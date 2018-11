Pekka Haaviston paluu – kuusikymppinen mies johtaa nuorten koulutettujen naisäänestäjien vihreitä

Tuore pätkäpuheenjohtaja Pekka Haavisto saa johdettavakseen puolueen, joka on viime kuukaudet mennyt kohti vaaleja parkkivalot päällä, varapuheenjohtajan vedolla. Haavisto on pyörinyt vihreissä 80-luvulta alkaen ja tulee nyt viemään puolueen seuraaviin eduskuntavaaleihin.

1. Kuka on Pekka Haavisto?

Haavisto on vihreiden tunnetuin kasvo, joka veti viime presidentinvaaleissa yhä enemmän ääniä kuin kaikki vihreät edellisissä kuntavaaleissa. Koko kansalle tutuksi hän nousi edellisissä presidentinvaaleissa vuonna 2012, kun niin sanottu “Haavisto-ilmiö” villitsi äänestäjiä ja nosti ehdokkaan Sauli Niinistön rinnalle toiselle kierrokselle.

Haavisto tekee come backin vihreiden puheenjohtajaksi yli 20 vuoden jälkeen.

Edellisen kerran Haavisto johti vihreitä lama-Suomessa, vuodet 1993–1995. Tuolloin puolue pyöritti puheenjohtajia parin vuoden välein. Haavistolle johtajuus osui Pekka Saurin jälkeen, ennen Tuija Braxia.

Haavisto on kuusikymppinen pitkän linjan poliitikko. Koulutukseltaan hän on ylioppilas.

Hän saa johdettavakseen puolueen, jonka kannattajista kolme neljästä on naisia. Äänestäjissä on korkeasti koulutettua väkeä selvästi enemmän kuin suomalaisissa yleensä. Äänestäjäkunta on keskimääriin nuorempaa kuin muilla puolueilla.

2. Haaviston kansainvälinen meininki

Haavisto on sovitellut hartijoilleen sovittelijan roolin. Afrikka ja kriisialueet ovat vetäneet Haavistoa puoleensa. Hän on ollut niin EU:n edustajana Sudanissa ja Darfurissa kuin Suomen ulkoministerin erityisedustajana Afrikan rauhanvälityksessä.

Ilmoittautumisensa puheenjohtajakisaan hän teki Eritreasta, missä Suomi ja suomalaiset järjestöt ovat esimerkiksi kehittämässä koulutusta. Haavisto oli Kirkon ulkomaanavun matkalla, jolla tutustuttiin opettajankoulutukseen. Haavisto itse luonnehti tämänhetkistä tehtäväänsä Etiopian ja Eritrean rauhansopimuksen edistämiseksi.

Hän mielellään myös kertoo matkoistaan ja esimerkiksi puheluistaan sissipäälliköille eri puolille rintamalinjoja.

3. Vihreiden ensimmäinen ministeri

Haavistolta löytyy vihreiden kaipaamaa ympäristöpolitiikan osaamista. Hän on vihreän liikkeen veteraaneja ja oli mukana myös legendaarisella reissulla Koijärvellä - tosin toimittajana, ei aktivistina. Puolueessa hän on ollut mukana alusta asti, vuodet 1993–1995 puheenjohtajana.

Eduskuntaan Haavisto pääsi ensimmäisen kerran jo 1987 suurella äänimäärällä mutta putosi kahden kauden jälkeen. Vihreät kuitenkin sai nostettua Haaviston Lipposen hallituksen ympäristöministeriksi – ja samalla vihreiden ensimmäiseksi ministeriksi.

Haavisto palasi kansanedustajaksi vuonna 2007 ja nousi seuraavalla kaudella Kataisen hallitukseen kehitysministeriksi, kun Heidi Hautala oli joutunut eroamaan ministerinpaikalta. Ministerinkaudelta jäi elämään niin sanotut Caruna-kaupat, kun omistajaohjausministerinä Haavisto myi Fortumin verkot Carunalle, jolloin sähkön siirtohinnat ampaisivat nousuun.

Viime aikoina Haavisto on keskittynyt kansanedustajan työhön suuressa valiokunnassa ja ulkoasianvaliokunnassa. Häntä ei kuitenkaan nähdä kiistelemässä päivänpolitiikasta, sillä Haavisto on tietoisesti pysytellyt sen ulkopuolella.

Haaviston poliittiset kannanotot eivät yleensä ole liittyneet kotimaanpolitiikkaan. On vaikea sanoa, onko hän oikealla vai vasemmalla, liberaali vai konservatiivi. Viime presidentinvaalien alla hän määritteli itsensä asteikolla poliittisen vasemmiston ja keskustan puoliväliin.

4. Yksityiselämän pyöräilijä – Haavisto

Kansanedustajakollegat pitävät Pekka Haavistoa sovittelevana ja keskustelevana henkilönä. Haastajaa hänestä on vaikea kaivaa esiin.

Presidentinvaalien alla Haavisto on esitellyt elämäänsä ja ajatuksiaan laajasti eri lehdissä. Myös Haavisto puoliso, Nexar Antonio Flores on ollut julkisuudessa puolisonsa rinnalla.

Haaviston tiedetään polkupyöräilevän, rakastavan kuplavolkkareita ja pitävän juhlia, joissa käy laaja piiri erilaisia ihmisiä.

Ystäväpiiri on laajoja tuttavaporukoita suljetumpi ja harva tuntee Haaviston todella hyvin.

