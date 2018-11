Nigerian armeija julkaisi Trump-videon oikeuttaakseen lähes 50 mielenosoittajan ampumisen – video katosi pian ja Trump perui puheensa

Nigerian armeija näyttää perustelevan mielenosoittajien ampumista presidentti Donald Trumpin puheilla, joiden mukaan Yhdysvaltain joukot voisivat ampua kiviä heittäviä siirtolaisia Meksikon-vastaisella.

Nigerian armeija julkaisi perjantaina Twitterissä videon Trumpista puhumassa torstaina toimittajilla Valkoisessa talossa. Videolla Trump kertoo sanoneensa Yhdysvaltain joukoille, että kivien heittely rinnastetaan tuliaseen käyttöön.

– Toivon että sitä (ampumista) ei tapahdu, mutta kyseessä on armeija, vihjasi presidentti torstaina.

Nigerian armeija julkaisi perjantaina Trump-videon Twitterissä saatesanoilla: ”Olkaa hyvät, katsokaa ja tehkää omat johtopäätelmänne." Video on sittemmin poistettu armeijan Twitter-tililtä. Kyseisestä Twitter-julkaisusta on kuvakaappaus muun muassa The Guardianin sivuilla (siirryt toiseen palveluun).

Nigerian puolustusministeriön tiedottaja John Agim kertoi uutistoimisto AFP:lle, että videon julkaisemisella armeija vastaa arvosteluun, jonka mukaan se olisi toiminut laittomasti avatessaan tulen mielenosoittajia vastaan.

"He yrittävät vahingoittaa väkeämme"

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International kertoo tuoreessa raportissaan (siirryt toiseen palveluun), että sillä vahvat todisteet siitä, että Nigerian armeija ja poliisi ovat käyttäneet automaattiaseita shiialaisen IMN-järjestön mielenosoittajia vastaan surmaten noin 45 ihmistä. Amnestyn mukaan kuolleiden joukossa on naisia ja lapsia.

Amnestyn mukaan pääkaupunki Abujan ympäristössä järjestetyt mielenosoitukset olivat rauhanomaisia. Maan puolustusministeriön tiedottajan John Agimin mukaan mielenosoittajilla oli mukanaan kivien lisäksi puukkoja, polttopulloja ja viidakkoveitsiä.

Agim katsoo, että armeijalla oli oikeus puuttua voimakeinoin mielenosoitukseen.

– IMN:n jäsenet yrittävät vahingoittaa väkeämme, he saapuvat turvatarkastusasemille ja yrittävät provosoida meitä, he jopa polttivat poliisiauton, sanoo Agim.

Nigeria on jakautunut uskonnollisesti ja poliittisesti kahtia. Maan eteläosissa enemmistönä ovat kristityt ja pohjoisessa puolestaan muslimit, jotka ovat etupäässä sunneja.

Shiialaisen IMN-järjestön mielenosoittajat ovat vaatineet vuodesta 2015 vankilassa olevan shiiajohtajan Ibrahim El Zakzakyn vapauttamista.

Yhdysvaltain Nigerian-suurlähestystö on ilmoittanut seuraavansa Nigerian tilannetta huolestuneena. Lähetystö vetosi julkaisemassaan tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun) Nigerian viranomaisin, jotta nämä tekisivät täyden selvityksen siitä, mitä Abujan ympäristössä järjestetyissä mielenosoituksissa on tapahtunut ja saattaisivat lakia rikkoneet vastuuseen.

Trump perui sanojaan: Ei sittenkään puhunut ampumisesta

Trump perui perjantaina edellispäivän uhkauksensa, jonka mukaan Yhdysvaltain joukoilla olisi lupa ampua Meksikon ja Yhdysvaltain rajalla kiviä heittäviä siirtolaisia.

Trump korosti toimittajille Valkoisessa talossa, ettei hän käyttänyt sanaa ampua.

– Heidän (sotilaiden) ei tarvitse tulittaa. Mitä en halua, en halua, että nämä ihmiset heittävät kiviä, Trump sanoi toimittajille.

Trump on ottanut keskiamerikkalaiset siirtolaiset keskeiseksi vaaliaseekseen Yhdysvaltain välivaalien lähestyessä.

Hänen retoriikkansa on koventunut sitä mukaan, mitä lähempänä vaalit ovat.

Aiheesta lisää:

Trump uhkaa Yhdysvaltain joukkojen ampuvan kiviä heitteleviä siirtolaisia

Aiheesta muualla:

Nigerian army posts Trump video to justify shooting protesters (siirryt toiseen palveluun)

Lähteet: AFP