Tutkimus: Umpilisäkkeen poistaminen vähentää Parkinsonin taudin riskiä

Umpilisäkkeessä piilee keskeinen syy Parkinsonin tautiin, kertoo yhdysvaltalaisen Van Andelin tutkimusinsituutin (siirryt toiseen palveluun) juuri ilmestynyt tutkimus. Siinä havaittiin, että ihmiset, joiden umpilisäke on poistettu nuorena, sairastuvat muita harvemmin Parkinsonin tautiin.

Vaikka umpilisäkettä usein arvellaan pelkäksi turhakkeeksi, josta on tulehtumisalttiuden takia vain harmia, lisäke on todellisuudessa tärkeä osa immuunijärjestelmäämme.

Jo aiemmin on osoitettu, että umpilisäkkeessä on hyödyllisiä suolistobakteereja, eivätkä ne ole siellä sattumalta. Umpilisäkkeessä on myös runsaasti imukudosta, jonka tehtävänä on pysäyttää haitallisten mikrobien matka elimiin.

Van Andelin tutkijat totesivat lisäkkeen kuitenkin myös epänormaalisti laskostuneen alfasynukleiini-proteiinin varastoksi. Alfasynukleiinilla on useiden aiempien tutkimusten perusteella keskeinen rooli Parkinsonin taudin puhkeamisessa ja etenemisessä.

Uudet tutkimustulokset antavat suuntaa uusien hoitomenetelmien kehittämiselle, uskoo tutkimusta johtanut apulaisprofessori Viviane Labrie.

Iso aineisto Ruotsista

Van Andel teki yhteistyötä ruotsalaisen Lundin yliopiston kanssa saadakseen poikkeuksellisen laajan aineiston. Se sisältää miltei 1,7 miljoonan ruotsalaisen sairauksien diagnoosit ja leikkaustiedot 52 vuodelta.

Toisena aineistona oli Yhdysvalloissa, Euroopassa, Israelissa ja Australiassa kerätty laaja PPMI (siirryt toiseen palveluun)-tietokanta, johon on talletettu Parkinson-potilaiden diagnoosien lisäksi taustatietoja muun muassa iästä, asuinpaikasta ja sosiaalisesta taustasta sekä perimästä.

Aineistot yhdistämällä tutkijat pääsivät sen jäljille, että umpilisäkeleikkaukset ja Parkinsonin taudilta säästyminen kulkevat pitkälti rinta rinnan.

Maalla yleisempi kuin kaupungissa

Parkinsonin tauti on neurologinen sairaus, jossa aivojen solukato vähitellen hidastaa liikkumista, jäykistää lihaksia ja aiheuttaa vapinaa. Taudin etenemistä voidaan hillitä lääkkeillä, mutta sitä ei osata parantaa.

Epäselvää on myös, mistä tauti johtuu. Vain kymmenellä prosentilla sairastuneista on peritty geenivirhe, joka altistaa Parkinsonin taudille.

Se, että tauti on yleisempi maalla kuin kaupungissa, viittaa ympäristötekijöiden vaikutukseen.

Tätä vahvistavat myös tuoreen tutkimuksen luvut. Umpilisäkkeen poistaminen nuorella iällä vähentää sairastumisista keskimäärin 19 prosenttia, mutta maalla asuvilla pudotus on peräti 25 prosenttia.

Pään suojeleminen kannattaa

Keväällä julkaistussa toisessa yhdysvaltalaistutkimuksessa löytyi näyttöä siitä, että myös kaikki päähän osuneet iskut ovat riskitekijä. Sairastumisriski kasvaa selvästi ja taudin puhkeaminen aikaistuu jo lievästä aivotärähdyksestä, Kalifornian yliopiston (siirryt toiseen palveluun) tutkijat kertoivat.

Aiemmin on jo osoitettu Parkinsonin taudin ja vakavan tai keskivakavan aivotärähdyksen yhteys. Uusimman tutkimuksen laajasta aineistosta selvisi, että lieväkin tärähdys riittää kasvattamaan riskiä olennaisesti.

Lievässä aivotärähdyksessä ihminen menettää tajuntansa korkeintaan puoleksi tunniksi, ei välttämättä ollenkaan, tai on pyörällä päästään enintään vuorokauden ajan.

Neurology (siirryt toiseen palveluun)-julkaisussa ilmestyneen tutkimuksen aineistossa oli miltei kolmannesmiljoona entistä yhdysvaltalaissotilasta. Heistä lähes puolellatoista tuhannella todettiin seurantajakson aikana Parkinsonin tauti.

Tutkimuksen perusteella vakava tai keskivakava aivotärähdys oli tuonut sairastumisriskiin 83 lisäprosenttia ja lievä aivotärähdys 56 prosenttia.

Toissa vuonna kuollut nyrkkeilijä Mohammed Ali oli lähes voittamaton, mutta hänkin sai usein iskuja päähänsä. Hänellä diagnosoitiin Parkinsonin tauti vuonna 1986, mutta viimevuotisessa tutkimuksessa todettiin hänen haastattelujensa perusteella, että aivotärähdysten vaikutus kuului hänen puheessaan jo 1970-luvulla. Tämä kuva on vuodelta 2008. Ramin Talaie / EPA

Leikkaus on tehtävä ajoissa

Sekä Kalifornian yliopiston että Van Andelin tutkimuksissa korostuu riskien ennakkoehkäisy. Päähän kohdistuvia iskuja vastaan voi suojautua kypärällä, mutta umpilisäkkeen mahdollisiin haittavaikutuksiin tepsisi vain lisäkkeen poistaminen hyvissä ajoin.

Leikkaukseen lääkärit ryhtyvät vain, jos lisäke on tulehtunut. Terveen lisäkkeen mukana sitä paitsi menetettäisiin sen edut immuunijärjestelmälle.

Jos Parkinsonin tauti ehtii jo puhjeta, umpilisäkkeen poistamisesta ei ole enää hyötyä, Van Andelin tutkimus osoittaa.

Jotkut sairastuvat Parkinsonin tautiin, vaikka umpilisäke olisi poistettu jo lapsena. Heillekin leikkauksesta on silti etua, sillä heidän diagnoosinsa lykkääntyy keskimäärin 3,6 vuotta, Science Translational Medicine (siirryt toiseen palveluun) -julkaisussa ilmestyneessä tutkimuksessa todetaan.

Vain geenivirheen perineillä umpilisäkkeen poistaminen ei helpota riskejä eikä lykkää sairastumista.