteisiin tähdätään etenkin kiinnittämällä huomiota siihen, että alueella pääsee liikkumaan ilman autoa. Toinen iso juttu on niin sanottu kuuma peti -konsepti, selittää Aho.

– Sen sijaan, että olisi erikseen lomahuoneisto ja vuokrahuoneisto, meillä rakennetaan yksi huoneisto, jossa on vuokravelvoite. Kaikki huoneistot, joita meillä keskuksen ytimeen tulee, ovat yksityisten omistuksessa. He käyttävät huoneistoja muutaman viikon vuodesta, mutta muina aikoina omistajien on vuokrattava se muille asiakkaille. Ei pidetä lämmintä tilaa tyhjänä.

Asiakkaita kiinnostavat ympäristöasiat

Suomen Hiihtokeskusyhdistyksen toiminnanjohtajan Harri Lindforsin mukaan Ruka onkin edelläkävijä ympäristöasioissa. Kiitosta satelee myös Rukan rakkaalle kilpailijalle Leville.

– Siellä tehdään parhaillaan ympäristösertifikaattia. Prosessi on opettanut paljon. Toimiala oli myös yhdessä jo 2010 Motivan kanssa kehittämässä energiatehokas hiihtokeskus -mallia.

Ympäristöystävällisyyteen on pakko kiinnittää huomiota, koska asiakkaat vaativat sitä, huomauttaa Rukan Ville Aho.

– Kymmenen vuotta sitten juuri kukaan ei ollut kiinnostunut meidän ympäristöohjelmastamme, mutta viisi vuotta sitten tässä alkoi todella voimakas muutos. Asiakkaat ovat todella kiinnostuneita ja tekevät ratkaisuja näiden asioiden pohjalta.

Aho tosin vakuuttaa murehtivansa ilmastonmuutosta muutenkin kuin kaupallisista syistä.

– Emme me ilmastonmuutosta voi yksin pysäyttää, mutta lumi on osa suomalaista sielunmaisemaa. Kyllä me halutaan olla varmistamassa sitä, että meidän lapsenlapsenlapsetkin pääsevät lumelle. Myös Helsingissä.