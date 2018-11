Video: Ällöttävän ruoan museossa Malmössä voi tutustua erikoisiin ruokiin, kuten lampaansilmämehuun ja toukkajuustoon

Tarjolla on härän penistä Kiinasta, mongolialaista lampaansilmämehua, perulaista paistettua marsua, toukilla höystettyä sardinialaista juustoa, mädätettyä hainlihaa Islannista. Ja Ruotsissa kun ollaan, niin tottakai myös hapansilakkaa.

Ruotsin Malmössa tällä viikolla avatussa ällöttävän ruoan museossa (siirryt toiseen palveluun) (Disgusting Food Museum) voi tutustua edellä mainittuihin ja reiluun 70 muuhun erikoiseen ja monen mielestä ällöttävään ruokalajiin.

Vierailijat pääsevät nuuhkimaan ruokia ja halutessaan maistamaankin osaa niistä. Mahdollinen pahoinvointi ei ole ongelma sillä museon pääsyliput on painettu oksennuspusseihin. Museon kuraattori Samuel West kertoo, että toistaiseksi kaksi asiakasta on voinut pahoin.

Museon missiona on muistuttaa, että ruoka on paljon muutakin kuin ravintoa. Museon periaatteena on se, että ruoka voi kaataa aitoja ja yhdistää ihmisiä. Illotuksen tunne on universaali, mutta eri kulttuureissa hyvin erilaiset maut voidaan kokea äklöttäviksi.