Opiskelija on hieman kateellinen tulokuninkaille, mutta tähtää itse keskiluokkaan: "En edes katsonut, mitä sosionomi tienaa"

Parikymppisen opiskelijan tavoitteena on yli kolmen tonnin kuukausitulot. Niihin pääsee tilastojen mukaan vain 16 prosenttia työntekijöistä.

Baari-illan jälkeisenä aamuna tuoreelle opiskelijalle Juho-Matti Tukiolle viimeistään valkeni, että nyt eletään opiskelijabudjetilla.

Yöllä tuli tultua kotiin taksilla. Aamulla hän tajusi, ettei tilillä ollut yhtään rahaa jäljellä.

Kun elämiseen on 700 euroa kuussa, veropäivänä uutisoidut satojen tuhansien tai miljoonien eurojen tulot voivat tuntua kaukaisilta. Tukiota ei harmita, sillä hän uskoo Supercellin Ilkka Paanasen, Mikko Kodisojan ja muiden tulokärjessä olevien ihmisten jättitulojen olevan ansaittua: kovan työn, osaamisen ja hyvän tuurin tulosta.

No ehkä pienen pieni kateus kalvaa sittenkin.

– Näitä miljoonatuloja katsoessa miettii, miksi minä kituutan opintotuella. Sillä maksan vuokrat ja laskut, sanoo joensuulainen Tukio.

Millaisesta palkasta parikymppinen opiskelija haaveilee ja kuinka hän suhtautuu rahaan ylipäätään? Se selviää joensuulaisen opiskelijasolun eriparisohvilla.

Tähän syksyyn asti 22-vuotias Juha-Matti Tukio teki pätkätöitä rakennusalalla Jyväskylän seudulla. Vaikka tulot olivat epäsäännölliset, jopa työttömänä hän sai enemmän rahaa kuin nyt opiskelijana.

– Kyllähän se vähän yllätyksenä tuli, kuinka vähän rahaa opiskelijalla on, sanoo syksyllä opinnot Karelia-ammattikorkeakoulussa aloittanut Tukio.

Tilastot lukuvuodelta 2016-2017. Yle

Maailman mittakaavassa suomalaisella opiskelijalla menee aika hyvin: Kelan tuilla ja opintolainalla pääsee lähelle maailman keskipalkkaa, el (siirryt toiseen palveluun)i tuhatta euroa (Ilta-Sanomat) (siirryt toiseen palveluun). Harvassa ovat Suomen kaltaiset maat, joissa opiskelusta saa rahaa

Tukiolla menee tällä hetkellä elämiseen noin 700 euroa kuussa. Toimeentulon perusta on opintotuki ja asumislisä, joita Tukio saa yhteensä noin 500 euroa. Lisäksi hän ottaa opintolainaa pari sataa kuussa, tarpeen mukaan.

– Kovasti meitä ajetaan ottamaan opintolainaa. Itse koen sen välttämättömäksi ja kohtuulliseksi ehdoiltaan. Jos vielä ajallaan valmistuu, saa verovähennyksenkin, sanoo Tukio.

Tämä näkyy myös tilastoissa: Suomalaisten ottamien opintolainojen kokonaismäärä on yli tuplaantunut kymmenen viime vuoden aikana.

Tukio kuvailee rahankäyttöään melko maltilliseksi: toistaiseksi opiskelijan kulut ovat pysyneet kurissa. Ruuasta hän tinkii, opiskelijabileistä ei.

– Kieltämättä hauskanpitoon on tullut kannettua turhan paljon rahaa näin opintojen alussa, Tukio naurahtaa.

Silti Tukiolle on tärkeää, että laskut tulee maksettua ajallaan. Kuun alussa, kun opintotuki tipahtaa tilille, hän maksaa ensin vuokran ja laskut. Sitten vasta on vuorossa huvi.

Juha-Matti Tukio asuu kahden kämppiksen kanssa opiskelijasolussa Joensuussa. Vuokraa hän pitää kohtuullisena: 345 euroa sisältää veden ja sähkön. Annika Martikainen / Yle

Haaveena ylempi keskiluokka

Millaisia odotuksia 22-vuotiaalla Tukiolla on tulevasta elintasostaan?

