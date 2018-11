Tunnetut radioäänet siirtyvät juontamaan A-studiota: Ykkösaamun Olli Seuri ja Politiikkaradion Sakari Sirkkanen haluavat kehittää klassikkobrändiä

Ylen A-studion lähetyksissä nähdään uusia kasvoja. Ylen suositussa Politiikkaradiossa uransa tehnyt toimittaja Sakari Sirkkanen aloitti A-studion juontajana lokakuussa. Sirkkanen vuorottelee yhdessä Aamu-tv:stä tutun Heikki Ali-Hokan kanssa maanantain, tiistain ja keskiviikon lähetyksissä.

Sakari Sirkkanen teki Politiikkaradiota kahdeksan vuoden ajan. Se on pitkä rupeama, joten hän koki, että oli aika kehittää itseään ammatillisesti eteenpäin. Hän on ollut innoissaan päästessään tekemään ja kehittämään A-studion kaltaista klassikkobrändiä, vaikka harppaus radiosta televisioon on iso.

– Jo lyhyessä ajassa olen huomannut, että tämä työ palkitsee todella paljon, Sirkkanen sanoo.

– Hyvässä A-studion haastattelussa tarina kulkee pinnan alla. Juontajan tehtävänä on toimia tv-katsojien välittäjänä. Teen tätä nöyränä, että voin olla katsojien palvelijana ja kysyä niitä kysymyksiä, mitkä kulloinkin ovat keskeisiä. Toimitus on valtavan hyvä ja siellä on erittäin hyvä yhteishenki. Siellä kannustetaan toisia ja annetaan myös kriittistä ja rakentavaa palautetta.

Olli Seuri jatkaa kunnianhimoisen journalismin parissa

Torstain 55-minuuttisen A-studio Talkin juontajana aloittaa tammikuussa Ylen Ykkösaamusta tuttu, Bonnierin Suurella journalistipalkinnolla palkittu Olli Seuri. Siihen saakka torstain lähetystä juontaa Annika Damström. Vuodenvaihteen jälkeen Damström siirtyy keskiviikon A-studion juontajaksi.

Seuri teki Ykkösaamua reilun kuuden vuoden ajan. Hän kokee, että se on pitkä aika samassa tehtävässä.

– Nyt pääsen jatkamaan kunnianhimoisen ajankohtaisjournalismin parissa, mutta hieman uusissa puitteissa.

Seuri haluaa olla mukana kehittämässä keskusteluohjelmaa.

– Minun tapaani toimia kuuluu maltillinen, jatkuva kehittäminen. A-studion keskusteluohjelman formaatti on kestänyt pitkään, joten perusasiat tuskin muuttuvat. Kokonaisuus alkanee hahmottua, kun tapaan muun tiimin ja pääsen työhön kiinni.

Vaalit värittävät keskusteluohjelmia

A-studiota vuodesta 2015 juontanut Kirsi Heikel siirtyy vuodeksi Ylen politiikantoimittajaksi, ja A-studion lähetyksissä häntä sijaistaa Heikki Ali-Hokka.

– Ensi vuodesta on tulossa politiikan journalismissa huippumielenkiintoinen. Kolmien vaalien vuonna Kirsi Heikelin osaamiselle on todella käyttöä politiikan toimituksessa. Kirsi siirtyy vuoden alusta myös juontamaan Yle TV1:n Ykkösaamua, sanoo Ylen uutis- ja ajankohtaistoimituksen päätoimittaja Riikka Räisänen.

Kirsi Heikel Jyrki Valkama / Yle

A-studiosta tuttu kasvo Markus Liimatainen siirtyy puolestaan Yle Luonnon toimitukseen tuottajaksi.

– Olemme tietoisesti rakentaneet toimituksessa tehtäväkiertoa, jossa journalistit pääsevät käyttämään osaamistaan uusilla alueilla ja samalla oppimaan uutta. Henkilöstö on toivonut kiertoa ja olemme todella iloisia siitä että syyskuussa aloitettu kierto on lähtenyt vilkkaasti käyntiin, Räisänen sanoo.