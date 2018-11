Radio Suomen kuulijoiden koskettavat tarinat muuttuivat uudenlaisiksi joululauluiksi: "Toivo voi olla tärkein asia joulussa"

Anna laulu lahjaksi -levyn kappaleiden innoittajina olleissa tarinoissa on rakastumisia ja selviytymistarinoita.

Yle Radio Suomi keräsi kuulijoilta tarinoita, joissa tarinan kertoja antaa laulun jollekin lahjaksi. Joukko suomalaisartisteja muokkasi koskettavat tarinat lauluiksi.

Kappaleet on koottu Anna laulu lahjaksi -levyksi ja ne esitetään konsertissa joulukuussa. Redrama, Jonsu ja Arja Koriseva kertovat, minkälaisia jouluisia kappaleita tarinoista syntyi.

Sisko pitää toisesta huolta

Redrama teki kappaleen, jonka pohjana oli tarina kahdesta siskosta. Anu asui Suomessa ja Riitta Thaimaassa. Anu kävi silloin tällöin miehensä kanssa siskonsa luona ulkomailla. Kun Riitta tuli vuorostaan Suomeen, hän sai aivoverenvuodon. Hän selvisi, mutta liikuntakyky meni. Aivotoiminta ja persoona säilyivät ennallaan sekä sisko vierellä.

– Joulu on läheisten ja perheiden aikaa. Joulu on aikaa, jolloin pitää unohtaa, jos perheessä tai ystävien kesken on pientä skismaa, sanoo Redrama. Jaani Lampinen / Yle

Redrama teki tarinan pohjalta kappaleen Oothan siinä. Rap-artistin mielestä haaste oli valtava, vaikka hän lähtikin tekemään kappaletta aivan toisin kuin joululauluja yleensä.

– Päädyttiin tekemään yleismaailmallinen biisi läheisyydestä, rakkaudesta tuesta ja ystävyydestä. Kappale kertoo siitä, että kunhan olet siinä, mä en tarvitse mitään muuta. Mitä tahansa tapahtuu, niin sä olet siinä rinnalla. Mä selviän.

Tarinan henkilöt eivät Redraman tietojen mukaan ole vielä kuulleet kappaletta. Hän odottaakin heidän reaktioitaan innolla.

Kenelle Redrama itse haluaisi antaa laulun lahjaksi?

– Omalle äidilleni. Hän on kokenut kovia, mutta on silti täynnä valoa ja iloa ja on pitänyt perhettä kasassa.

Vanhemman rakkautta

Indica-bändistä tunnettu Jonsu sai käsiteltäväkseen tarinan, jossa äiti kertoo huumeriippuvaisesta tyttärestään. Tarina kosketti laulajaa, koska hän on tällä hetkellä raskaana.

– Vaikka tässä on synkkä tarina, niin kappaleesta tuli toivoa antava. Halusin tuoda tähän myös toisen aspektin eli vanhemman rakkauden ja toivon, mikä kestää ja ei lopu ikinä.

– Monet joululaulut ovat iloisia ja niissä korostetaan perhettä, kun kaikki ovat yhdessä ja asiat ovat hyvin. Kaikille se ei ole iloinen asia, Jonsu miettii. Jaani Lampinen / Yle

Jonsu uskoo, että Horisontin taa -kappale koskettaa monia suomalaisia, jotka ovat nähneet läheltä kamppailua addiktioiden kanssa.

– Miksi alun perin aloin tehdä musiikkia oli toivon ja rakkauden tuominen. Silloin kun joulu on surullinen juhla, toivo voi olla se tärkein asia.

Koska tämä tarina on aiheena arka, henkilöt ovat halunneet pysyä nimettöminä. Jonsu ei todennäköisesti tule heitä tapaamaan.

Kenelle Jonsu haluaa antaa laulun lahjaksi?

– Tälle äidille ja perheelle, joka kirjoitti tämän tarinan. Myös kaikille niille, jotka kamppailevat samojen ongelmien kanssa.

Lemmen liekki leimahtaa

Teininä toisiinsa ihastuneet löytävät toisensa vuosikymmenien jälkeen ja menevät naimisiin. Tämä oli pohjana Arja Korisevan kappaleelle Kaksi liekkiä.

Kappaleen alussa ollaan äidin haudalla ja sytytetään kynttilä. Edesmennyt äiti oli sanonut tyttärelleen, että vielä sinä löydät sen oikean miehen elämääsi.

Toinen liekki syttyy jouluuseen ja lopulta kaksi liekkia kohtaa ja ne leimahtavat palamaan.

– Tämä on kasvutarina. Molemmilla on ollut sisällään kipinä sekä alitajuinen ajatus, että jos on tarkoitus, niin meidän tiemme vielä kohtaavat.

– Olen jouluihminen ja palauttelen joululauluja mieliin kirkkokonsertteja varten. Olen sydämestäni mukana kaikessa joulutunnelman luomisessa, sanoo Arja Koriseva. Jaani Lampinen / Yle

Tällä hetkellä ihmisiä koskettavat musiikissa aidot tarinat ja tunteet. Suositussa SuomiLove-sarjassa ihmiset lahjoittavat kappaleita tärkeille läheisilleen ja Anna laulu lahjaksi -projektissa pohjana ovat koskettavat tarinat.

– Musiikki on tunnekielenä yksi vahvimmista. On tärkeää, että puhutaan ihan normaaleista asioita. Lauletaan niistä ja tuodaan sitä kautta elämän realiteettia ihmisille. Hyvin harva täällä kokee ja elää asioita vain ja ainoastaan yksin.

Kenelle Arja Koriseva haluaa antaa laulun lahjaksi?

– Tyttärelleni joka on vuoden vaihto-oppilaana Chilessä. Hän on ensimmäistä kertaa meistä erossa. Lähetän laulun omassa sydämessäni hänelle. Ai kun alkaa itkettää, Koriseva nauraa ja pyyhkii silmäkulmiaan.

Anna laulu lahjaksi -konsertti järjestetään Helsingin Kulttuuritalolla 15.12. Yle Radio Suomi lähettää sen suorana. Yle TV1 ja Yle Areena esittävät konsertin joulupäivänä.