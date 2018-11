Video: 20-vuotias Mikael Falin on vienyt legorakentamisen taiteen tasolle – "Yksityiskohtia voi tehdä niin paljon kuin haluaa"

Perisuomalaista mökkimaisemaa muistuttavan rakennelman keskellä on pikkuinen pihagrilli. Se on vain viisi senttiä leveä, mutta kuitenkin grillissä on yli 50 lego-osaa.

Se on hyvä esimerkki siitä, mitä suonenjokelainen legotaituri Mikael Falin osaa.

20-vuotias nuorukainen kokosi marraskuuksi oman näyttelyn Suonenjoen Kellarigalleriaan. Pihagrilli on osa Tää on se maa -teosta, näyttelyn isointa kokonaisuutta. Siinä on kesämökki, pihapiiri, työntöproomu ja lastauspaikka.

Antti Karhunen / Yle

Falin aloitti legoharrastuksen jo pikkupoikana. Vuosien aikana hän on rakentanut valtavasti erilaisia legoteoksia.

Aluksi rakentaminen rakentaminen keskittyi valmiisiin malleihin, mutta nykyään hän ideoi ja suunnittelee kaikki teoksensa itse. Falin on kiinnostunut etenkin junista, laivoista ja erilaisista työkoneista kuten traktoreista.

Antti Karhunen / Yle

Esimerkiksi laivoista mies on ottanut mallia käymällä Taipaleen kanavalla Varkaudessa ja Savonlinnassa. Näyttelyssä esillä oleva Sampo-rahtilaiva on lähes metrin pituinen ja todella aito monine yksityiskohtineen. Falinia viehättää legoissa niiden monipuolisuus.

– Legoista voi rakentaa mitä vain. Yksityiskohtia voi tehdä niin paljon kuin haluaa, vain mielikuvitus on rajana, sanoo Mikael Falin.

Falin säilyttää kaikki rakentamansa legoteokset. Niitä onkin kotona valtavasti, mutta tarkka määrä ei ole tiedossa. Varastosta löytyy paljon myös erikoisosia.

Antti Karhunen / Yle

Uusia projekteja varten Falin hankkii käytettyjä irto-osia. Niitä löytyy Etelä-Suomesta noin kymmenen euron kilohinnalla.

Legorakentajan on oltava kärsivällinen, sillä aina rakentaminen ei edisty sujuvasti.

– Aikalisä täytyy ottaa usein. Kaikki tapahtuu yrityksen ja erehdyksen kautta. Joskus teos ei etene ja sitten kokeilen toisella tavalla, sanoo Mikael Falin.

Jatkossa Falinin suunnitelmissa on saada legonäyttely myös kotikaupunkinsa ulkopuolelle.

Falin ei suinkaan ole ensimmäinen legoharrastaja, joka on tuonut rakennelmiaan näytille. Pari vuotta sitten Yle kertoi 10-vuotiaan pöytyäläisen pojan legonäyttelystä. Yhdysvaltalaisen Nathan Sawaya on tullut puolestaan tunnetuksi kuuluisien taideteoksien legoversioiden rakentajana.