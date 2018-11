Ärsyttääkö ruuhkajunan väentungos? Maailman suurkaupungeissa osataan matkustaa joukolla – lue kahdeksan vinkkiä sujuvampiin matkoihin

New Yorkissa osataan antaa toisille tilaa. Tokion ja Pariisin metroissa kovaääninen puhe on moukan merkki.

Yle kokosi eri puolilta maailmaa vinkkejä, kuinka matkustajien tulisi toimia ruuhkaisissa kulkuvälineissä, jotta kaikilla olisi mukava matka.

1. TOKIO Japanin liikennevälineet ovat tunnetusti tupaten täynnä ihmisiä. Tokion metrossa ja lähijunissa ei mahdu liikkumaan ruuhka-aikaan. Kun matkustajat haluavat päästä keskeltä vaunua ulos, lähellä ovea olevat matkustajat siirtyvät laiturille antaakseen tilaa.

2. TOKIO Harva haluaa ruuhkajunassa kuulla, kun ihmiset höpöttävät kännykkään yksityisasioitaan. Japanissa hienotunteisuus on viety niin pitkälle, ettei missään kuule matkapuhelinten soivan tai ihmisten puhuvan niihin. Kännykät ovat toki esillä, mutta äänettömällä. Japanissa kännykän äänen kuuluminen ja varsinkin kännykkään puhuminen ovat osoitus moukkamaisesta käytöksestä.

3. PARIISI Ranskalainen keittiö on maailmankuulu, mutta sen tuotteet eivät kuulu metrovaunuun. Pariisin metrossa ei ole soveliasta syödä eväitä. Pariisilaiset sanovat, että jos joku syö metrossa, hänet lähetetään Belgiaan.

Pariisilaisia metrossa. Yoan Valat / EPA

4. PARIISI Vaikka ranskalaiset ovat puheliasta väkeä, ruuhkajunissa ei pidetä ääntä. Pariisin metrossa kovaäänistä puhetta paheksutaan. Ihmiset keskittyvät junamatkan aikana sanomalehtiin, kirjoihin tai matkapuhelimiin. Ihmisten katseleminen on sen sijaan suotavaa, eikä metrossa tarvitse ihmetellä, jos kanssamatkustajat ottavat ystävällistä katsekontaktia.

5. NEW YORK Yhdysvaltalaiset ovat tarkkoja siitä, ettei kukaan vie tilaa muilta ihmisiltä. Jos seisoo New Yorkin maanalaisessa, kannattaa pitää kiinni tukitangosta. Tankoon ei kuitenkaan pidä nojata, sillä silloin omii itselleen koko tangon, eivätkä muut voi käyttää sitä.

New Yorkissa voi myös saada huomautuksen "man-spreadingista", eli istumisesta jalat leveästi harallaan, mikä on lähinnä miehiä koskeva käytösvirhe.

Matkustajia New Yorkin metrovaunussa. Spencer Platt / Getty Images

6. NEW YORK Ruuhka-aikaan matkustava saattaa joskus ilahtua huomatessaan, että yksi metron vaunuista on kokonaan tyhjä. Vaunuun ei ehkä kuitenkaan kannata heti rynnätä. Vaunu saattaa olla tyhjä siksi, että sen lattialla on jotain ällöttävää ja haisevaa, tai sen ilmastointi ei toimi.

7. MOSKOVA Venäjän suurkaupunkien ruuhkaisissa metrojunissa ihmiset helpottavat kulkuaan yksinkertaisella tavalla: puhumalla toisilleen. Ihmiset kyselevät toisiltaan, mihin saakka kanssamatkustajat ovat menossa. Pois jääville annetaan tilaa. Tapana on, että seuraavilla asemilla pois jäävät matkustajat muodostavat jonon ovelle päin ja pitemmälle matkaavat jonottavat peremmälle junaan.

8. MOSKOVA Kaikissa Venäjän kaupungeissa kulkee sisäisessä liikenteessä pikkubusseja, jotka tunnetaan nimellä marshrutka. Täysissä pikkubusseissa on käytäntönä, että ihmiset lähettävät lippurahat rahastajalle toisten matkustajien kautta. Rahat siirtyvät kädestä käteen ja paluupostissa bussin perälle tulee matkalippu. Käytäntö on luotettava, eivätkä rahat katoa matkalla, koska kaikki näkevät rahojen matkan.

Marshrutka-bussi. Michal Fludra / Getty Images

Artikkelia varten on haastateltu Kerstin Kronvallia, joka on Ylen toimittaja Pietarissa, sekä Suomen Tokion-suurlähetystön lehdistöneuvosta Markus Kokkoa.