Mikä on hyvän elämän salaisuus? Miljoonayleisön YouTubessa kerännyt Jordan B. Peterson saapuu Suomeen ja kertoo sen meille

Puhu totta, neuvoo saarnamies. Kanadalaisprofessorista ja hänen kahdestatoista elämänohjeestaan on tullut megaluokan ilmiö, joka täyttää stadionit, hallit ja salit ympäri maailmaa.

"Tämän hetken vaikutusvaltaisin länsimainen ajattelija".

Näin The New York Times on kutsunut huomenna Suomessa esiintyvää Jordan B. Petersonia.

Kulttuuritalossa Helsingissä on nähty lukuisia suuren luokan tähtiä, mutta sunnuntai-iltana siellä kuullaan ensimmäistä kertaa maailmankuulun kanadalaisprofessorin näkemyksiä elämästä.

Helsingin tilaisuus myytiin nopeasti loppuun. Peruslippujen lisäksi tarjolla oli vähintään 165 euroa maksavia VIP-paketteja, joihin kuului yhteisvalokuva luennoitsijan kanssa.

Maailmalla miestä kuvataan sanoilla suuri ajattelija, sanavapauden, tieteen ja yksilönvapauden puolustaja, nero, karismaattinen, intellektuelli ja guru.

Itseään Peterson kutsuu preeriasaarnaajaksi.

Toronton yliopiston psykologian professori luennoi uskonnosta, moraalista, kärsimyksestä, vapaudesta, vastuusta ja sivistyksestä.

Ja ottaa yleisönsä.

Sanoma leviää uutuuskirjan ja kulttimaineeseen nousseiden YouTube-videoiden kautta.

Puhu täsmällisesti ja muita elämänohjeita

Jordan B. Petersonilta halutaan kuulla ihmisyyden perimmäisistä kysymyksistä ja hyvän elämän salaisuudesta. Niitä hän valottaa tänä vuonna julkaistussa kirjassaan 12 elämänohjetta, käsikirja kaaosta vastaan.

Kirjasta on monelle tullut hengellisen oppaan kaltainen raamattu, joka kertoo, mikä on mennyt pieleen ja mitä meidän tulisi tehdä.

Ohjeet ovat esimerkiksi seuraavanlaisia:

Seiso suorana hartiat takana.

Hanki ystäviksesi ihmisiä, jotka tahtovat parastasi.

Tavoittele sitä, mikä on merkityksellistä.

Puhu täsmällisesti.

Järjestä omat asiasi kuntoon ennen kuin kritisoit maailmaa.

12 elämänohjetta on maailmanlaajuinen bestseller, jota on myyty pelkästään englanninkielisenä yli kaksi miljoonaa kappaletta.

Jordan B. Peterson on 56-vuotias, Kanadassa syntynyt psykologi. Hän työskentelee psykologian professorina Torontossa, ja toimi sitä ennen Harvardin yliopistossa Yhdysvalloissa.

Petersonin mielestä hyvän elämän salaisuus on järjestystä tuovissa ohjeissa. Tarvitsemme niitä, koska muuten olemme vaarassa ajautua kaaokseen.

Yle Uutisgrafiikka

Ohjeiden ei ole Petersonin mukaan tarkoitus rajoittaa meitä, vaan auttaa saavuttamaan päämäärämme. Ne auttavat pysymään oikealla polulla ja tekevät elämästämme täydemmän ja vapaamman.

Kirjailija muistuttaa, että kipu ja kärsimys kuuluvat elämään, mutta kun kaikki vaikuttaa jo menetetyltä, kaaoksesta voi alkaa syntyä jotain uutta.

Nettivideoilla miljoonayleisö

Jordan B. Petersonista on tullut kultti-ilmiö. Yksi syy sille on Internet, missä Peterson julkaisi elämänohjeitaan ja ajatuksiaan jo ennen kirjaa.

Hänen oman nettisivustonsa (siirryt toiseen palveluun) mukaan katsottavissa on yli 300 luentovideota ja julkista puhetilaisuutta.

Videopalvelu YouTubesta videoita (siirryt toiseen palveluun) on katsottu yli 35 miljoonaa kertaa.

Luennoissaan Peterson etsii vastausta hyvän elämän salaisuuteen evoluutiopsykologiasta, filosofiasta, biologiasta ja myös antiikista tai Raamatusta.

Puhuessaan hän palaa psykiatri Jungiin, psykoanalyysin kehittäjä Freudiin ja filosofi Nietzscheen. Peterson siteeraa teksteissään kirjailijoita kuten Dostojevskia, Tolstoita ja Orwellia.

Nuoret miehet uskollisia kannattajia

Jordan B. Peterson puhuttelee nuoria miehiä: "Siivotkaa huoneenne ja laittakaa talonne järjestykseen ennen kuin kritisoitte maailmaa".

Hänen videonsa sanotaan kiinnostavan erityisesti miesten ylivaltaa ihailevia nuoria miehiä, joiden ajattelu on lähellä yhdysvaltalaista alt-right-liikettä. Alternative right viittaa yhdysvaltalaiseen äärioikeistolaiseen liikkeeseen, joka on järjestäytynyt Internetissä.

Jyrki Lyytikkä / Yle

Nuorten kiinnostusta on selitetty siten, että kyseessä on ryhmä, joka kaipaa ja etsii elämälleen tarkoitusta ja järjestystä.

YouTube-videoiden kommenteissa katsojat kehuvat puhujaa: "Voisin katsoa tätä miestä puhumassa koko päivän; olen koukussa; en katso enää elokuvia lauantai-iltaisin, vaan Petersonin luentoja netistä".

