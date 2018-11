Katso suorana iltapäivällä: Vihreät valitsee uuden puheenjohtajan

Vihreiden puoluevaltuuskunta on tänään koolla Helsingissä valitsemassa puolueelle uuden puheenjohtajan.

Vihreiden puoluevaltuuskunta kokoontuu Helsinkiin valitsemaan vihreille puheenjohtajan, joka johtaa puoluetta ensi kesän puoluekokoukseen saakka.

Kesäkuussa 2017 vihreiden puheenjohtajaksi valittu Touko Aalto joutui jättämään puheenjohtajan tehtävän sairastuttuaan masennukseen.

Puoluevaltuuskunta kokoontuu Pikkuparlamentin auditoriossa suljetuin ovin. Ennakkosuosikki uudeksi puheenjohtajaksi on kansanedustaja Pekka Haavisto, joka on johtanut vihreitä aiemmin vuosina 1993–95. Kisaan on ilmoittautunut myös vihreiden eduskuntaryhmää vuosina 2013–16 johtanut kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto.

Vihreät kertoo uuden puheenjohtajan nimen kokouksen jälkeen pidettävässä tiedotustilaisuudessa. Yle näyttää sen suorana. Tiedotustilaisuuden aika selviää iltapäivällä, mutta kaikella todennäköisyydellä se alkaa aikaisintaan klo 13.15

Lue myös:

Haavistolla puoluevaltuuskunnassa vahva kannatus vihreiden puheenjohtajaksi

Masennusta sairastava Touko Aalto vetäytyy vihreiden johdosta: "Kiitos valosta ja myötätunnosta, kukaan meistä ei pärjää yksin"

Pekka Haavisto lähtee vihreiden puheenjohtajakilpaan: "Jos tällaista konkarivaihtoehtoa halutaan, olen käytettävissä"

Outi Alanko-Kahiluoto ehdolle vihreiden puheenjohtajakisaan