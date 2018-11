Katarina Frostenson on naimisissa kulttuurivaikuttaja Jean-Claude Arnaultin kanssa, joka sai kahden vuoden tuomion raiskauksesta.

Ruotsin akatemian kriisin keskiössä oleva Frostenson on nimennyt itselleen asianajajan, joka edustaa häntä yhteydenotoissa akatemiaan.

Katarina Frostenson kieltäytyy jättämästä Ruotsin akatemiaa vapaaehtoisesti, Dagens Nyheter (siirryt toiseen palveluun) -lehti siteeraa uutistoimisto TT:tä.

Hiljaiseloa pitkään viettänyt Frostenson on nyt viestittänyt akatemialle, että hän on nimennyt itselleen asianajajan, joka edustaa häntä yhteydenotoissa. Tämän myötä akatemia jatkaa selvityksiä mahdollisista sääntörikkomuksista.

– Hän ei pidä itseään syyllisenä, vaan haluaa riippumattoman tutkimuksen, sanoo akatemian pysyvä sihteeri Anders Olsson.

Olsson ei osaa arvioida, onko Frostensonilla vielä mahdollisuuksia jatkaa akatemiassa.

– Se riippuu täysin, miten hänen edustajansa näkee selvityksen, ja miten kohtaamme vaikeudet, joita ilmaantuu tämän prosessin aikana. Saattaa ilmaantua uusia kysymyksiä todistajista, todistajanlausunnoista ja kaikesta mahdollisesta, joka ei ole vielä tässä vaiheessa selvää.

– On tärkeää, että Katarina pääsee itse puhumaan. Sitä hän ei ole tehnyt aiemmin. Oli suuri puute, kun hän ei halunnut olla mukana selvityksessä keväällä.

Olsson arvioi, että selvityksen tekeminen kestää "joitakin kuukausia".

Akatemia joutui tarkastelun kohteeksi

Frostenson on naimisissa kulttuurivaikuttaja Jean-Claude Arnaultin kanssa, joka sai kahden vuoden tuomion raiskauksesta.

Akatemian toiminta joutui tarkastelun kohteeksi sen jälkeen, kun kaikkiaan 18 naista syytti marraskuussa Arnaultia seksuaalisesta häirinnästä ja ahdistelusta.

Yle on kertonut aiemmin Frostensonin ja Arnaultin omistamasta "Klubista", jolla järjestetään kirjallisuusiltoja, akateemisia luentoja, konsertteja ja teatteria. Dagens Nyheter on paljastanut, että Klubin palkat on järjestelmällisesti maksettu pimeästi.

Akatemia tunnetaan maailmanlaajuisesti, sillä se valitsee vuosittain Nobelin kirjallisuuspalkinnon saajan. Tänä vuonna akatemia ei pystynyt palkintoa jakamaan, koska se ei ollut toimivaltainen sen jälkeen, kun 18 jäsenestä oli eronnut kahdeksan.