Peterson on saavuttanut suosiota etenkin konservatiivisissa piireissä. Samanaikaisesti häntä on syytetty naisvihasta, fasismista ja rasismista.

Hänen kannanottonsa, kuten ajatukset miesten pätevyydestä ja parisuhteesta, ovat herättäneet hämmennystä. 12 elämänohjetta -kirjassa todetaan, miten tärkeää lapselle on elää kahden vanhemman perheessä.

Samaan eivät Petersonin mielestä yksinhuoltajat pysty.

Maailmanlaajuista huomiota Peterson sai julkaistuaan videon, jossa kertoi vastustavansa Kanadan uuteen lakiin sisältyvää sukupuolineutraalin persoonapronominin käyttöä.

Kireät välit kriitikoihin

Suurin kohu on kuitenkin noussut brittiläisen Channel 4 -kanavan tammikuisesta tv-haastattelusta. Uutisjuontaja Cathy Newman haastoi Petersonin näkemyksiä sukupuolten tasa-arvosta ja ilmaisunvapaudesta.

Videota on katsottu netissä yli 12 miljoonaa kertaa. Voit katsoa sen tästä. (siirryt toiseen palveluun)

Jordan B. Peterson Chris Williamson / Getty Images

Haastattelu oli Petersonille menestys. Viha kohdistui toimittajaan, joka joutui someraivon kohteeksi ja sai osakseen tappouhkauksia.

Omia arvostelijoitaan Peterson on uhannut oikeustoimilla ja korvausvaatimuksilla.

Frank Martela: Elämänohjeille on tarve

Suomalainen filosofi Frank Martela ei ole lukenut 12 elämänohjetta -kirjaa, mutta Peterson-ilmiö kiinnostaa häntäkin.

Miten elää hyvä elämä, on kysymys, johon myös tutkijana ja tietokirjailijana tunnettu Martela on hakenut vastausta.

– On kiinnostavaa, kuinka akateeminen henkilö nousee julkisuuteen YouTube-videoiden kautta. Monet tutkijat ovat parhaimmillaan luennoilla, mutta niiden sisältö on jäänyt vain yliopiston sisäiseksi salaisuudeksi.

Frank Martela mainitsee filosofi Esa Saarisen, jonka nettiluentojen katsojamäärät ovat suomalaisittain "hämmentävän korkeita".

– On positiivista, että ihmiset katsovat YouTubesta luentoja, eivätkä pelkästään kissavideoita, ja että hakeudutaan älyllisesti haastavamman sisällön pariin.

Jordan B. Petersonin erikoisalaa on uskonnon ja myyttien psykologia ja niiden merkitys ihmisen identiteetille ja mielekkyyden kokemukselle.

Martela uskoo, että Petersonin kirjasta on tullut suosittu, koska ihmiset kaipaavat elämänohjeita.

– Kulttuurimme ei anna meille vastauksia kuten aikaisemmin. Ennen yhteisö määräsi vahvemmin, mikä on paikkasi elämässä ja mitä kuuluu tavoitella. Nykyihminen on kysymysten kanssa yksin ja hänellä on kaipuu löytää vastauksia.

– Ottamatta kantaa Petersonin vastauksiin, varmasti tämäntyyppisille kirjoille tulee olemaan tilausta tulevaisuudessakin, hän sanoo.

Yle Uutisgrafiikka

Panu Raatikainen: Sanomalle on tilaus

Petersonin sanomalle on maailmassa sosiaalinen tilaus.

Siitä on Frank Martelan kanssa samaa mieltä filosofi ja Tampereen yliopiston filosofian apulaisprofessori Panu Raatikainen.

– Kirja on jatkumoa amerikkalaisille itsehoito- ja valmennusoppaille. Kirjat, joissa neuvotaan, kuinka saat ystäviä, menestystä ja vaikutusvaltaa, ovat olleet suosittuja melkein sata vuotta.

Raatikainen on lukenut 12 elämänohjetta -kirjan ja perehtynyt henkilö Jordan B. Petersoniin (siirryt toiseen palveluun), eikä hän yhdy ylistyskuoroon. Päinvastoin.

– Peterson puhuu usein asioista tietämättä niistä juuri tuon taivaallista. Itsetuntoa löytyy. Hän esittää nykyajan filosofiasta hyvin karkeita ja yksinkertaistavia kommentteja.

Raatikaisen mielestä Petersonin suosiota selittävät samat seikat kuin Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpinkin.

– Peterson on toki paljon maltillisempi persoona. Hänen kannattajansa vaikuttavat vähemmän korrekteilta kuin Peterson. He ovat usein konservatiiveja ja äärioikeistoa.

Kannattajien tavoin Panu Raatikaisestakin Peterson on hyvä puhuja ja taitava esiintyjä.

– Epäilenpä, ettei kovinkaan monella hänen ihailijallaan riitä kärsivällisyys lukea paksua kirjaa, joka etenee hitaasti ja rönsyilee. Viiden minuutin pätkä videota sopii heille paremmin.

Kumpikaan suomalaisfilosofeista ei aio mennä kuuntelemaan luennoitsijaa.

Loppuunmyytyjä luentoja Pohjoismaissa

Jordan B. Peterson on tällä hetkellä yksi maailman kysytyimmistä puhujista.

Hänen omien nettisivujensa (siirryt toiseen palveluun) mukaan tammikuussa alkanut kirjakiertue on vienyt psykologian professorin jo lähes sataan kaupunkiin eri puolilla maailmaa. Kuulijoita on ollut jo 250 000.

Suomesta Peterson jatkaa muihin Pohjoismaihin. Myös maanantain luento Tukholmassa on loppuunmyyty.