Jumalanpilkkatuomiosta vapautetun naisen asianajaja pakeni Pakistanista – Pelkää henkensä puolesta

Pakistanissa jumalanpilkkatuomiosta vapautettua kristittyä naista avustanut asianajaja on paennut maasta. Saif Mulook kertoi uutistoimisto AFP:lle pelkäävänsä henkensä puolesta.

Korkein oikeus vapautti kuolemaan tuomitun Asia Bibin keskiviikkona. Bibi oli ollut vangittuna kahdeksan vuoden ajan odottamassa rangaistuksen täytäntöönpanoa.

Vapauttavan päätöksen jälkeen Pakistanissa puhkesi levottomuuksia. Vanhoillista islamin tulkintaa kannattavat muun muassa katkaisivat teitä Pakistanin suurimmissa kaupungeissa

.

Bibin perheen välittämä ja päiväämätön kuva Asia Bibistä. Asia Bibin kotialbumi

Protestit rauhoittuivat, kun viranomaiset määräsivät Bibin matkustuskieltoon. Hallitus aikoo ilmeisesti sallia muutoksen hakemisen korkeimman oikeuden tuomioon.

Protestien takana on ollut vanhoillinen Tehreek-e-Labaik -puolue. Puolue on vaatinut vapauttavan päätöksen tehneille tuomareille kuolemantuomiota.

Tuomion taustalla riita naapureiden kanssa

Asia Bibi tuomittiin jumalanpilkasta vuonna 2010. Hänen syytettiin pilkanneen profeetta Muhamedia naapureidensa kanssa puhjenneen riidan yhteydessä. Hedelmiä keräämässä olleiden naisten välinen riita syntyi veden juonnista. Muut naiset kieltäytyivät juomasta samasta kupista kuin kristitty nainen.

Bibin henkeä on uhattu useita kertoja. Monet maat ovat tarjonneet hänelle turvapaikkaa.

Asianajaja Saif Mulook kutsui hallituksen ja jyrkän linjan edustajien välistä sopimusta Bibistä tuskalliseksi. Mulook sanoi jatkavansa naisen puolustamista.

– Minun on pysyttävä hengissä koska minun on jatkettava oikeusprosessia Asia Bibin hyväksi, hän sanoi AFP:lle ennen nousua Eurooppaan lentäneeseen koneeseen.

Islaminuskoisessa Pakistanissa on erittäin tiukat lait jumalanpilkasta. Tiukilla laeilla on laaja kannatus, mutta arvostelijoiden mukaan lakeja on usein käytetty henkilökohtaisen koston välineenä.

Pakistanin 197 miljoonasta ihmisestä 1,6 prosenttia on kristittyjä.

Lisää aiheesta:

Pakistanissa radikaalin islamin kannattajat vaativat kuolemaa tuomareille – Oikeus vapautti jumalanpilkasta tuomitun kristityn naisen