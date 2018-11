Nämä kuusi mahtinaista voivat tehdä USA:n välivaaleissa historiaa: "Jos ei istu päättävissä pöydissä, joutuu itse syödyksi"

Yhdysvalloissa naiset ovat voimautuneet ennennäkemättömällä tavalla poliittiseen vaikuttamiseen. Kongressin poliitikoista vain noin 20 prosenttia on nyt naisia. Kirittävää siis on.

– En muista kuka sanoi, että jos ei istu päättävissä pöydissä, joutuu itse syödyksi, täräyttää vaalissa ehdolla oleva texasilainen Gina Ortiz Jones.

Mistä USA:n välivaaleissa on kyse? Välivaalin nimi liittovaltiotasolla tulee siitä, että vaalit järjestetään puolivälissä presidentin nelivuotista virkakautta. Yhdysvaltalaiset pääsevät vaikuttamaan välivaalivuotena muun muassa näissä vaaleissa: Senaatti Jaossa 35 paikkaa, noin kolmannes senaattoreista valitaan vaaleissa joka toinen vuosi, kausi on 6 vuotta

Edustajainhuone Jaossa 435 paikkaa, kaikki kansanedustajat valitaan joka toinen vuosi, kausi on 2 vuotta

Kuvernöörit Jaossa kuvernöörin paikka 36 osavaltiossa

Osavaltioiden senaatit ja edustajainhuoneet Jaossa on 6 073 paikkaa 87 osavaltiokamarissa, osassa maata vaalipäivä on ollut jo aiemmin tänä vuonna

Paikalliset vaalit Jaossa on kaikkiaan 6 665 paikkaa mm. valtuustoissa, tuomioistuimissa ja kouluvaltuustoissa

Kansanäänestykset Äänestäjien mielipidettä kysytään useissa osavaltioissa yksittäisiin asiohin: Ohiossa kysytään kantaa paikallisiin anniskeluoikeuksiin ja Washingtonin osavaltiossa aseenostoa ja - kantoa koskevaan lakiin Lähde: Ballotpedia (siirryt toiseen palveluun)

Tämä lienee monen naisen motiivi ehdolle asettumiseen välivaaleissa. Tiistain vaaleissa eri tehtäviin sekä liittovaltio- että osavaltiotasolla pyrkii ennätyksellisen paljon naisia: kongressin edustajainhuoneeseen ja senaattiin yhteensä 257 sekä kuvernööreiksi 14 naista.

Tätä vaalivuotta onkin jo kutsuttu naisten vuodeksi Yhdysvalloissa. Edellisen kerran vastaavan kunnian saivat vuoden 1992 vaalit. Tuolloin kongressiin äänestettiin ennätykselliset 47 naista edustajainhuoneeseen ja kuusi senaattiin.

Ennen vuoden 1992 ennätysvaaleja kansakunta oli seurannut kuulemista, jossa oikeustieteen professori Anita Hill oli syyttänyt korkeimman oikeuden tuomariksi ehdolla ollutta Clarence Thomasia seksuaalisesta ahdistelusta. Thomas tuli silti valituksi.

Tänä vuonna on nähty hyvin samankaltaisia taisteluita. Vaalien alla senaatissa kuultiin, kuinka kalifornialainen psykologian professori Christine Blasey Ford syytti korkeimman oikeuden tuomariehdokasta Brett Kavanaugh’ta seksuaalisesta väkivallasta lukioaikana. Myös Kavanaugh tuli epäilyistä huolimatta valituksi.

Myös #metoo-liike on ravistellut Yhdysvaltoja. Naisten aalto on saanut käyttövoimaa myös presidentti Donald Trumpista.

Naisten vuonna 2018 päättäjiksi voi nousta myös lukuisia historian ensimmäisiä. Esittelemme heistä kuusi tienraivaajaa.

Gina Ortiz Jones Getty Images

1) Gina Ortiz Jones, Texas

Entisestä Ilmavoimien upseerista Gina Ortiz Jonesista voi tulla ensimmäinen filippiiniläis-amerikkalainen nainen edustajainhuoneessa. Hänen äitinsä muutti aikoinaan Filippiineiltä Yhdysvaltoihin amerikkalaisen unelman perässä.

– Olisi suuri kunnia olla ensimmäinen filippiiniläis-amerikkalainen nainen kongressissa, mutta tärkeintä olisi, etten ole viimein, Ortiz Jones sanoi Ylelle.

Demokraattipuolueen ehdokkaana oleva Ortiz Jones sanoi haluavansa varmistaa, että maahanmuuttopolitiikka pysyy Yhdysvaltain arvojen mukaisena. Hän vastustaa jyrkästi Trumpin hallinnon politiikkaa, jossa erotettiin Yhdysvaltoihin luvatta pyrkivien perheet rajalla.

Lisäksi Ortiz Jones ajaa terveydenhoitojärjestelmää, jossa julkisin varoin kustannettaisiin kaikille hoito. Hän käy Texasissa tiukkaa kisaa alueen nykyisen republikaaniedustajan kanssa.

Ilhan Omar Emilie Richardson / Getty Images

2) Ilhan Omar, Minnesota

Ilhan Omar saapui Yhdysvaltoihin 12-vuotiaana somalipakolaisena. Hän osasi tuolloin sanoa englanniksi vain kaksi lausahdusta (siirryt toiseen palveluun): Hello ja shut up. Nyt hänestä ennustetaan kongressin ensimmäistä amerikansomalia.

Hänestä saattaa tulla myös toinen kongressin ensimmäisistä musliminaisista. Omarin rinnalla kongressiin saattaa nousta palestiinalaistaustainen Rashida Tlaib Michiganista. Omar ja Tlaib ovat kampanjoineet yhdessä.