Tukio ei haaveile Suomen tulokuninkaiden kaltaisista sadoista tuhansista euroista, vaan hän haluaa tulla mukavasti toimeen. Toisin sanoen tavoitteena on ylempi keskiluokka ja kuukausipalkka 3 000 euron tienoilla.

– Ettei tarvitse koko ajan laskea, mihin rahaa käyttää ja jäisi vähän ylimääräistä säästöön, Tukio kuvailee odotuksiaan.

Tukion tavoitteena on saavuttaa sama elintaso, jossa hän on itsekin kasvanut. Nuorisopsykologina työskentelevä äiti ja valtion virkamiehenä toimiva isä pärjäävät hyvin, mutta eivät pröystäile. Poikansa uravalintoja he ovat tukeneet – vaikka isä yritti aikoinaan suostutella poikaa menemään lukioon ammattikoulun sijaan.

Taloussanomien mukaan ylempi keskiluokka on jo selkeästi vähemmistö palkansaajista (siirryt toiseen palveluun), sillä siihen kuuluu vain 10 prosenttia suomalaisista. Ylempään keskiluokkaan pääsee, kun palkka osuu kolmen ja neljän tuhannen euron väliin. Korkeatuloisiin, eli yli 4 000 euron tuloihin, yltää vain kuusi prosenttia.

Suomessa valtaosalla palkansaajista tulot jäävät alle kolmen tonnin.

Tukion palkkaodotus on hieman korkeampi kuin ammattikorkeakouluopiskelijoilla keskimäärin: Nuorisobarometrin mukaan amk-opiskelijat toivovat noin 2500 euron kuukausitienestejä vuosi valmistumisen jälkeen. Yliopisto-opiskelijoilla palkkaodotus on 3000 euron tuntumassa, kirjoittaa Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön Otuksen tutkija Rasmus Reinikainen Suomen Ylioppilaskuntien liiton blogissa (siirryt toiseen palveluun).

– Opiskelijoiden palkkaodotukset tuntuvat olevan realistisia. Uskon, että opiskelijat ovat nykyisin hyvin palkkatietoisia, sanoo Reinikainen.

Reinikainen tekee parhaillaan tutkimusta pääkaupunkiseudun korkeakouluopiskelijoiden toimeentulosta ja palkkaodotuksista.

Juho-Matti Tukiolla on yksi asia, josta hän ei tingi: laadukkaat hiustuotteet. Niihin hänellä voi mennä monta kymmentä euroa kuussa. Annika Martikainen / Yle

Sosiaalialan ihmisläheisyys on palkkaa tärkeämpää

Nykynuorille palkka ei enää ole ykkösasia: Studentworkin teettämän tutkimuksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) milleniaalit haluavat työltään merkityksellisyyttä sekä tasapainoa työn ja vapaa-ajan välillä.

Palkkataso ei ollut Juho-Matti Tukiolle ratkaiseva asia, kun hän etsi uutta suuntaa elämälleen. Tukio oli tehnyt pari vuotta pätkätöitä rakennustyömailla Jyväskylän seudulla, kun hän alkoi kyllästyä silpputöiden epävarmuuteen.

Sosiaalialalle hänet ajoi auttamisen tarve.

– Halusin sosionomiksi, koska se on ihmisläheistä työtä. Tässä hommassa pääsen auttamaan ihmisiä elämässään eteenpäin, sanoo Tukio.

– En edes katsonut, mitä sosionomi tienaa. Tämä ala kiinnosti enemmän kuin se, mitä palkkaa tästä tulee saamaan.

Sosionomin mediaanipalkka on 2 400 euron tuntumassa, kertoo ammattijärjestö Talentian jäsenkysely (siirryt toiseen palveluun). Tukion kolmen tonnin palkkaodotus ei ole siis mahdoton, kunhan hän etenee esimies- tai asiantuntijatehtäviin.

Vaikka opiskelijat olisivat tänä päivänä palkkatietoisempia, Tukion kaveriporukassa tulevaisuuden tulotaso ei ole vielä ollut puheenaihe.

– Monet parikymppiset kaverini ovat vielä siinä vaiheessa elämää, että tehdään hanttihommia ihan vain sen takia, että saadaan vuokra maksettua. Opiskelevat kaverit ovat lähinnä tyytyväisiä siihen, että ovat löytäneen oikean alan.

