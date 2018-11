Yhdysvallat palauttaa kaikki Iranin-vastaiset pakotteet

Yhdysvallat aikoo palauttaa kaikki Iranin-vastaiset pakotteet, jotka purettiin vuonna 2015 solmitun ydinsopimuksen yhteydessä. Yhdysvallat vetäytyi sopimuksesta viime toukokuussa.

Maanantaina voimaan tulevat pakotteet kohdistuvat energia- ja pankkisektoreihin ja laivakuljetuksiin. Pakotelistalla on 700 ihmisen ja yrityksen nimet.

Kyseessä on toinen pakotekierros toukokuun jälkeen. Ulkoministeri Mike Pompeon mukaan pakotteiden tavoitteena on muuttaa perusteellisesti Iranin käyttäytymistä. Pompeo esitti Iranille 12 vaatimusta, jotka maan on täytettävä pakotteiden poistamiseksi.

Yhdysvallat vaatii Irania muun muassa lopettamaan terroristien tukemisen, lopettamaan osallistumisen Syyrian sotaan ja lopettamaan ohjusteknologian kehittämisen.

Yhdysvallat on myöntänyt kahdeksalle maalle erivapauden tuoda öljyä Iranista. Näiden maiden joukossa ovat muun muassa Turkki, Intia, Italia. Etelä-Korea ja Japani.

Pakotteet koskevat muita maita ja yrityksiä, jotka jatkavat kauppaa Iranin kanssa.

Ydinsopimuksesta vetäytymisen jälkeen Yhdysvallat asetti pakotteita elokuussa. Nyt palautettavat pakotteet kohdistuvat Iranin talouden keskeisimpiin sektoreihin.

Ydinsopimuksessa Iranin-vastaisia pakotteita purettiin sitä vastaan, että Iran lupasi rajoittaa ydinohjelmaansa. Tarkoituksena oli estää Irania kehittämästä ydinasetta.

Lähteet: AP