Tavarajunaliikenne Kouvolasta Kiinaan alkoi vuosi sitten – nyt viritteillä on jo uusi yhteys

Tavoitteena on saada lisää tavaraa länteen.

Tästä on kyse Kouvola virittelee jatkoyhteyttä vuosi sitten avatulle tavarajunareitille Kiinaan.

Tavoitteena on päästä paremmin kiinni kiinalaisen tuontitavaran kuljetuksiin.

Neuvotteluja käydään neljän kiinalaisen paikkakunnan kanssa.

Kouvola havittelee uutta tavarajunayhteyttä Kiinaan.

Kaupungin elinkeinoyhtiö käy asiasta neuvotteluja neljän kiinalaisen paikkakunnan kanssa.

– Kyseessä olisi vuosi sitten avatun konttijunayhteyden jatkoreitti, tarkentaa Kouvola Innovation Oy:n toimitusjohtaja Martti Husu.

Muuta neuvotteluista ei vielä kerrota.

– Paikkakuntien nimiä emme tässä vaiheessa paljasta, sanoo Husu.

Kouvolasta avattiin viime vuoden marraskuussa tavarajunayhteys Kiinan Xi'aniin.

Kouvolan ja Kiinan välillä on Husun mukaan vuodessa kuljetettu tuhansia kontteja tavaraa. Tavarajunayhteyden asiakkaina on useita kymmeniä yrityksiä.

Kouvolan elinkeinoyhtiön edustajat markkinoivat kaupungin kansainvälisiä rautatieyhteyksiä tällä viikolla Shanghaissa.

Tavarajunareitti on suunnitteilla myös Kouvolan ja Kazakstanin välille.

Tuhansia kontteja tavaraa vuodessa

Jatkoreitin tarkoituksena on lisätä tavarankuljetuksia nimenomaan Kiinasta länteen.

Husu puhuu konttitasapainosta.

– Tavoitteena on, että Kouvolan ja Xi'anin välillä junat olisivat säännöllisesti täynnä molempiin suuntiin.

Hän sanoo, että nyt näin on käynyt vain Kouvolasta itään. Husun mukaan Xi'an ei ole paikka, jossa tavarakontit täyttyvät säännöllisesti.

– Jos menee Suomessa vaikkapa rautakauppaan, niin helposti huomaa, että myynnissä on tosi paljon kiinalaisia tuotteita. Eli tavaraa sieltä tulee, mutta Xi'anista meidän yhteyden kannalta harvoin, kuvailee Husu.

Kouvolan tavoitteena on saada tavarajunaliikenne toteutumaan säännöllisesti kerran viikossa.

Tähän asti paluujuna Kiinan Xi'anista on saattanut tuoda takaisin vähemmän kontteja kuin Kouvolasta alunperin oli lähtenyt. Tämä on johtanut siihen , että Kouvolasta parin viikon välein lähteneeseen junaan on jouduttu haalimaan kuljetuskontteja muualta kuin Kiinasta saapuneesta junasta.