Pieni Uusi-Kaledonia äänestää itsenäisyydestä – saarelaiset ottavat kantaa Ranskasta irrottautumiseen

Aamupäivän aikana on käynyt äänestämässä yli 40 prosenttia äänioikeutetuista. Enemmistön arvellaan kannattavan Ranskan alaisuudessa pysymistä.

Ranskalle kuuluva Tyynenmeren saariryhmä Uusi-Kaledonia äänestää sunnuntaina itsenäisyydestä. Äänestystä pidetään vähän kuin testinä siitä, miten Ranskan eri puolilla maailmaa sijaitsevat erityisalueet suhtautuvat emomaahansa.

Äänestyksestä päätettiin vuoden 1998 rauhansopimuksen yhteydessä. Uudessa-Kaledoniassa oli sitä ennen ollut 1980-luvulta asti väkivaltaisuuksia itsenäisyyttä tukevien alkuperäisasukkaiden ja muualta tulleiden välillä. Kamppailussa kuoli yli 70 ihmistä.

Saarella on yhteensä 284 äänestyspaikkaa. Ne ovat avoinna aamukahdeksasta kello 18 saakka. Tuloksia odotetaan jo sunnuntai-iltana paikallista aikaa.

Äänestämässä on jo käynyt puoleenpäivään mennessä paikallista aikaa 41,8 prosenttia, kun edellisissä vaaleissa vuonna 2014 samaan aikaan mitattu vastaava prosenttiosuus oli 27,3 prosenttia, kertoo uutistoimisto AFP.

Kansanäänestykseen saa osallistua noin 175 000 äänestäjää. Kaikkiaan saarella asuu 269 000 ihmistä. Mielipidemittausten perusteella Ranskan yhteyteen jääminen on saamassa selvän enemmistön äänistä, noin 63–75 prosenttia.

Alkuperäisväestö kanakit muodostavat nykyään alle puolet väestöstä. Osa heistäkin kannattaa Ranskan alaisuuteen jäämistä. Uusi-Kaledonia saa Ranskalta noin 1,3 miljardin euron tuet joka vuosi, mikä voi painaa monien asukkaiden äänestyspäätöksessä.

Huolena on kuitenkin, että itsenäisyysäänestyksen tulos voi kärjistää suhteita saarten ryhmien välillä. Hallitus on pyrkinyt parantamaan kanakien asemaa, mutta alkuperäisväestö on edelleen selvästi muuta väestöä köyhempää ja heikommin koulutettua.

Uusi-Kaledonia sijaitsee Ranskasta noin 18 000 kilometrin päässä. Se on Ranskalle keskeinen jalansija Tyynellämerellä ja tärkeä nikkelin tuottaja. Siellä sijaitsee neljännes maailman tunnetuista nikkelituottajista. Nikkeli tärkeä osa elektroniikkakomponentteja.

Ranska valtasi Uuden-Kaledonian itselleen vuonna 1853 ja käytti saaria aiemmin vankisiirtolana.

Ranska toivoo saareleisten pysyvän yhteydessään

Ranskan presidentti Emmanuel Macron aikoo puhua televisiossa vaalitulosten julkistamisen jälkeen. Macron on ollut varsin hiljaa vaalikampanjan aikaan, mutta vierailleessaan toukokuussa Noumassa, hän ilmoitti, että ”Ranska olisi vähemmän kaunis ilman Uutta-Kaledoniaa”.

Macron ilmaisi myös huolensa siitä, että Kiina on lisännyt vaikutusvaltaansa Tyynenmeren alueella. Myös Ausralia on ollut huolestunut Kiinan toiminnasta.

Lähteet: AFP, STT