Omar on "berniesandersläinen" demokraatti, joka kannattaa julkista terveydenhoitojärjestelmää ja ilmaista yliopistokoulutusta.

Hän myös haluaisi, että kaikki 18 vuotta täyttäneet rekisteröitäisiin automaattisesti äänestäjiksi. Nykysysteemissä äänestäjäksi pitää Yhdysvalloissa erikseen rekisteröityä kussakin vaalissa.

Omar lähtee vaaliin ennakkosuosikkina. Hänen vaalipiirinsä Minneapolisissa on vahvasti demokraattinen, eikä sieltä ole valittu republikaania edustajainhuoneeseen yli 50 vuoteen.

Kampanjan loppumetreillä Omar on joutunut keskelle lokakampanjaa (siirryt toiseen palveluun). Hänen on väitetty käyttäneen väärin kampanjarahoja sekä olleen aviossa kahden miehen kanssa samanaikaisesti.

Omar on kiistänyt väitteet. Hänen mielestään ne ovat valheita, joilla vastustajat yrittävät estää Yhdysvaltain ensimmäisen mustan musliminaisen valinnan.

Deb Haaland Michael S. Anaya-Gorman

3) Deb Haaland, New Mexico

New Mexicon demokraattien entisestä puheenjohtajasta Deb Haalandista voi tulla ensimmäinen alkuperäisväestöön kuuluva nainen kongressissa.

Haaland kuuluu pueblointiaaneihin. Hänen mukaansa Yhdysvaltain yli 240-vuotisen historian aikana kongressissa ei ole kuultu hänen kaltaistensa ääntä.

Haaland on kertonut muun muassa tietävänsä, miltä tuntuu elää ruoka-avun varassa ja joutua valitsemaan, ostaako ruokaa vai maksaako vuokran.

Haaland on ottanut myös tiukasti kantaa alkuperäisväestön puolesta. Hän on esimerkiksi arvostellut korkeimman oikeuden päätöstä hyväksyä Pohjois-Dakotan laki (siirryt toiseen palveluun), jonka mukaan äänestäjäksi rekisteröityminen edellyttää katuosoitetta, vaikka monissa reservaateissa katuosoitteita ei ole.

Haaland syytti konservatiivien yrittävän varastaa alkuperäisväestön äänet.

– Juuri tällaista moraalikatoa naiset yrittävät suurin joukoin näissä vaaleissa korjata. He tarjoavat myötätuntoista mutta voimakasta johtajuutta, Haaland kirjoitti.

Stacey Abrams Getty Images

4) Stacey Abrams, Georgia

Jos georgialaiset valitsevat demokraatti Stacey Abramsin johtamaan osavaltiotaan, Abramsista tulee ensimmäinen musta naiskuvernööri koko Yhdysvalloissa.

Stacey Abramsin kisa kuvernöörinpaikasta on saanut laajaa huomiota sen jälkeen, kun kävi ilmi, että 53 000 georgialaisen rekisteröityminen äänestäjäksi oli hyllytetty (siirryt toiseen palveluun). Uutistoimisto AP:n selvityksen mukaan valtaosa hyllytetyistä oli mustia äänestäjiä.

Abrams syytti vastaehdokkaansa, republikaanien Brian Kempin tarkoituksellisesti vaikeuttaneen mustien äänestäjien rekisteröitymistä. Abrams katsoi Kempin pyrkineen näin vaikuttamaan vaalitulokseen.

Arvostelijat ovat luonnehtineet Abramsin ajamaa politiikkaa liian radikaaliksi Georgialle. Hän haluaisi muun muassa laajentaa valtion vähävaraisille maksaman sairausvakuutusjärjestelmän kaikille.

Hän on saanut kampanjaansa vetoapua superjulkkikselta, mediamoguli Oprah Winfreyltä. Winfrey patisti georgialaisia äänestämään ja siten kunnioittamaan äänioikeuden puolesta aikanaan kamppailleita.

Myös entinen presidentti Barack Obama on kampanjoinut Abramsin puolesta.

Marsha Blackburn Getty Images

5) Marsha Blackburn, Tennessee

Republikaanien vahvalta tukialueelta Tennesseestä ei ole koskaan valittu naista Yhdysvaltain senaattiin. Nyt niin voi käydä, jos Marsha Blackburn voittaa.

Republikaanina Blackburn on naisehdokkaiden joukossa vähemmistössä. Yli 70 prosenttia kongressiin pyrkivistä naisista on demokraatteja.

Tennesseessä presidentti Donald Trump nauttii selvästi muuta maata suurempaa, 58 prosentin kansansuosiota. Hän on käynyt useita kertoja kampanjoimassa Tennesseessä Blackburnin puolesta.

Tennesseen senaattorikilpa sai liittovaltion laajuisesti huomiota, kun pop-laulaja Taylor Swift ilmoitti julkisesti tukevansa demokraattiehdokasta Blackburnin sijaan.

Christine Hallquist Getty Images

6) Christine Hallquist, Vermont

Liberaalina pidetty itärannikon Vermont voi tehdä Christine Hallquistista Yhdysvaltain ensimmäisen transsukupuolisen kuvernöörin.

Hallquist on korostanut, ettei hänen sukupuolensa saisi ohittaa asioita, joiden puolesta hän haluaa toimia.

Entinen energia-alalla toiminut yritysjohtaja on kamppaillut ilmastonmuutosta vastaan. Hän myös haluaa terveydenhuollon ja laajakaistan kaikkien ulottuville.

Hallquist on myöntänyt, että hänen kuvernööriehdokkuutensa on historiallinen merkkipaalu. Sen myötä transsukupuoliset nuoret voivat ymmärtää, että vain taivas on rajana heillekin, hän on sanonut.

