Video: Mekaaninen jättiläishämähäkki hämmästytti Ranskassa

Ranskassa Toulousen keskustassa ihmiset pääsivät ihmettelemään jättimäistä mekaanista hämähäkkiä ja niin ikään valtavan kokoista mekaanista kreikkalaisen mytologian taruolentoa minotaurosta.

La Machine -niminen teatteriryhmä esitteli toulouselaisille uusimman esityksensä rekvisiittaa. Se on suurta, mekaaninen hämähäkki on 13 metriä korkea ja sen jalat yltävät 20 metriin. Minotauros taas on 14 metriä korkea. Laitteiden rakentaminen kesti kaksi vuotta.

Jättiläiset ovat osa La Machine -teatteriryhmän esitystä nimeltä "Temppelin vartijat". Ne ovat myös mukana ryhmän mekaanisten olentojen näyttelyssä.

