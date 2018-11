Espanjan poliisi pidätti 19 miestä epäiltynä luottokorttirikollisuudesta – yksi kiinniotetuista on aiemmin tuomittu syyskuun 11. päivän terrori-iskun rahoittamisesta

Espanjan poliisi on paljastanut epäillyn rikollisliigan, joka on tehtaillut laittomia luottokortteja. Liiga on myös hankkinut laittomin keinoin ihmisten pin-koodeja ja siirtänyt niitä muihin kortteihin. Liiga käytti kortteja käteisnostoihin ja ostoksiin.

Poliisi kertoi lauantaina ottaneensa kiinni yhteensä 19 ihmistä, joita epäillään kyseisestä luottokorttirikollisuudesta. Kaikki 19 epäiltyä pidätettiin Madridissa.

Liigaa on johtanut 49-vuotias algerialaismies, joka käytti samaa luottakorttitehtailua terrori-iskujen rahoittamisessa. Hänet on aiemmin tuomittu syyskuun 11. päivän Yhdysvalloissa tehtyjen terrori-iskujen rahoittamisesta. Poliisi ei kuitenkaan paljastanut miehen nimeä. Myöskään hänen aiemmasta vankilatuomiosta ei kerrottu tarkemmin.

Tällä kertaa mies kuitenkin kopioi luottokortteja omaan henkilökohtaiseen käyttöön. Ryhmä on ehtinyt käyttämään väärennettyjä luottokortteja 500 000 euron edestä ennen kuin poliisi sai rikosliigan kiinni.

Espanjassa tuomittiin vuonna 2005 yhteensä 18 ihmistä kytköksistä syyskuun terrori-iskuun. Viranomaiset eivät paljastaneet, kuuluiko nyt kiinniotetuista miehistä kukaan tähän joukkoon.

Yhdysvaltoihin vuonna 2001 kohdistuneessa syyskuun terrori-iskuissa kuoli lähes 3 000 ihmistä.

Lähteet: AP, AFP, STT