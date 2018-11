Yhdysvaltain välivaaleissa ennätysmäärä vähemmistöihin kuuluvia ehdokkaita – Republikaanit luottavat yhä valkoiseen mieheen

Runsas neljännes ensi viikon kongressivaalien ehdokkaista on naisia.

Ensi viikolla järjestettävät Yhdysvaltain kongressin välivaalit ovat merkittävä koetinkivi pääpuolueiden republikaanien ja demokraattien kamppailussa vallasta. Mutta kyse on muustakin.

The New York Times -lehti esittelee (siirryt toiseen palveluun)laajassa artikkelissaan, miten poliitikan huippupaikoille on pyrkimässä ennätysmäärä ei-valkoisia kandidaatteja.

Kirittävää riittää, sillä valkoiset miehet ovat selvästi yliedustettuina sekä kuvernööreinä että kongressin molemmissa kamareissa.

Ainoastaan noin kolmannes Yhdysvaltain väestöstä on valkoisia miehiä, mutta korkeimmilla päättäjien paikoilla heidän osuutensa on lähes 70 prosenttia.

Yle Uutisgrafiikka

Erot puolueiden välillä ovat kuitenkin suuret.

Republikaanit ovat lähteneet tähänkin vaalitaistoon perinteisiin luottaen. Oikeistopuolueen ehdokaslistalta löytyy 353 valkoista miestä, muunlaisten ehdokkaiden määrä jäi 109:ään.

Demokraattien lukemat näyttävät kokonaan erilaisilta. Puolueella on 499 ehdokasta, ja heistä suurin osa, 293, ei ole valkoisia miehiä.

Yle Uutisgrafiikka

Naiset ja etniset vähemmistöt

Ehdokkaista runsas neljännes, noin 28 prosenttia, on naisia. Nykyisessä kongressissa naisten osuus jää alle 20 prosentin.

Stacey Abrams pyrkii Georgian kuvernööriksi. Erik S. Lesser

Ero esimerkiksi Pohjoismaihin on suuri. Suomenkin 200 kansanedustajasta 81 on naisia, mikä vastaa 41,5 prosentin edustusta.

Mistä USA:n välivaaleissa on kyse? Välivaalin nimi liittovaltiotasolla tulee siitä, että vaalit järjestetään puolivälissä presidentin nelivuotista virkakautta. Yhdysvaltalaiset pääsevät vaikuttamaan välivaalivuotena muun muassa näissä vaaleissa: Senaatti Jaossa 35 paikkaa, noin kolmannes senaattoreista valitaan vaaleissa joka toinen vuosi, kausi on 6 vuotta

Jaossa 35 paikkaa, noin kolmannes senaattoreista valitaan vaaleissa joka toinen vuosi, kausi on 6 vuotta Edustajainhuone Jaossa 435 paikkaa, kaikki kansanedustajat valitaan joka toinen vuosi, kausi on 2 vuotta

Jaossa 435 paikkaa, kaikki kansanedustajat valitaan joka toinen vuosi, kausi on 2 vuotta Kuvernöörit Jaossa kuvernöörin paikka 36 osavaltiossa

Jaossa kuvernöörin paikka 36 osavaltiossa Osavaltioiden senaatit ja edustajainhuoneet Jaossa on 6 073 paikkaa 87 osavaltiokamarissa, osassa maata vaalipäivä on ollut jo aiemmin tänä vuonna

Jaossa on 6 073 paikkaa 87 osavaltiokamarissa, osassa maata vaalipäivä on ollut jo aiemmin tänä vuonna Paikalliset vaalit Jaossa on kaikkiaan 6 665 paikkaa mm. valtuustoissa, tuomioistuimissa ja kouluvaltuustoissa

Jaossa on kaikkiaan 6 665 paikkaa mm. valtuustoissa, tuomioistuimissa ja kouluvaltuustoissa Kansanäänestykset Äänestäjien mielipidettä kysytään useissa osavaltioissa yksittäisiin asiohin: Ohiossa kysytään kantaa paikallisiin anniskeluoikeuksiin ja Washingtonin osavaltiossa aseenostoa ja - kantoa koskevaan lakiin Lähde: Ballotpedia (siirryt toiseen palveluun)

Eri etnisiä vähemmistöjä Yhdysvaltain vaaleissa edustaa 215 kandidaattia. He ovat taustaltaan muun muassa afroamerikkalaisia, latinoja, aasialaisia ja intiaaneja.

Tällä hetkellä edustajainhuoneesta ja senaatista löytyy 102 etnisen vähemmistön edustajaa.

Amerikkalaisilla on nyt mahdollista tehdä välivaaleissa historiaa monilla tavoin. Lasikaton voi rikkoa esimerkiksi Stacey Abrams, josta saattaa tulla Yhdysvaltain ensimmäinen musta naiskuvernööri.

Arizonassa senaattoriksi pyrkivä Kyrsten Sinema olisi puolestaan osavaltionsa ensimmäinen nainen senaattorin virassa. Sinemasta tulisi myös Yhdysvaltain ensimmäinen julkisesti biseksuaaliksi tunnustautuva senaattori, kirjoittaa The New York Times.