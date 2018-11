Lapin matkailubuumi työllistää turvallisuutta valvovia viranomaisia – nyt kiinnostaa se, miten aasialaisturisti perehdytetään moottorikelkkailuun

Safariyritysten tapaturmissa on useimmiten kyse siitä, että ajetaan moottorikelkalla puuhun.

Lapin lumon perässä matkustaville turisteille järjestetään huskyajeluita, moottorikelkkasafareita ja lumikenkäretkiä. Monella aasialaisturistilla ei ole entuudestaan mitään kokemusta lumesta tai jäästä.

Useat ohjelmapalveluyritykset ovat tehneet vuosia työtä sen eteen, että aktiviteetit olisivat turvallisia. Toisaalta alalle syntyy uusia yrityksiä jatkuvasti ja ne pitävät myös turvallisuutta valvovat viranomaiset kiireisenä.

– Haluamme että turvallisuustaso on lain vaatimalla tasolla kaikissa yrityksissä, koosta riippumatta, toteaa johtava asiantuntija Mervi Murtonen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesista.

Tukes valvoo kuluttajaturvallisuuslain toteutumista ja tekee sekä ennakkotarkastuksia että ilmoitukseen perustuvia tarkastuskäyntejä. Virasto järjestää myös koulutuksia asiakasturvallisuudesta.

Ennakkotarkastuksia on Lapissa tehty tänä vuonna 50 yritykseen. Tarkastajia kiinnostaa esimerkiksi se, annetaanko ohjeet esimerkiksi moottorikelkkailuun selkeällä ja turistin ymmärtämällä kielellä.

– Perehdyttäminen on yksi asia, jota haluamme kehittää. Se tarkoittaa muutakin kuin käyttöohjeita. Miten voidaan toimia tulkin välityksellä, miten eri kulttuureissa on totuttu ottamaan neuvoja vastaan, ne täytyy palveluntarjoajan huomioida, Murtonen toteaa.

Kelkkasafarit keskeytettiin Inarissa

Tarkastuksia tehdään myös sen jälkeen, kun yrittäjä itse tai asiakas on ilmoittanut tapaturmasta tai läheltä piti -tilanteesta. Virastossa seurataan myös lehtien onnettomuusuutisia.

Safariyrityksiä koskien ilmoituksia on tänä vuonna tullut noin 20. Määrä on viime vuoden tasoa. Tyypillinen tapaus on se, että kokematon kuski törmää moottorikelkalla puuhun.

– Olemme yrittäjien kanssa puhuneet siitä, että safareita pitäisi sopeuttaa taitotason mukaan ja valikoimaa laajentaa, Murtonen kertoo. Taitavammat kuskit vietäisiin pidemmälle ja ensi kertaa talveen tutustuvat kelkkailisivat paljon pienemmin ja valvotummin.

Virasto antaa suosituksia, kehotuksia ja tarvittaessa määräyksiä turvallisuustason parantamisesta. Mikäli muutoksia ei määräaikaan mennessä tapahdu, voi virasto määrätä palvelun keskeytettäväksi. Näin on tapahtunut tänä vuonna vain kerran. Inarilaisyritys ei saa järjestää moottorikelkkasafareita ennen kuin turvallisuustaso on parantunut lain vaatimalle tasolle.