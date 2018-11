Herätys: USA:n välivaaleissa ehdolla ennätyspaljon naisia, seksivinkit savolaisittain, palkittu käsikirjoittaja nauraa arjen kommelluksille

Kuusi mahtinaista voivat tehdä USA:n välivaaleissa historiaa: "Jos ei istu päättävissä pöydissä, joutuu itse syödyksi

Yhdysvaltain tiistaisissa vaaleissa on ehdolla ennätyksellisen paljon naisia. Vuotta 2018 kutsutaan jo naisten vuodeksi. Kongressin poliitikoista noin 20 prosenttia on nyt naisia.

Aikuisviihdettä tekevän pariskunnan savolaiset seksivinkit: Ennakkoluulot pois ja rohkeasti uutta kokeilemaan

Suomen vanhin eroottinen tapahtuma, Sexhibition kiinnostaa yhä enemmän naisia. Kävijöistä jo noin puolet on naisia. Messuilla käy myös paljon pariskuntia, jotka etsivät uutta kipinää omaa seksielämäänsä. Yle uutiset tapasi kuopiolaisen aikuisviihdettäkin kuvaavan parin, joka esiintyi seksishownsa kanssa satojen ihmisten silmien edessä. Taiteilijanimiä käyttävät Bianca ja Roberto antavat jutussa parhaat seksivinkkinsä, joita ihan jokainen pari voi toteuttaa.

Henrietta Hassinen / Yle

Sketsien vääntäminen on kovaa työtä: Ei Putouksen Pieru sattumalta naurata

Käsikirjoittaja Melli Maikkulalla on koulutetun havainnoijan silmä. Sitä hän on tarvinnut tehdessään Putousta, Downshiftaajia, Kimmoa, Miitta-tätiä ja muita television suosikkisarjoja. Palkittu käsikirjoittaja on huomannut, että jos arjen kommellus naurattaa häntä, sille nauraa myös yleisö.

Käsikirjoittaja työskentelee usein kauppakeskusten kahviloissa. Hän juo kahvia, tarkkailee ihmisiä ja kirjoittaa. Jouni Immonen / Yle

Ruotsin Mölnlyckessä ampumavälikohtaus – seitsemän viety sairaalaan

Ruotsin Mölnlyckessä on tapahtunut lauantai-iltana ampumavälikohtaus, jossa on loukkaantunut useita ihmisiä, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT. Poliisi on vahvistanut sunnuntaiaamuna SVT:lle, että kaikkiaan seitsemän ihmistä on viety sairaalaan.

Yle Uutisgrafiikka

Sää on pilvistä ja lämmintä

Sää on suuressa osassa maata pilvinen. Ylen meteorologin Kerttu Kotakorven mukaan aurinko voi pilkahdella sunnuntaina lähinnä maan eteläosassa. Lämpötilat ovat iltapäivällä pohjoisen nollan ja etelän vajaan kymmenen asteen välillä. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.